Как устроен мозг гения | Сергей Савельев Лекция 2024 | Мослекторий
Как устроен мозг гения и чем он отличается от мозга обычного человека? Кто же такие вундеркинды на самом деле? И для кого изначально был придуман тест на определение уровня интеллекта?
Об этом в проекте “Мослекторий” рассказал доктор биологических наук Сергей Савельев.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции Сергея Савельева «Как устроен мозг гения»
1. Определение гениальности
- Гений — это человек, способный создавать принципиально новое, чего раньше не было ни в природе, ни в обществе.
- Большинство людей, по Савельеву, не мыслят вне биологических нужд (еда, размножение, доминантность). Обыватель, пусть даже преуспевающий, остаётся на уровне инстинктов.
- Талант и одарённость — это уже способность произвольно мыслить за пределами биологических проблем, но не всегда приводит к созданию нового.
2. Мозговые основы гениальности
- Мозг обычного человека и гения отличается не только массой, но, главное, структурной организацией: размером и вариативностью отдельных полей (зон), отвечающих за ключевые виды деятельности.
- Различия между отдельными лицами могут быть более значимыми, чем между биологическими видами: у одного человека может быть зона в 40 раз больше, чем у другого.
- Особенно важны так называемые дополнительные или специализированные поля, уникальные для некоторых людей (пример — у Маяковского обнаружено уникальное поле, связанное с эмоциональной окраской поведения).
3. Воспитание и развитие гения
- Воспитать гения целенаправленно невозможно: попытки селекции и образования (от Древнего Рима до советских школ) не приводили к ожидаемым результатам.
- Мозговые особенности, заложенные при рождении, определяют потенциал; чужой опыт и внешнее обучение могут только создать условия для самореализации, но не заменить биологическую структуру мозга.
- Современные тесты типа IQ ориентированы на выявление посредственных способностей, но не гениальности: большинство гениев по ним оказываются «неуспешными».
- Необходимо предлагать широкий спектр возможностей детям, чтобы они могли сами обнаружить свои уникальные склонности.
4. Отличие гениальности от патологий
- Савельев подчёркивает: гениальность — не болезнь, в отличие от синдрома саванта и других психоневрологических отклонений.
- У гения структурная специализация мозга выражена физиологически, и это не результат патологии, а вариант нормы.
5. Социальные препятствия для самореализации гениев
- Даже при врождённом мозговом потенциале необходимы условия: специальное образование, среда, где способности реализуются, и личная адекватность в отношениях с обществом.
- Современная система образования и отбора часто не только не помогает, но, наоборот, затрудняет или даже уничтожает проявление и реализацию гениальности.
6. Искусственный интеллект и человеческий мозг
- Савельев скептически относится к заявлениям о появлении искусственного интеллекта: современные алгоритмические системы — это калькуляторы, эффективно перебирающие варианты, но не способные к творческому рождению новых идей; человеческое мышление основано на сложных морфогенетических связях, а не на вычислениях.
7. Индивидуальность восприятия и трудности коммуникации
- Значительные различия в наборе и размере мозговых полей приводят к тому, что люди часто буквально говорят на «разных языках» — что особенно заметно в межличностных отношениях и попытках передачи смысла.
- Даже понятия, кажущиеся универсальными (например, «любовь»), на самом деле имеют разный объём и содержание у разных людей.
Выводы и рефлексия
Савельев, используя исследования морфологии мозга и анализируя исторические и биологические попытки «вытащить» гениев из массы, убеждает: гениальность — явление уникальное, встречающееся крайне редко благодаря изначальным структурным особенностям мозга, недоступным для прямой селекции, тренировки или копирования. Общество часто его не замечает или даже уничтожает (невозможность коммуникации, отсутствие адекватной среды). Современные «тесты для гениев» только подтверждают свою несостоятельность.
При этом Савельев не впадает ни в элитаризм, ни в уж откровенный пессимизм: если гений появляется — его путь всё равно во многом случаен, и лучший способ дать шанс новому — разнообразить возможности выбора и максимально исследовать индивидуальные склонности каждого ребёнка и взрослого. Вместо механистического подхода (воспитания каждого гением) важна открытость к проявлению уникального и уважение к реальности биологических различий.
Любопытно, что создание нового, по сути, оказывается чем-то вне сферы биологической целесообразности и выдвигает неожиданный — почти экзистенциальный — вопрос: зачем тратить столько энергии на то, что никак не связано с выживанием? Выходит, именно здесь и кроется разница между прогрессом и стагнацией, между повторением старого (пусть даже мастерски) и появлением настоящей новизны.
Мышление как создание новых связей и структур — процесс, недостижимый никаким алгоритмом, имплантом или массовым обучением. Гений — всегда внутренне свободен от шаблона, иначе он бы не стал творцом нового.
Открытый вопрос
Если уникальная конструкция мозга гения не только случайна, но и почти не повторяема, что в итоге сильнее влияет на культурный и технологический прогресс: редкие вспышки индивидуальной гениальности или коллективная способность общества создавать среду, способствующую поиску и реализации уникального? Как найти баланс между признанием редкости гениальности и уважением к многообразию индивидуальных путей развития каждого человека?