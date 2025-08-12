Историк Фёдор Лисицын разбирает книгу Стивена Блейка «Понятная экономика» — не просто словарь из 300 экономических терминов, а карту влияния денег на политику, войну и судьбу стран. От М1 и М2 до бутылок как валюты, от золотого стандарта до американских сказок с политическим подтекстом — Лисицын показывает, как экономика управляет миром. А в середине выпуска — экскурс в «тайные войны» внутри спецслужб, где решалась судьба СССР и России.

Книга "Понятная экономика От зарплаты до мирового кризиса. Стивен Блейк":

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/475934925/detail.aspx

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-

description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

00:00 – Введение: Блейк и ассоциации с Уильямом Блейком

00:56 – Структура книги: 10 групп терминов

01:54 – Содержание словаря и примеры терминов

05:07 – Практическая ценность для понимания экономики США

07:08 – Пример словарной статьи: уровень безработицы

09:51 – Особенности перевода и термин «капитал»

10:47 – Определение капитала и факторы производства

11:29 – Пример вложения капитала в газету

12:47 – Для кого книга: непрофессионалы и дети

13:46 – Примеры М1 и М2

14:45 – Тайные войны спецслужб и «глубинники»

15:40 – Денежная масса М2 и статистика США

16:35 – Денежная база М0 и её объяснение

17:27 – Регулирование: США vs Китай

19:59 – Роль денег, криптовалюта и ликвидность

21:45 – Пример с бутылками в СССР

25:17 – Золотой стандарт: история и факты

27:04 – Американская сказка и аллюзия на золото

27:50 – Дорога из жёлтого кирпича и символизм

28:49 – Налоги: прогрессивные, плоские, регрессивные

29:46 – Политическая экономика США

30:33 – Ошибки перевода

31:23 – Значение книги и дефицит популярной литературы

32:35 – Стивен Блейк как «поэт экономики»

