Энергетика России: что на самом деле происходит за кулисами? Борис Марцинкевич разбирает вызовы декарбонизации и влияние мировых цен на уголь, нефть и газ, определяющие будущее экономики России. Откройте для себя потенциал глубокой переработки угля и газа, а также роль транспортной инфраструктуры в укреплении энергетического суверенитета. Узнайте, как инновационные подходы могут создать новые рабочие места и обеспечить устойчивый рост для всей России. Это не просто анализ – это дорожная карта к экономическому прорыву, о котором мало говорят. Подробнее в новом видео

0:00 Уголь в России: От демонизации к реализму

1:10 Место угля в энергосистеме России: Прошлые успехи и текущие вызовы

2:45 Энергетическая безопасность России: Запасы нефти, газа и угля

3:50 Развитие нефтегазового сектора: Инвестиции и перспективы нефтехимии

4:58 Газификация в России: Парадоксы монополии и "мертвые инвестиции"

6:15 ФАС и конкуренция: Почему государственные проекты буксуют?

7:58 Газ и уголь: Рост потребления и новая стратегия для энергетики

9:55 Угольные гиганты России: От экспортной ориентации к внутреннему рынку

12:28 "ЭльгаУголь": Уникальный пример частного успеха в добыче угля

14:23 Экономические риски: Зависимость от импорта и тарифы РЖД

15:47 Развитие судостроения и морского флота: Ключ к угольному экспорту

17:45 Межведомственные проблемы: Почему государственное управление неэффективно?

21:29 Железнодорожные и речные перевозки: Дорога к интеграции или изоляции?

27:58 Экономический суверенитет: Россия против чужих рецептов развития

32:59 Глубокая химическая переработка угля: Будущее отрасли

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #россия #путин #украина #политика #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new