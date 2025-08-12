Вроде как жизнь заходит в небывалый тупик. Песни люди даже перестали петь!

- Что творится? – Делюсь с человеком, который значительно старше меня. – Время летит как-то стремительно, но даже друзья замыкаются в себе…

- Идёт мощное, небывалое в обозримой истории разделение людей. – Мой старший товарищ словно ждал этого вопроса, охотно поддержал тему.

- Разделение на бедных и богатых?

- Нет, это уже было и есть. На счастливых и несчастных! Несчастных среди богатых всё больше и больше! Особенно это касается олигархов.

Среди моих друзей олигархов нет, но есть оптимисты. Не на пустом месте, а на строго научной основе своего мировоззрения. Оказывается, сегодня стало совершенно очевидным, что измеряли Предки, заложившие основу многонародной Руси во времена Золотого века мгновениями, мигами и сигами. Напомню по Ведам, что Мгновение = 760 Мигов (1сек.= 2484,34 мгн). Миг = 160 Сигов (1сек.=1888102,236 мигов). Отсюда произошло слово «сигануть», т. е. очень-очень быстро переместиться. Сиг = 14000 Сантигов (1 сек.=302096358 сигов). 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Не было войн, люди жили в ладу и согласии веками. Это давно уже не укладывается ни в какую голову. Фантастика? Реальная, настоящая Жизнь по Завету Всевышнего!

Есть замечательные исследования Татьяны Черниговской. Татьяна Владимировна — специалист в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. Подчеркну, что она доктор биологических наук и доктор филологических наук. Черниговская говорит, что мозг - не пассивный приемник, это активный конструктор. Его настройки определяют границы нашей реальности, что и делает мозг уникальным творцом. Масштаб нейросети только в коре головного мозга поражает. Нейронная сеть в семь раз длинней расстояния до Луны! Сверхмощность нашего мозга заключается в том, что один нейрон образует до сорока миллионов связей, создавая квадриллионы комбинаций. Мозг способен на невообразимое число настроек, перестраиваясь под любую задачу или идею.

…14 ноября 1935 года Орджоникидзе, нарком тяжелой промышленности, на всесоюзном совещании рабочих-стахановцев, сказал: «Товарищи, то, что нам дали Стаханов, Дюканов, Бусыгин, Виноградова и Кривонос на железной дороге, и то, что сотни и тысячи людей последовали их примеру, это — факт, из ряда вон выходящий, факт огромнейшей важности. Надо прямо сказать то, что было до сих пор освящено всякими «научными нормами», «учеными» людьми и старыми практиками, — эти наши товарищи стахановцы опрокинули все вверх ногами, выбросили ко всем чертям, как устарелое и задерживающее наше движение вперед…». Ну да, забойщик Стаханов в ночь с 30 на 31 августа 1935 года нарубил 102 тонны угля при норме 7! Невозможное? С позиций подлого мировоззрения антисоветской сволоты ничего не понять. Будут искать товарищей, которые «на него работали», приписки и так далее, а сути никогда не поймут.

«Я – старый металлург, и я привык годами думать, что нет ничего на свете крепче стали. И вот сегодня я убедился в своей ошибке… Да, я ошибся. Есть, оказывается, материал, который ещё крепче стали. Этот благородный материал – советские люди». Эти слова прозвучали 9 сентября 1941 года по Всесоюзному радио. Сказал их учёный А. А. Байков, который в Империи имел чин статского советника и ордена Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степеней. Он не политик, не философ, а практикующий учёный-металлург, который с приходом к власти большевиков продолжил служение Родине и был удостоен Сталинской премии первой степени, трёх орденов Ленина, двух – Трудового Красного Знамени, имел медаль «За оборону Ленинграда». Специалист в области производства самых прочных сталей сказал не метафору, а глубоко научную, реальную Правду.

Суть в том, что в первые пятилетки советского строительства произошла вспышка, мощная материализация извечной мечты человечества о справедливости. Все увидели, что может СВОБОДНЫЙ Человек. Никогда, ни в каком веке, ни в какой стране не было столь потрясающих успехов! Не только в тяжёлой промышленности, а во всех сферах человеческой деятельности, включая песенное творчество, культуру в целом, образование и науку.

Не случайно я подчеркнул, что Черниговская ещё и доктор филологических наук. ДНК и РНК человека вроде как изучены. Известна голограмма Петра Гаряева. Если оценивать ДНК человека – то всего примерно 1% - генетический код (физическая суть), а 99% непонятно что. Это ЧТО-ТО учёные умудрились назвать мусорными генами. А там – информация, тексты, связанные с устройством всей Вселенной, заложенные Творцом и проверенные опытом Предков! Это семя Жизни, которое может быть активировано, а может и нет. Посмотрите, сколько семян падает с берёзы, а деревом становятся единицы. У народов сотни былин, но Богатырей там единицы. Мы привыкли воспринимать только материальные вещи. Но уже никто не будет спорить, что есть гравитационные силы, электромагнитные и так далее, вплоть до ядерных. Так вот, уже научно доказано, что при определённых условиях в Человеке начинается высвобождение колоссальной духовной силы, которая обеспечивает невиданную материализацию идей. Да, женщине на Руси не в диковинку было коня на скаку остановить и в горящую избу войти, что никак не укладывается в сознание её «коллег по полу» на Западе. Но, с учётом духовной энергии это так, «мизинцем». Татьяна Черниговская доказала, что СОЗНАНИЕ, в котором колоссальная энергия, толком ещё не показал никто из учёных. Это как ветер, мощность которого мы видим только по результатам «работы». Это могут быть снесённые с корнями деревья, леса, даже смытые континенты. Интересно, что первым толком показал что такое «ветра» не физик, а Русский доктор исторических наук Александр Пыжиков. Занимаясь сознанием предков, былинами и заговорами, Александр Владимирович обнаружил, что «ветрами» - назывались частоты, вибрации, которыми творились чудеса. («Чудное мгновение», как уже показано, величина конкретная, измеряемая). Всё в этом мире – энергия разной степени плотности, которой можно управлять через частоты. Одна женщина, известная как Вселена Мастер, информационно фактически уже перевернула мир, ставя наше сознание на ноги, исправляя нашу инвалидность «на оба полушария». Что такое вдохновение? Это когда мы не умом, а духом воспринимаем информацию с высших планов, а потом только мозг ее регистрирует и превращает в реальность. Смотря трехчасовое видео от Вселены, я невольно вспомнил школу. Тогда чудом был атомоход «Ленин». Учительница объясняла, что обычному ледоколу, работающему на угле или мазуте, требовался целый караван топлива. Это не говоря о пароходах, работающих на дровах. А мощному «Ленину» достаточно атомного топлива, убирающегося в спичечный коробок! Аналогично с Человеком, источниками его энергии. Обмен веществ – это химические реакции. В отличие от ядерных реакций при химических не меняется общее число ядер атомов и изотопный состав химических элементов. Это когда мы чисто «на химии», на эмоции тащим свою реальность, используем только биологические силы своего организма. Тяжело, особенно сейчас... Но есть в нас и ядерная энергия! Вот вам и разгадка древних Богатырей. Кто-то работает «на дровах», а Богатырь – целая ядерная электростанция. Стахановцы – это реальные Богатыри первых пятилеток. Информация, Энергия Мечты достигала ядра каждой клетки их организма! Так было со всеми народами Советской страны, которых «воцерковлённые» гниды, взращенные перестройкой до креативных социальных вшей, прозвали безбожниками.

Но квантовый переход, седьмой технологический уклад, который под силу только России, - не то, что было, а то, чего ещё не было никогда. Сегодня во главе процесса уже не Ленин и Сталин, ведущие за собой массы людей. Сегодняшние «большевики» - это сама Земля и Космос! В последнее время наблюдается рост резонанса Шумана на планете. Это стоячие электромагнитные волны низких и сверхнизких частот, заключённые между поверхностью Земли и ионосферой. Обычно их частота составляет 7,83 Гц. А уже середине июля 2024 года над Россией показатель резонанса Шумана во всей ионосфере достиг отметки 95 Гц.

Некоторые учёные упёрлись: это невозможно! Для таких частот необходимо либо изменить скорость света, либо длину окружности Земли. Да всё меняется буквально революционным образом в самом Космосе! Получается, что Сам Творец – революционер и большевик. Если ты не понял, как работает квантовая механика, ты – динозавр с известной судьбой. Герб Советского Союза в коллаже для того, чтобы подчеркнуть: ни одна из стран так не готова к великим космическим изменениям, которые идут уже сегодня. Никто кроме нас! Ещё советские учёные, работающие в засекреченных лабораториях ВПК, доказали, что физически выполняемая работа в изделиях составляет примерно 10% затрат. Обратные связи – это знания, которые необходимы для того чтобы грамотно выполнить физические действия. Затраты на производство знаний составляют примерно 90%. Соотношение прилагаемых усилий для реализации «процессных структур», которые переводят объект из одного состояния в другое примерно: 10% на физический труд и 90% - на интеллектуальный труд. И вот вслед за Черниговской, за лучшими советскими учёными Вселена Мастер говорит и показывает, как одухотворённый мозг начинает конструировать реальность, в которой я получаю желаемое вот так, очень быстро. Первое - он укажет короткий путь. Второе - он даст достаточное количество энергии, чтобы это произошло со мной. Третье - он найдет творческое подкрепление правильному решению, приведет в мою жизнь всех нужных людей, события, обстоятельства, ситуации. Наша реальность - это наша собственная конструкция.

Физики уже воссоздали рождение частиц на квантовом симуляторе. Как именно рождается материя из вакуума? Этот фундаментальный вопрос физики, до сих пор остававшийся теоретическим, теперь получил практическое подтверждение. Впервые в истории ученые смогли воссоздать процесс рождения частиц и античастиц при разрыве глюонной связи между кварками с помощью квантового симулятора. Физики из США, Канады и Европы, возглавляемые Михаилом Лукиным из Гарварда, провели уникальный эксперимент с квантовым компьютером Aquila — установкой, собранной на основе 256 охлаждённых нейтральных атомов. Согласно теории квантовой хромодинамики, если попытаться разорвать связь между кварками, то энергия связи возрастает настолько, что из «ничего» — из вакуума — появляются новые частицы. Именно этот эффект и был воссоздан в лабораторных условиях.

Отныне происхождение материи перестаёт быть чистой теорией — и становится управляемым процессом, доступным для наблюдения. Информация запускает процесс! Микрочастицы, которые являются и волной, и частицей одновременно, включаются в процесс. Энергия возрастает настолько, что из ничего (из вакуума) появляются новые частицы. Отныне происхождение материи перестает быть чистой теорией и становится управляемым процессом, доступным для наблюдения.

Почему во главе коллектива учёных, явно англоязычных, сделавших эпохальное открытие, оказался Русский? Михаил Дмитриевич Лукин родился 10 октября 1971 года в Москве! Да потому, что Лукин от рождения мыслил на Русском языке. Квантовый переход, седьмой технологический уклад под силу только парадоксальному мышлению. С английским языком, аналитическим, вроде всё понятно. Именно англосаксы возглавили на планете процесс материального обогащения людей. Но настоящее богатство вроде как уже в силе власти. Здесь впереди планеты всей КНР с красным флагом, унаследованным от СССР. Но может ли китаец возглавить процесс формирования единой судьбы человечества, если он издревле, в силу языка не различает причину и следствие? Там сразу – форма, иероглиф. Россия же сама по себе – это причина из будущего, следствием которой будут изменения в социуме всей планеты. А то, что Лукин в Гарварде – закономерность процесса развала Союза и того, что делают захватчики вершин власти в РФ. Они упорно выжимают носителей информации будущего, ибо это угроза их благоденствию.

Информация – это то, что сокрыто в форме, это волновые частоты. Обратили внимание, что делает законодательная власть в последнее время? Судорожно пытается запретить ИНФОРМАЦИЮ. Блокировки, запреты и так далее. А вы не пытались остановить, закатить обратно поутру солнышко? Нам упорно всучивают цифровой рубль, который Валентин Катасонов сразу назвал пятым колесом. Но «колесница» премьера, бывшего мытаря, создавшего лучшую мире цифровую налоговую службу, с упорством маньяка жмёт на цифровизацию и в нашем кармане. Надеются, что как дозируют информацию, так и в пищу будут позволять через цифровой рубль только то, что решит Мадам Арбидол, либо ведомство, которое со времён ковидлы в народе зовётся Роскомпозор.

…Известно, что самое мощное оружие и технологии могут быть проданы, а люди и их идеалы – преданы. Но есть уже технологии, которые не могут быть ни украдены, ни проданы. Эти технологии не позволяют продавать и предавать, а наоборот, позволяют укреплять идеалы и организуют деятельность людей на реализацию этих идеалов. Это технологии не технико-технологического плана – а технологии высшего порядка. Это единство технического, социального, законов Бытия, Духовности. Это отношения людей, которые проистекают не по законам, установленным людьми, а по законам Всевышнего. Наука упорно не признаёт единства пространства и времени, хотя это первооснова жизни, вытекает из атома. Элита науки, власти и рождаемые ею олигархи хорошо паразитируют на этой лжи. Они породили деспотизм в социуме, который своими корнями уходит в далёкое прошлое. В этих людях и процессах – ложь и корень зла. Квантовый переход, новая космическая информация, словно молния и ударила в этот корень.

Эдуард Наипов,

Кострома