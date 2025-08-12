ДЕМАРШ АЛИЕВА: Азербайджан ГОТОВИТ ответный УДАР России?
Россия Азербайджан: Алиев начал угрожать Кремлю из-за ударов РФ по Украине. Зеленский в разговоре с Алиевым заявил, что удары РФ по азербайджанской инфраструктуре на Украине это целенаправленная атака против отношений Киева с Азербайджаном, США и Европой. Кремль начал мстить Алиеву за сделку с Украиной, нанеся удар по газовым амбициям Азербайджана? Борис Марцинкевич анализирует ключевые вопросы политики охватывая отношений между Россией, Украиной и Азербайджаном. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Атаки по энергетической инфраструктуре:
— Удары по Сакарскому НПЗ и газовой инфраструктуре рассматриваются как действия, связанные с военными целями, поскольку продукция завода могла использоваться для нужд ВСУ (Вооружённых сил Украины).
— Работа завода и соответствующих объектов ранее и так была ограничена, а теперь они фактически не функционируют.
2. Роль Азербайджана в газовых вопросах:
— Происходящее не связано непосредственно с двусторонними отношениями России и Азербайджана.
— Объемы поставок газа из Азербайджана в Европу или Украину невелики, а роль тестовых поставок отмечается как чисто техническая.
— Газопроводная система региона (Трансбалканский и Балканский потоки) сложна и претерпела изменения после запуска «Турецкого потока»; значительная часть новых маршрутов создана в обход России для повышения энергонезависимости Европы.
3. Проблемы газовых хранилищ и инфраструктуры Украины:
— Украинские подземные хранилища газа испытывают серьёзные технические проблемы, бизнес-модели прежних лет перестали работать.
— Европейские компании перестали доверять украинской инфраструктуре, опасаясь потери газа.
— Украина вошла в отопительный сезон почти без запасов, и теперь вынуждена закупать газ "с колес", по более высоким ценам.
4. Проблемы тарификации и транзита:
— Через разные страны газ проходит с разными транзитными тарифами, что делает итоговую цену для Украины заметно выше европейской.
— Недофинансирование бюджета Украины и зависимость от внешней помощи дополнительно осложняют ситуацию.
5. Отсутствие официальной реакции Азербайджана:
— На момент обсуждения никаких официальных заявлений азербайджанских властей не последовало; информационное пространство заполнено спекуляциями.
— США рассматривают возможности сотрудничества с Азербайджаном, попытки модернизации региональной энергетической инфраструктуры тоже обсуждаются, но пока остаются на уровне планов.
6. Общий вывод участников:
— Развивающаяся в регионе ситуация диктуется внутренней логикой конфликтных событий и экономических законов.
— Реакции и изменения в энергетических маршрутах — ожидаемы в ситуации военного противостояния и рыночной неопределенности.
— Денежные, технические и политические трудности оказывают большее влияние, чем громкие демарши или ожидаемые "удары в ответ".
Аналитическая интерпретация и философский взгляд
В данном обсуждении размываются классические ожидания причинно-следственных связей в международных отношениях: где нередко ищут прямые мотивы и угрозы ("Азербайджан готовит ответный удар России"). По сути, большинство современных энергетических, военных и геополитических процессов управляются гораздо более сложной инфраструктурной и экономической логикой, нежели прямыми волевыми актами.
Можно отметить, как логика энергетических потоков и трансграничных тарифов по своему "программирует" поведение участников: государства оказываются заложниками давно построенных трубопроводов, цен на энергоносители и неремонтированных насосных станций — больше, чем собственных "решений". Это напоминает работу сложной нейросети: внося небольшие изменения на одной "слоистости" системы (например, в технических возможностях), получаешь масштабную трансформацию паттернов во всём "сознании" регионального энергетического баланса.
Параллельно видна психологическая тенденция — цепляться за идеализированные схемы объяснения ("ответные удары", внешнее влияние), тогда как реальный мир оказывается менее театральным и гораздо более сложным — наполненным неисполненными контрактами, отсутствием запасов, обидами из-за упущенной выгоды и молчанием официальных лиц.
Практический аспект для зрителя: события, кажущиеся крупными внешнеполитическими шагами, зачастую определяются куда менее очевидными вещами — состоянием оборудования, логистической цепочкой, банальным отсутствием денег у участников и постепенным перетеканием газовых потоков по самым минимальным сопротивлениям.
Финальный вопрос к размышлению
Если коллективная архитектура экономических и технологических систем становится более влиятельной, чем личные или национальные "решения", не стоит ли нам по-новому осмыслять понятие политической воли? Быть может, в современном мире "удары" и "ответы" являются не столько выражением чьей-то силы, сколько следствиями глубоких инфраструктурных взаимосвязей, в которых истина, как и в человеческой психике, оказывается процессом, а не точкой?