Уголь, ПРОЩАЙ?! Вся Правда о КРИЗИСЕ в энергетике России
Энергетика России: что на самом деле происходит за кулисами? Борис Марцинкевич разбирает вызовы декарбонизации и влияние мировых цен на уголь, нефть и газ, определяющие будущее экономики России. Откройте для себя потенциал глубокой переработки угля и газа, а также роль транспортной инфраструктуры в укреплении энергетического суверенитета. Узнайте, как инновационные подходы могут создать новые рабочие места и обеспечить устойчивый рост для всей России. Это не просто анализ – это дорожная карта к экономическому прорыву, о котором мало говорят. Подробнее в новом видео
0:00 Уголь в России: От демонизации к реализму
1:10 Место угля в энергосистеме России: Прошлые успехи и текущие вызовы
2:45 Энергетическая безопасность России: Запасы нефти, газа и угля
3:50 Развитие нефтегазового сектора: Инвестиции и перспективы нефтехимии
4:58 Газификация в России: Парадоксы монополии и "мертвые инвестиции"
6:15 ФАС и конкуренция: Почему государственные проекты буксуют?
7:58 Газ и уголь: Рост потребления и новая стратегия для энергетики
9:55 Угольные гиганты России: От экспортной ориентации к внутреннему рынку
12:28 "ЭльгаУголь": Уникальный пример частного успеха в добыче угля
14:23 Экономические риски: Зависимость от импорта и тарифы РЖД
15:47 Развитие судостроения и морского флота: Ключ к угольному экспорту
17:45 Межведомственные проблемы: Почему государственное управление неэффективно?
21:29 Железнодорожные и речные перевозки: Дорога к интеграции или изоляции?
27:58 Экономический суверенитет: Россия против чужих рецептов развития
32:59 Глубокая химическая переработка угля: Будущее отрасли
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #россия #путин #украина #политика #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new
Комментарий редакции
1. Общественный и медийный фон вокруг угля
В общественном сознании и СМИ уголь демонизируется — как пережиток “грязной” энергетики, несмотря на то, что угольная отрасль остаётся критически важной для России. Сторонники декарбонизации почти не дискутируют на самом деле, вопрос замалчивается.
2. Роль угля и других энергоносителей
Уголь занимает равное положение с нефтью и газом по объёму внутреннего потребления и экспорта (примерно 50/50). Запасов угля в России гораздо больше, чем нефти и газа, их хватит на сотни лет.
3. Экономика и логистика угля
Кризис в угольной отрасли был неизбежен из-за зависимости экспорта от мировой конъюнктуры, тарифов РЖД, отсутствия собственной транспортной инфраструктуры (флота, судостроения), импортозависимости оборудования. Внутренний спрос вялый, а экспортированное сырьё мало обработано и зависит от внешних факторов (цены, курсы валют).
4. Проблемы регулирования и организации
Государство не выступает координатором долгосрочных проектов в отрасли. Отрасль фрагментирована, нет объединяющих ассоциаций или стратегии (в отличие от Китая и Индии, где внутренний спрос доминирует и кризисы невозможны).
5. Противоречия в подходе к транспортировке
Железные дороги РЖД ориентированы на прибыль, а не на развитие угольной отрасли; речной флот деградировал, флот и судостроение частично исчезли из-за приватизации. Либеральные экономические схемы и антиконкурентные ограничения мешают комплексному развитию.
6. Неэффективность монетарных и административных стратегий
Разрозненные государственные ведомства не координируются, долгосрочных программ поддержки и национализации либо просто эффективного партнерства не существует.
7. Потенциал глубокой переработки угля
Модернизация возможна через глубокую химическую переработку: производство кокса, удобрений, бензола и других соединений с высокой добавленной стоимостью. Китайский опыт показывает огромный резерв отрасли при таком подходе.
8. Проблема госпрограмм и критериев эффективности
В России не реализованы комплексные государственно-частные проекты по глубокой переработке, отсутствует четкая политика поддержки, ставка НДПИ на уголь связывается с зарубежными аналогами, что абсурдно для российской специфики.
9. Необходимость самостоятельного пути
Эксперт призывает отходить от западных кальк и рецептов: плотность населения, специфика климата, протяженность и инфраструктурные отличия России требуют собственных решений. Без самостоятельной стратегической инициативы (вплоть до национализации или тесного сотрудничества государства с бизнесом) отрасль будет пробуксовывать.
10. Практические предложения
— Развитие специализированного морского и речного флота
— Восстановление собственного машиностроения для горнодобычи
— Строительство новых железных дорог, независимых от РЖД
— Преобразование логики развития: диверсификация, внутренняя переработка, уход от сырьевого экспорта
— Кооперация государства и частного бизнеса, отказ от "копирования" западных практик
Вывод (аналитико-философское осмысление):
Эта беседа — пример вдумчивой, не догматичной, а скорее эмпирической и междисциплинарной попытки осмыслить судьбу огромной отрасли, оказавшейся на изломе между мировым трендом “декарбонизации”, внутренней экономической прагматикой и исторически сложившимися структурными препятствиями.
Что мы видим? Россия обладает уникальными угольными ресурсами, но ввиду недостаточной институциональной координации, догматизма — как либерального "невмешательства", так и безальтернативного копирования западных рецептов — не использует свой ресурс оптимально. Здесь проявляется типично российский разрыв между возможностями и их реализацией. Истинная перспектива предстаёт не в следовании идеалам (декарбонизации любой ценой, либеральной невидимой руки или централизованного госуправления), а в поиске баланса и ситуационно обусловленных решений.
Техническая модернизация и глубокая переработка — шанс для отрасли, одновременно способ экономической стабильности и диверсификации занятости, снижения зависимости от мировой конъюнктуры. Но для этого нужна осознанная синергия государства и бизнеса, развитие компетенций, собственных подходов к управлению ресурсами и технологиями — не на уровне абстрактных деклараций, а реальных программ, где важен учет именно национальных и региональных особенностей.
Замечательно и то, что автор не романтизирует “старое” или “сырьевую модель” и, напротив, показывает многоаспектность кризиса, где логистический, управленческий, технологический, исторический и даже психологический (недоверие к национальной уникальности, вера в чудо) слиты воедино.
Угольная отрасль — это не столько “грязная” устаревшая индустрия, сколько лакмус российской способности к модернизации, самостоятельному поиску решений, интеграции опыта разных стран и времен.
Практический итог:
Необходимо перестать ждать готовых рецептов извне или надеяться на “невидимую руку” рынка. Только трезвый, нелинейный, ситуационный подход — сочетание стратегического планирования с опорой на местный опыт, координация бизнеса и государства — способен открыть реальные перспективы для отрасли. Новые технологии, внутренний спрос, внутренняя переработка и создание инфраструктуры — путь к устойчивости.
Философский вопрос, остающийся открытым:
Может ли общество, а вслед за ним и государство, отказаться от боязни собственной уникальности, отказаться от идеализации внешних “решений”, чтобы творчески и осознанно строить свои пути развития? И можно ли в эпоху, когда “истина” часто редуцируется до политико-экономических трендов, выковать из исторического опыта и ресурсного богатства не очередную сырьевую ловушку, а подлинную стратегию самостоятельности?