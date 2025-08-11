К вероятной встрече на Аляске.
К вероятной встрече на Аляске. Почти все бурно высказывающиеся об этом стороны обычно захвачены столькими эмоциями, страхами и надеждами, и при этом засыпаны настолько толстым слоем слухов, предположений, версий, утечек и фантазий, что рациональных слов на эту тему остается мало.
Если постараться не впадать ни в эйфорию, ни в депрессию, ни в истерику – личная беседа Путина с Трампом, какой бы исторической ни была, точно не изменит историю человечества, в которой происходит множество менее заметного, но не менее важного. Саммит на Аляске на многое повлияет, но ничего не предрешит.
По разные стороны нынешних окопов, большинство из нам очень хочет скорейшего прекращения кровопролития и нельзя не радоваться любой надежде, откуда бы она не происходила. Даже многие откровенно антироссийские голоса зазвучали в диссонанс Зеленскому и Европе, продолжающим делать ставку на мясорубку.
Пресса продолжает заниматься главным – отвлечением нас на второстепенное. Поэтому почти все, странным образом, обсуждают территориальные вопросы возможной договоренности, избегая темы, которая кажется куда более важной – денацификации Украины. Без этого любой скоропостижный мир станет гарантией ещё более кровавой войны. В отличие от распространений западной прессой карикатуры, многие из нас понимают логику нынешних боевых действий прежде всего, как войну с фашизмом, а не борьбу за территорию. Поэтому любая договоренность о территориях, даже самая выгодная и успешная, без окончательного демонтажа нацизма на Украине, стала бы поражением, какие бы санкции в обмен на это ни предложили с России снять.
На этом этапе Россия ведет интересную дипломатическую игру, и по максимуму пользуясь нарциссизмом Трампа, загоняет в тупик Зеленского. На словах признавая нейтралитет в этой войне её инициатора – США (поскольку Трамп настаивает, что эта война «не его, а Байдена»), и встречаясь с американским президентом на его территории, Путин ставит киевский режим в положение, при котором любой его ответный шаг будет провальным. У Трампа сейчас сложное неустойчивое внутреннее положение и Россия готова помочь ему с искомым имиджем «миротворца». По причинам логистики, вероятность внезапного прибытия незванного Зеленского к месту чужой встречи тоже исключена. Впервые за много времени возникла подходящая конъюнктура для игры на противоречиях в стане врага. Пусть потом хоть вся «демократическая пресса» раструбит о том, какой Трамп «спаситель мира» и что «Россия подчинилась наконец требованиям США», всё это уже совершенно неважно. Как маловажно и мнение тех, для кого до сих пор важно мнение этой прессы. Главное – прекратить нынешнюю трагедию, максимально достичь задач и избежать большой войны.
Можно бесконечно спорить о договороспособности США и готовности Трампа отказаться от участия в украинской авантюре, но киевский режим впервые полностью выведен из игры и любое его публичное возмущение этим будет приниматься Трампом на свой счет. Российская дипломатия становится похожей на работу дрессировщика в зверинце, хорошо знакомого с особенностями поведения подопечной фауны.
Не думаю, что это какой-то «хитрый план», это, скорее то, что на поверхности видимой нам вершины айсберга.
Это мои личные поверхностные и невежественные впечатления от последних новостей. При этом я уверен, что ничто пока не предрешено и, чтобы чаша весов жизни и смерти склонилась в нужную сторону, очень важно не дать эмоциям удушить разум.
Комментарий редакции
1. Эмоциональный фон и информационный шум.
Обсуждение потенциальной встречи Путина и Трампа на Аляске сопровождается огромным количеством эмоций, слухов и домыслов. Рациональные аргументы теряются в этом шуме.
2. Реализм и ограниченность значимости события.
Автор предостерегает от эйфории и депрессии: эта встреча не изменит ход мировой истории, хотя и может повлиять на текущие события.
3. Главная тема — прекращение кровопролития.
По обе стороны конфликта большинство людей жаждет мира, и любая надежда на прекращение войны воспринимается позитивно.
4. Медиа отвлекают от сути.
СМИ фокусируются на второстепенном — обсуждении территорий, в то время как, по мнению автора, главный вопрос — идеологическая составляющая, в частности денацификация Украины.
5. Без денацификации мир невозможен.
Любые территориальные компромиссы без идеологического решения считаются временными — в противном случае они приведут к ещё большей войне.
6. Дипломатическая игра России.
Россия использует нарциссизм и внутренние проблемы Трампа в своих интересах, ставя Зеленского в уязвимое положение и уменьшая роль Украины как субъекта переговоров.
7. Западная пресса и общественное мнение
Автор предполагает, что дальнейшее освещение встречи в западных СМИ не играет значимой роли — важно реальное прекращение трагедии, а не имиджевые победы.
8. Непредрешённость будущего и важность разума.
Итог ещё не ясен. Важно не поддаваться эмоциям, чтобы принимать разумные решения на переломном историческом этапе.
Вывод:
Автор статьи проводит тонкую линию между эмоциональным восприятием политики (характерным как для публики, так и для медиа), и рациональным анализом событий. В центре внимания — идея, что реальную значимость имеют не имиджевые победы, не территориальные сделки и даже не манипуляции прессой, а прекращение кровопролития и достижение глубинных целей (например, денацификации). При этом взгляд автора не излишне идеалистичен — он признаёт сложность ситуации, двойственность мотивов сторон и возможность непрогнозируемых исходов.
Любопытна приведённая аналогия дипломатии с дрессировщиком в зверинце — здесь дипломатия воспринимается не как тонкая шахматная партия, а как работа с живыми, непредсказуемыми существами, где знание их особенностей и поведение обусловлены глубокими инстинктами.
В междисциплинарном плане можно провести параллели с психологией толпы или с принципами работы сложных систем: поверхностные проявления редко раскрывают суть происходящего, а решения, кажущиеся логичными, могут скрывать подспудные противоречия, не позволяющие достичь стабильного результата без устранения первопричин конфликта.
В конечном счёте, статья убеждает в необходимости сохранять рациональность, видеть за эмотивным и идеологическим фоном реальные процессы, — и не терять эмпатию к человеческой трагедии конфликта.
Открытый вопрос:
Если даже крупные встречи и дипломатические сделки не решают фундаментальных идеологических противоречий, то что же считать реальным достижением мира — и возможно ли его достичь без глубоких внутренних изменений как у сторон конфликта, так и у каждого из нас?