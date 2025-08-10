Сергей Марков | Перемирие без мира: как НАТО сжимает кольцо вокруг России
Максим Невенчанный беседует с российским политологом Сергеем Марковым о скандале на медиафоруме в Азербайджане, политической позиции России и возможных условиях мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Обсуждается «План Виткоффа» по перемирию на Украине, его риски для России, включая вероятность ввода войск НАТО, усиление ПВО и возможное вовлечение в войну с альянсом. Марков анализирует манипуляции со стороны европейских стран, стратегию Владимира Путина, ситуацию на Украине и роль пропаганды в восприятии перемирия. Затронуты вопросы территориальных обменов, геополитической роли Зангизурского коридора и перспектив долгосрочного урегулирования конфликта.
00:00 Введение
00:22 Скандал на медиафоруме
01:55 Обвинения и реакция
02:35 Политическая позиция России
05:15 Визит Пашиняна и Алиева к Трампу
08:19 Условия для мирного договора
10:28 Зангизурский коридор
12:38 Геополитические последствия
13:25 Утечка информации о плане Виткоффа
15:54 Детали плана перемирия
16:58 Риски перемирия для России
20:52 Условия России по перемирию
23:32 Переговоры и манипуляции
27:05 Стратегия Путина
27:45 Оскорбления и штрафы
28:25 Политическая ситуация на Украине
29:25 Геноцид и дегуманизация
31:20 Отношение к украинцам в России
31:48 Перемирие и пропаганда
34:46 Планы операций и территориальные вопросы
39:07 Завершение интервью
Комментарий редакции
1. Медиапространство и скандал вокруг Маркова
- Сергей Марков объясняет, как произошла ситуация на международном медиафоруме: его слова о гостеприимстве и форуме искусственного интеллекта выведены из контекста и использованы его оппонентами для дискредитации.
- Марков подчеркивает, что его критикуют те, кто не простил ему участие в продвижении российской нейтральной позиции в армяно-азербайджанском конфликте.
- Акцент на разнице между реальными событиями и тем, как их интерпретируют различные группы в медиа.
2. Геополитическая ситуация на Южном Кавказе
- Пашинян, лидер Армении, разочаровавшись в России, начал двигаться в сторону Запада (Франция, США), что изменяет баланс сил в регионе.
- Планируется создание транспортного коридора между частями Азербайджана (Зангезурский коридор), который заинтересует и США, и Турцию, а также вызовет беспокойство у Ирана.
- Трамп может получить политические очки, перехватывая влияние у Франции/Британии, обеспечив американский контроль важного инфраструктурного проекта в регионе.
3. Гипотетическое "перемирие без мира" на Украине
- Обсуждаются возможные сценарии перемирия: линия соприкосновения войск фиксируется, но Украине не даются твердые гарантии невступления в НАТО.
- Марков критикует такие планы, считая их невыгодными для России: перемирие даст Западу время ввести на Украину военный контингент, наладить поставку оружия, мобилизовать новых солдат.
- Россия настаивает на условиях: ни европейских войск, ни массовых поставок оружия, ни насильственной мобилизации на Украине.
4. Большая дипломатическая игра: США-ЕС-Россия
- Ведутся переговоры между Россией, США, европейскими странами. Европа, по мнению Маркова, активно манипулирует Трампом через "лесть, псевдодружбу и обман".
- Дипломатия — это не только стратегия, но и тонкая игра амбиций, личных интересов, иногда — демонстрация силы и коалиций (телефонные звонки союзникам после встреч).
5. Социологические оценки и пропаганда
- Марков скептически относится к украинской социологии: большинство украинцев якобы боится высказываться, но если Зеленский подпишет мир даже на неудобных условиях, то будет поддержан большинством.
- Описывается механизм дегуманизации противника для оправдания жестких мер (дегуманизация русских на Украине, злоупотребление уничижительными терминами).
6. Обмен территориями и реалии войны
- Обсуждаются различные сценарии обмена территориями: Россия может отдать некоторые малозначимые районы в обмен на более важные города.
- Оценивается стратегическое значение отдельных участков (например, Кинбурнская коса в Черном море).
---
Выводы и философское осмысление
В этом разговоре политические и дипломатические процессы предстают сквозь призму нескончаемой борьбы за влияние — и здесь истина всегда ситуативна и оспаривается каждым игроком. Перемирие оказывается не конечной точкой мира, а очередной рекурсией конфликта, запечатленной в переменных контурах границ, договоренностях, "меморандумах о намерениях" и скрытых интересах. Марков иллюстрирует, как медийные интерпретации создают альтернативные реальности, где мотивы подменяются образами, а факты — выгодными нарративами.
Из истории Кавказа, транзита власти на Украине, дипломатических игр больших держав выступает неизменная закономерность: участники склонны идеализировать собственную правоту и демонизировать других, создавая "образ врага" ради национального или кланового выживания. Даже оценка событий в плане утечек, обмена территориями и стратегических коридоров напоминает алгоритм адаптации: система продолжает функционировать в рамках доступных ей переменных, оптимизируя не "общую истину", а собственную выгоду и стабильность.
Дыхание реальности в этих процессах — в ускользающей попытке найти баланс между прагматизмом и гуманизмом, между сохранением национальных интересов и риском глобальной эскалации; между видимостью мира и его сущностной неопределенностью. Собственно, война — и дипломатия, и пропаганда, и социология — все это сферы, где истина всегда размазывается между оптиками сторон и списком условий, которые никто не выполняет до конца искренне.
В практическом смысле, тезис Маркова предельно прост: успешное перемирие возможно лишь на основе прозрачных гарантий и баланса сил, иначе "перемирие без мира" неизбежно приведет к новому витку конфликта, причем уже на более высоком уровне риска (вплоть до ядерной эскалации). Но даже подобная прагматика не избавляет нас от рефлексии: чья правда возобладает и за счет чего? И возможно ли в реальной политике что-либо, напоминающее подлинный мир, или мы всегда обречены на сделки "без иллюзий", в которых человеческая драматургия повторяет себя вновь и вновь под новыми именами?
Открытый вопрос:
Стоит ли нам, наблюдателям, надеяться на подлинное взаимопонимание и прекращение войны, если сами механизмы политических компромиссов и коллективной пропаганды постоянно воспроизводят иллюзии мира? Или, быть может, промежуточные "перемирия без мира" — неотъемлемая часть человеческой истории, где истина возникает только как миг осознанности между чередой удобных нарративов?
жив курилка ,Гусмана спрятали ,а этот содержанец ,несмотря на прокол с Алиевым..
,пророчит опять..
Там КазаКстан требует водЫ сВолги ??представляете ,им Лужок дружок обещал реки повернуть..Прямо из голливудского кино сюжет -драка за воду .И кому -может передавать другану китайскому ,пока он водопровод к Енисею и Байкалу не провел,производить столько металла ,цемента -нужна вода..
И да ,недавно прочла ,что одного Славянска (взятия) мало для ЛДНР ,чтобы закрыть водный вопрос..Нужны водохранилища Харьковской области и Днепропетровской..Области в общем нужны ,напр.как буфер даже..Куда же без воды??