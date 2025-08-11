К вероятной встрече на Аляске. Почти все бурно высказывающиеся об этом стороны обычно захвачены столькими эмоциями, страхами и надеждами, и при этом засыпаны настолько толстым слоем слухов, предположений, версий, утечек и фантазий, что рациональных слов на эту тему остается мало.

Если постараться не впадать ни в эйфорию, ни в депрессию, ни в истерику – личная беседа Путина с Трампом, какой бы исторической ни была, точно не изменит историю человечества, в которой происходит множество менее заметного, но не менее важного. Саммит на Аляске на многое повлияет, но ничего не предрешит.

По разные стороны нынешних окопов, большинство из нам очень хочет скорейшего прекращения кровопролития и нельзя не радоваться любой надежде, откуда бы она не происходила. Даже многие откровенно антироссийские голоса зазвучали в диссонанс Зеленскому и Европе, продолжающим делать ставку на мясорубку.

Пресса продолжает заниматься главным – отвлечением нас на второстепенное. Поэтому почти все, странным образом, обсуждают территориальные вопросы возможной договоренности, избегая темы, которая кажется куда более важной – денацификации Украины. Без этого любой скоропостижный мир станет гарантией ещё более кровавой войны. В отличие от распространений западной прессой карикатуры, многие из нас понимают логику нынешних боевых действий прежде всего, как войну с фашизмом, а не борьбу за территорию. Поэтому любая договоренность о территориях, даже самая выгодная и успешная, без окончательного демонтажа нацизма на Украине, стала бы поражением, какие бы санкции в обмен на это ни предложили с России снять.

На этом этапе Россия ведет интересную дипломатическую игру, и по максимуму пользуясь нарциссизмом Трампа, загоняет в тупик Зеленского. На словах признавая нейтралитет в этой войне её инициатора – США (поскольку Трамп настаивает, что эта война «не его, а Байдена»), и встречаясь с американским президентом на его территории, Путин ставит киевский режим в положение, при котором любой его ответный шаг будет провальным. У Трампа сейчас сложное неустойчивое внутреннее положение и Россия готова помочь ему с искомым имиджем «миротворца». По причинам логистики, вероятность внезапного прибытия незванного Зеленского к месту чужой встречи тоже исключена. Впервые за много времени возникла подходящая конъюнктура для игры на противоречиях в стане врага. Пусть потом хоть вся «демократическая пресса» раструбит о том, какой Трамп «спаситель мира» и что «Россия подчинилась наконец требованиям США», всё это уже совершенно неважно. Как маловажно и мнение тех, для кого до сих пор важно мнение этой прессы. Главное – прекратить нынешнюю трагедию, максимально достичь задач и избежать большой войны.

Можно бесконечно спорить о договороспособности США и готовности Трампа отказаться от участия в украинской авантюре, но киевский режим впервые полностью выведен из игры и любое его публичное возмущение этим будет приниматься Трампом на свой счет. Российская дипломатия становится похожей на работу дрессировщика в зверинце, хорошо знакомого с особенностями поведения подопечной фауны.

Не думаю, что это какой-то «хитрый план», это, скорее то, что на поверхности видимой нам вершины айсберга.

Это мои личные поверхностные и невежественные впечатления от последних новостей. При этом я уверен, что ничто пока не предрешено и, чтобы чаша весов жизни и смерти склонилась в нужную сторону, очень важно не дать эмоциям удушить разум.

