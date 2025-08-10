Максим Невенчанный беседует с российским политологом Сергеем Марковым о скандале на медиафоруме в Азербайджане, политической позиции России и возможных условиях мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Обсуждается «План Виткоффа» по перемирию на Украине, его риски для России, включая вероятность ввода войск НАТО, усиление ПВО и возможное вовлечение в войну с альянсом. Марков анализирует манипуляции со стороны европейских стран, стратегию Владимира Путина, ситуацию на Украине и роль пропаганды в восприятии перемирия. Затронуты вопросы территориальных обменов, геополитической роли Зангизурского коридора и перспектив долгосрочного урегулирования конфликта.

00:00 Введение

00:22 Скандал на медиафоруме

01:55 Обвинения и реакция

02:35 Политическая позиция России

05:15 Визит Пашиняна и Алиева к Трампу

08:19 Условия для мирного договора

10:28 Зангизурский коридор

12:38 Геополитические последствия

13:25 Утечка информации о плане Виткоффа

15:54 Детали плана перемирия

16:58 Риски перемирия для России

20:52 Условия России по перемирию

23:32 Переговоры и манипуляции

27:05 Стратегия Путина

27:45 Оскорбления и штрафы

28:25 Политическая ситуация на Украине

29:25 Геноцид и дегуманизация

31:20 Отношение к украинцам в России

31:48 Перемирие и пропаганда

34:46 Планы операций и территориальные вопросы

39:07 Завершение интервью

