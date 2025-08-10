Фёдор Лисицын представляет книгу Лорен Уэлс «Исчезнувшая: куда смотрела система». В ней описаны десятки трагических историй пропавших людей в Австралии. Это не художественное произведение, а серьезное документальное расследование. Автор, австралийский психолог и специалист по поиску пропавших, анализирует, как ломаются человеческие судьбы, а система остается бессильной. В книге нет счастливых финалов — только вопросы, тревога и трагедия.

Лисицын акцентирует внимание на различных аспектах: социальной изоляции, ошибках полиции, психологических причинах исчезновений и даже попытках использовать экстрасенсов. От историй женщин, исчезнувших после череды личных трагедий, до подделок документов и использования личности пропавших — каждый случай — это обвинение системы, которая молчит.

Обсуждаются культурные различия, роль технологий, проблемы в работе служб и отчаянные попытки родственников узнать правду спустя годы. Это не просто обзор книги, а глубокое размышление о судьбах невидимых людей.

Книга "Исчезнувшие. Куда смотрела система? Лорен Уэллс":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ischeznuvshie-kuda-smotrela-sistema-loren-uells-2343214216/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792342/detail.aspx

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-

description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

00:58 О книге

01:54 Содержание книги

03:40 Причины пропажи людей

05:39 Специфика Австралии

08:23 Трудности поисков

09:17 Психологический аспект

10:03 Паранормальные методы

14:10 Заключение

15:45 Исчезновение женщины

17:48 Поиски и награды

18:46 Анализ ситуации

21:56 Ложные следы

23:19 Письма от Кей

26:14 Сомнения родителей

27:00 Подростковый бунт

27:22 Исчезновение юноши из Новой Зеландии

27:57 Различия между австралийцами и новозеландцами

28:47 Причины путешествия юноши

29:44 Погоня и исчезновение

31:22 Кредитные карты и расследование

33:07 Подделка документов

34:01 Последствия подделки документов

35:44 Жанр книги

37:17 Сравнение с другими странами

39:03 Рекомендация книги

#ФёдорЛисицын #Исчезнувшие #ДокументальноеРасследование #ПропавшиеЛюди #ЛоренУэлс #Австралия #ПсихологияИсчезновений #СоциальнаяИзоляция #ОшибкиПолиции #КриминалБезКриминала #ПоискиБезНадежды #ПропажаБезСледа #СудьбыБезОтвета #ТрагедииЖизни