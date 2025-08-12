Империя подделок | Вся правда о “Садоводе” // Рафаэль Абдулов. Fundamentum #45
Наряду с продвинутыми маркетплейсами в России продолжают работу крупные оптово-розничные рынки типа Садовод и ТЦ Люблино. Для чего нужны огромные рынки из 90-х, где невозможно расплатиться банковской картой, где нет кассовых аппаратов и где не дают никаких документов на товары? С одной стороны, у государства есть планы по тотальному обелению торговли. Например, развивать цифровые системы “Честный знак” для прослеживания движения товаров и т.д. С другой стороны, нужно поддерживать параллельный импорт и скрывать поставщиков “запрещенки”. Так смогут ли власти справиться с обелением торговли или у них есть какие-то другие планы на сей счет? Обо всем этом поговорим в данном видео.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Рынок Садовод как анахронизм:
- Садовод напоминает рынок из 90-х: наличка, отсутствие чеков, "честное купеческое слово", толпы людей, непрозрачная аренда, и относительная свобода от проверок.
- Причины популярности: низкие цены, свобода торговли, привычка покупателей, возможность купить всё, что угодно, и быстро.
- Владельцы и чиновники получают выгоду от теневого оборота и отсутствия контроля.
2. Серый импорт и контрафакт:
- На большинстве рынков продаётся масса товаров "серых" схем, включая контрафакт известных брендов — от одежды до косметики и игрушек.
- Существуют устоявшиеся каналы ввоза: карго, занижение стоимости, подмена категорий, использование людей как "перевозчиков" личного багажа.
- Значительная часть товаров приходит без документов или с фальшивыми бумагами.
3. Исторический контекст и динамика торговли:
- Такая модель сложилась ещё в позднем СССР, укрепилась в 90-х с челноками и расцветом стихийных рынков.
- С ростом крупных сетей в 2000-х торговля становится более структурированной, мелкие игроки вытесняются или поглощаются.
- Рынки всё равно сохраняются как параллельная, более свободная и рискованная форма торговли.
4. Современная цифровизация и контроль:
- Введение систем прослеживаемости (например, "Честный знак") должно было обелить рынок — маркировка, цифровые паспортные данные товара и контроль происхождения.
- На практике система скорее увеличивает издержки для продавцов и становится закрытым бизнесом для операторов маркировки.
- Контрафакт и серый импорт продолжают проникать на рынок несмотря на все меры, найдено множество путей обхода маркировки и легализации поддельных товаров.
5. Рынок и цифровая трансформация:
- Маркетплейсы вытесняют классическую и мелкорозничную торговлю, захватывая крупнейшие доли рынка за счёт логистики, агрессивного маркетинга и низких цен.
- Перемещение торговли в онлайн не искореняет проблему контрафакта, а лишь усложняет отслеживаемость.
6. Двойственные интересы государства:
- С одной стороны, государство борется с нелегальным оборотом, расширяет базы данных, вводит цифровой рубль, повышает налоги.
- С другой — параллельный импорт разрешается, чтобы сохранять ассортимент и избегать санкционного дефицита, а серые схемы приносят выгоду и нужным людям.
7. Экономика и мораль:
- Система устойчива благодаря выгоде для множества заинтересованных: арендаторов, чиновников, операторов систем маркировки.
- Конечным проигравшим оказывается потребитель: он платит за маркировку скрытым налогом, а качество и подлинность товара — под вопросом.
Выводы и рефлексивный взгляд
В этом видео анализируется удивительная устойчивость и трансформация теневой торговли в России, где рынки вроде Садовода становятся символами альтернативной экономики — полулегальной, гибкой, живучей, но противоречивой. На поверхностном уровне — это просто удобный для народа рынок, на глубинном — система, где легализация, цифровизация и ужесточение контроля лишь видимость порядка, которую умело обходят теми же методами, что и раньше: за счёт фиктивных документов, теневого импорта и квази-бумажной юридики.
Система "Честного знака" — пример современного технологического идеализма, который на деле служит инструментом для создания новых рент и не столько искореняет серую экономику, сколько перераспределяет финансовые потоки. Потребитель же, заблудившись в сложных правилах, по-прежнему выбирает между вкусом рисковых рынков и стерильной дороговизной оффлайн-сетей и маркетплейсов, но гарантии качества так и не получает.
Вопрос о правде и пользе регулирования здесь остаётся открытым: где та грань между свободой экономического выбора и необходимостью контроля? Не является ли борьба с тенью в итоге бесконечным бегом по кругу, где форма лишь меняется, а суть остаётся прежней — вечное человеческое желание искать лазейки, упрощать схемы и обходить навязанные рамки?
Так, возможно, честность рынка определяется не количеством QR-кодов и фискальных документов, а этикой участников — продавцов, покупателей и государства. Но способны ли технологии и законы пробудить истинную честность, или они лишь создают новые формы старых иллюзий?