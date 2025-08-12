«Понятная экономика»: От зарплаты до мирового кризиса | Фёдор Лисицын
Историк Фёдор Лисицын разбирает книгу Стивена Блейка «Понятная экономика» — не просто словарь из 300 экономических терминов, а карту влияния денег на политику, войну и судьбу стран. От М1 и М2 до бутылок как валюты, от золотого стандарта до американских сказок с политическим подтекстом — Лисицын показывает, как экономика управляет миром. А в середине выпуска — экскурс в «тайные войны» внутри спецслужб, где решалась судьба СССР и России.
Книга "Понятная экономика От зарплаты до мирового кризиса. Стивен Блейк":
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/475934925/detail.aspx
Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":
OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-
description–offset-140–offset-80
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 – Введение: Блейк и ассоциации с Уильямом Блейком
00:56 – Структура книги: 10 групп терминов
01:54 – Содержание словаря и примеры терминов
05:07 – Практическая ценность для понимания экономики США
07:08 – Пример словарной статьи: уровень безработицы
09:51 – Особенности перевода и термин «капитал»
10:47 – Определение капитала и факторы производства
11:29 – Пример вложения капитала в газету
12:47 – Для кого книга: непрофессионалы и дети
13:46 – Примеры М1 и М2
14:45 – Тайные войны спецслужб и «глубинники»
15:40 – Денежная масса М2 и статистика США
16:35 – Денежная база М0 и её объяснение
17:27 – Регулирование: США vs Китай
19:59 – Роль денег, криптовалюта и ликвидность
21:45 – Пример с бутылками в СССР
25:17 – Золотой стандарт: история и факты
27:04 – Американская сказка и аллюзия на золото
27:50 – Дорога из жёлтого кирпича и символизм
28:49 – Налоги: прогрессивные, плоские, регрессивные
29:46 – Политическая экономика США
30:33 – Ошибки перевода
31:23 – Значение книги и дефицит популярной литературы
32:35 – Стивен Блейк как «поэт экономики»
#ФёдорЛисицын #ПонятнаяЭкономика #СтивенБлейк #ИсторияЭкономики #ЗолотойСтандарт #Деньги #ЭкономикаСША #ЭкономическиеТермины #Налоги #Капитал #М1 #М2 #М0 #ИсторияСССР #Спецслужбы #ТайныеВойны #ИсторическаяПравда #ЭкономикаДляВсех #ПолитическаяЭкономия
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Книга как словарь, а не учебник
- "Понятная экономика" Стивена Блэйка — не цельное произведение или энциклопедия, а своего рода экономический словарь, в котором порядка двухсот терминов сгруппированы не по алфавиту, а по темам.
- Такой тематический подход может затруднить быстрый поиск, но способствует целостному пониманию сложных экономических явлений.
- Книга особенно полезна тем, кто мало знаком с экономикой, а профессионалам она покажется слишком упрощенной.
2. Доступность и простота объяснения
- Книга выделяется лаконичностью определений и их наглядной подачей — короткое определение, пример, объяснение работы термина на практике (особенно с уклоном в американский контекст).
- Автор видео подчеркивает, что объяснения настолько просты, что их может понять даже подросток, а возможно и младший школьник.
- Это редкость для экономической литературы, где сложные термины часто утопают в длинных пояснениях.
3. Американская специфичность
- Детально освещаются реалии США: примеры, исторические и экономические данные взяты из американской практики.
- Однако большая часть терминов универсальна, и книга может быть полезна читателям из других стран (при знании поправок на специфику).
- Подчеркивается, что спорить о судьбе США или мировой экономики продуктивнее, когда понятна конкретика экономических категорий, а не только эмоции или идеологические штампы.
4. Разоблачение профессионального "птичьего языка"
- Экономическая терминология в книге объясняется прозрачнее, чем это принято среди специалистов (где английские сокращения и абстракции могут отпугнуть или запутать).
- Обращается внимание, что профессиональный сленг ("М1", "М2", "EBITDA") без объяснений часто только множит путаницу.
- Автор видео с одобрением отмечает попытку сделать экономику "понятной" — объяснить привычные термины максимально приближенно к повседневному опыту.
5. Критика структуры и перевода
- Среди минусов — переводческие ошибки (например, "capital" переведён как "столица" вместо "капитал"), местами нелогичная компоновка (сначала про М1 и М2, а потом только про М0).
- Автор предполагает, что выбор порядка статей подчинён не формальной логике, а педагогическим целям (возможно, для студентов).
6. Практическая польза
- Книга помогает объяснять себе (и даже детям) базовые механизмы современной экономики: что такое деньги, как измеряется денежная масса, откуда берётся инфляция или безработица и почему свободный рынок — скорее идея, чем реальность.
- Отдельно отмечена глава о финансовых рынках и о том, что "приемлемость" денег — социокультурная условность (на примере советских бутылок водки или американских локальных банковских купюр).
- Прочтение таких простых объяснений может дать человеку знания для лучшей ориентации в экономической повседневности и личных финансах.
7. Связь экономики с культурой и историей
- Автор проводит интересные параллели между экономическими явлениями и культурными аналогиями (например, между дорогой из желтого кирпича в "Волшебнике страны Оз" и золотым стандартом).
- Показано, что экономика — не только про деньги, но и про восприятие, мифы, способы мышления.
Вывод
В этом видео Фёдор Лисицын анализирует книгу "Понятная экономика", подчеркивая её ценность как популярного и предельно доступного справочника-словаря по экономике. Основное достоинство — простота и наглядность объяснений, позволяющая даже неспециалисту сориентироваться в базовых понятиях экономики, которые обычно изложены слишком заумно. Есть и недостатки: структурная нелогичность и ошибки перевода. Однако главная ценность — это снятие "завесы" профессионального языка, возвращение сложных концепций к жизни простого человека, через конкретные и жизненные примеры.
В практическом плане этот подход помогает не столько оперировать идеологическими схемами или впадать в споры о судьбах капитализма, сколько разбираться в том, как экономические процессы реально влияют на повседневную жизнь. Аналогия с культурными явлениями (например, бутылкой как разменной единицей) позволяет понять, что "экономика" — это не отвлечённая наука для избранных, а часть человеческого опыта, меняющая свой облик в зависимости от общества, времени, даже личных историй.
Возможно, истинная ценность такой книги — в возможности увидеть экономику не как замкнутую систему терминов, а как живую ткань человеческой культуры и практики, в осознанности обращения с абстракциями, которые ежедневно формируют наши решения, поступки, надежды и страхи.
А если знания и определения всегда опосредованы культурой и временем, можно ли надеяться когда-то построить полностью "понятную экономику" — или всё же для каждого поколения придётся заново открывать, что такое капитал, деньги, труд и неравенство? Где, на ваш взгляд, пролегает граница между объективным и субъективным пониманием экономики?