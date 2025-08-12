Раскрываем тайны газовых поставок из Азербайджана на Украину и через Турцию прямо в Сирию! Как формируется Турецкий газовый хаб и почему он меняет региональную энергетику? Транзит азербайджанского газа на Украину, и успеет ли Киев заполнить ПХГ к зиме? Разбираем слухи о повреждениях газопроводов и анализируем устойчивость России на мировом газовом рынке. СПГ и норвежский газ: спасение для энергетической безопасности Европы? Это не просто газ – это сложная геополитика и будущее газовых маршрутов в новом видео

0:00 Азербайджан: поставки газа на Украину и в Сирию

1:46 Турецкий газовый хаб: роль Катара и потоки газа

2:55 Маршруты газовых поставок: от Азербайджана до Европы

4:48 Влияние на европейские поставки: перераспределение объемов

6:05 Азербайджанский газ для Украины: реальность или миф?

7:50 Стоимость транзита газа в Украину: кто заплатит?

8:19 Зимний газовый баланс Украины: вызовы и возможности

9:18 Польша: новый газовый хаб для Европы и Украины

12:56 Газопровод Средняя Азия-Центр: слухи и факты

14:12 Казахстан и Узбекистан: официальные данные по газу

16:09 Будущее Газпрома: новые рынки и стратегия развития

