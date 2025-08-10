Фёдор Лисицын представляет книгу Лукаша Тейлора «Шепот света. Путеводитель по небесам». Автор, врач и христианский проповедник, делится своей жизнью и верой. В книге он рассказывает истории из кардиохирургической практики, описывает пережитые чудеса и личные трагедии. Тейлор размышляет о вере и атеизме, о том, как жизненные испытания и медицинские чудеса привели его к духовному пробуждению. Фёдорович также рассказывает о гуманитарных миссиях Тейлора и его пути от врача к проповеднику.

00:00 Введение

00:28 О вере и атеизме

01:56 Разнообразие людей

03:52 Теология как наука

05:41 Путь к вере

06:34 Образ врача-верующего

09:52 Автобиография и проповедь

10:49 Критика перевода

13:44 Личность автора

16:28 Эпидемия холеры на Гаити

17:09 Командировка в Намибию

17:40 Встреча с Карлом

20:04 Операция на сердце

22:58 Чудо с молитвой

24:55 Психосоматический эффект

27:54 Борьба за жизнь наркоманки

29:43 Личная трагедия

32:01 Трансформация врача в проповедника

32:51 Влияние Льюиса и библейские аллюзии

33:45 Метод проповеди через цитаты

34:43 Характеристика книги

36:10 Заключение

