Почему встреча на Аляске не принесёт результатов?

Переслано от: День ТВ

В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:


1. Завышенные ожидания и манипуляции общественным мнением
Видео начинается с критики ажиотажа вокруг предстоящей встречи на Аляске между Трампом и Путиным. Автор замечает, что общество регулярно раскачивают между эйфорией и разочарованием по поводу событий, на которые простые люди никак не могут повлиять. Предлагается отойти от эмоций и посмотреть на ситуацию трезво.

2. Усиление позиций России и изменение статуса-кво
С момента, когда планировался предыдущий подобный саммит (четыре месяца назад), позиции России в военном конфликте стали сильнее. Продолжается тактика небольшого, но постоянного давления, приводящего к истощению противника. Фронтовая аналитика опирается не на пропаганду, а на изучение разнородных источников, в том числе независимые форумы составителей карт.

3. Экономические ожидания Запада и их ограниченность
Западные ожидания скорого экономического коллапса России нереалистичны и, по сути, имеют мало рациональных оснований. В прошлом ситуация для России была сложнее — сейчас она более устойчива, несмотря на все экономические угрозы.

4. Роль Европы — источник топлива войны
Европа стала главным драйвером продолжения конфликта. Интересы европейских стран и зависимость Украины от поддержки извне определяют динамику переговоров. Риторика о «неразговоре про Украину без Украины» лишь усложняет подлинные политические решения.

5. США устали и теряют интерес
Америка, судя по всему, намеревается минимизировать свою вовлечённость. Заявления о помощи Украине зачастую формальны: бесплатная военная помощь кончается, платную никто оплачивать не желает, а новые санкции теряют эффективность. Акцент делается скорее на символических шагах и медиа-эффектах.

6. Бессодержательная дипломатия и «победные» спектакли
Приводится пример недавних медийных «успехов» США (триумфальное «примирение» Армении и Азербайджана), которые не имеют под собой реального содержания. Дипломатия превращается в ритуал производительности для внутреннего потребления.

7. Недостижимость подлинных договоренностей
Главная мысль: любые соглашения или заявления, сделанные на подобных саммитах, не имеют подлинного веса из-за того, что ни одна из сторон не может гарантировать исполнение этих договорённостей. У США нет единой позиции, Трамп непоследователен; Европа и Украина не зависят от прямых решений Москвы и Вашингтона.

8. Практическое бессилие участников
Даже если бы лидеры стран были последовательны и решительны, они не способны проломить волю ключевых акторов (Европы, Украины), не говоря уже о влиянии на объективные обстоятельства войны.

---

Краткие выводы


Беседа направлена на трезвую оценку сверхожиданий от саммита и самих механизмов современной политики. Подчеркивается, что и технический прогресс (аналитика боевых действий), и глобальные политические ритуалы вторичны по отношению к глубинной инерции институциональных, экономических и идеологических систем. Встреча на Аляске не принесёт решений хотя бы потому, что подлинная субъектность участников сильно ограничена: позиции задаются интересами больших групп, давлением обстоятельств и уже сложившимися паттернами взаимодействия.

---

Междисциплинарный взгляд и философская рефлексия


И здесь возникает интересная аналогия: современные международные саммиты становятся чем-то вроде религиозных обрядов или терапевтических ритуалов ― нужны не для реального изменения, а для эмоциональной «разрядки» общественного давления, поддержания легитимности институтов или даже просто создания ощущения управляемости хаотичного мира. Как в психологии навязчивых ритуалов, эти встречи важны не результатом, а самим фактом регулярного повторения.

Можно провести параллель и с развитием искусственного интеллекта: собрать данные, выработать алгоритм реакции, выдать решение на выходе ― но если вся система обучается на противоречивых, смутных или пропагандистских данных, то и результат оказывается бессодержательным. Человеческий фактор — любые надежды на «прорыв» без внутренней мотивации и доверия ― снова иллюзия контроля.

---

Практический итог


Автор советует не поддаваться очередному всплеску эмоций и иллюзий, а сохранять спокойствие, внимание и трезвость восприятия — не столько как форма цинизма, сколько как проявление внутренней зрелости и свободы. Оценивать события по их реальным последствиям, а не по шуму вокруг, — единственный путь к разумному действию.

---

Открытый вопрос для читателя


И всё же, даже в ситуации, когда договорённости теряют смысл, а ритуальные действия замещают реальные — можем ли мы найти точки опоры для личной или коллективной ответственности, чтобы выходить из замкнутого круга иллюзий к подлинной мудрости и свободе? Или человек всегда будет заложником коллективных ритуалов и худших порывов своей эпохи?
  • 34074 29096
    марина 12 мин. назад

      Турецкая компания Roketsan представила на оборонной выставке в Стамбуле гиперзвуковую ракету Tayfun Block 4. Таким образом, Турция, по крайней мере формально, вошла в клуб стран — обладателей гиперзвукового оружия. Но неужели у них теперь есть ракета такая же, как у нас?

      Вот какую оценку дал ей известный военный эксперт Влад Шлепченко

      “По заявлению разработчика, Tayfun Block 4 имеет дальность до 800 км и круговое вероятное отклонение около 5 метров, что делает её пригодной для поражения малоразмерных и высокозащищённых объектов вроде подземных бункеров, самолётов в ангарах и комплексов ПВО.

      Также сообщается, что скорость полёта ракеты превышает пять махов (скоростей звука), что действительно является формальным признаком для того, чтобы отнести её к гиперзвуковому оружию”.

      Естественно, это обстоятельство будет использоваться турецкой стороной для раздувания неоосманских настроений и повышения рейтинга Эрдогана. Но все же значит ли это, что Анкара действительно имеет в своём распоряжении реальное гиперзвуковое оружие?

      И да, и нет. Пять махов, на самом деле, не такая уж большая скорость. Ещё в 1967 году НАСА и ВВС США испытали ракетоплан X-15, который с пилотом на борту разгонялся до 6,7 маха.

      То есть, почти 60 лет назад инженеры North American с помощью логарифмических линеек и кульманов спроектировали гиперзвуковой аппарат, летавший в шесть раз быстрее звука с человеком на борту.

      Опять – слово Шлепченко:

      “Что касается современного гиперзвукового оружия, то квазибаллистические ракеты 9М723 наших «Искандеров» имеют пиковую скорость в 7 махов и способны активно маневрировать в полёте, противокорабельный 3М22 «Циркон» имеет маршевую скорость около 5,5 маха, кратковременно разгоняясь до 9 скоростей звука, «Кинжалы» имеют 10-маховую скорость, а гиперзвуковые маневрирующие блоки «Авангардов» разгоняются до 27 махов.

      Иными словами, по сравнению с реальными показателями современного гиперзвукового оружия турецкие 5 махов не выглядят чем-то серьёзным в сравнении с нашими.

      Но Tayfun Block 4 — это инструмент, которым турки могут дотянуться через Чёрное море до Ростова-на-Дону, полностью накрыть Крым и Краснодарский край. Поэтому нужно не насмехаться над изделием противника, а воспринять презентацию турецкой ракеты как очередной тревожный звоночек: русские, пора делать «Искандер-1000».

      Да, у нас с этим есть огромная проблема: дальность 9М723 «Искандеров» меньше 500 километров. Это связано с тем, что комплекс должен был соответствовать условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)”.

      Формально этот договор был денонсирован ещё в 2019 году, но о его разрыве, ссылаясь на действия американцев, Владимир Путин объявил только на днях. Причем на несколько часов его опередил сообщивший об этом Дмитрий Медведев. А еще он написал на английском:

