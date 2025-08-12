Россия Азербайджан: Алиев начал угрожать Кремлю из-за ударов РФ по Украине. Зеленский в разговоре с Алиевым заявил, что удары РФ по азербайджанской инфраструктуре на Украине это целенаправленная атака против отношений Киева с Азербайджаном, США и Европой. Кремль начал мстить Алиеву за сделку с Украиной, нанеся удар по газовым амбициям Азербайджана? Борис Марцинкевич анализирует ключевые вопросы политики охватывая отношений между Россией, Украиной и Азербайджаном. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 ДЕМАРШ АЛИЕВА: Азербайджан ГОТОВИТ ответный УДАР России?

0:44 Украина и НПЗ SOCAR: Кто контролирует поставки топлива?

1:44 Алиев в ШОКЕ. Россия ударила по интересам Азербайджана?

2:18 Удар по ГИС Орловка: Украина осталась БЕЗ ГАЗА Азербайджана?

4:50 Хранилища газа на Украине. Где Киев будет покупать газ?

5:24 У Зеленского ПРОБЛЕМЫ. На Украине начался дефицит газа?

7:38 Транзит газа: Румыния НЕ ДАСТ дешевого газа Киеву?

8:10 Турецкий Поток: Газ для Балкан и Украины

9:01 Цены на Газ для Украины: Скрытые Факторы

9:41 Кризис в Украине: Дефицит газа и сложности с ПХГ

10:36 Азербайджан помощь Украине. Возможности Баку

11:47 Зангезурский Коридор: договор США, Армении и Азербайджана

