Исчезнувшие: Кто ответит за молчание системы? | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын представляет книгу Лорен Уэлс «Исчезнувшая: куда смотрела система». В ней описаны десятки трагических историй пропавших людей в Австралии. Это не художественное произведение, а серьезное документальное расследование. Автор, австралийский психолог и специалист по поиску пропавших, анализирует, как ломаются человеческие судьбы, а система остается бессильной. В книге нет счастливых финалов — только вопросы, тревога и трагедия.
Лисицын акцентирует внимание на различных аспектах: социальной изоляции, ошибках полиции, психологических причинах исчезновений и даже попытках использовать экстрасенсов. От историй женщин, исчезнувших после череды личных трагедий, до подделок документов и использования личности пропавших — каждый случай — это обвинение системы, которая молчит.
Обсуждаются культурные различия, роль технологий, проблемы в работе служб и отчаянные попытки родственников узнать правду спустя годы. Это не просто обзор книги, а глубокое размышление о судьбах невидимых людей.
Книга "Исчезнувшие. Куда смотрела система? Лорен Уэллс":
OZON: https://www.ozon.ru/product/ischeznuvshie-kuda-smotrela-sistema-loren-uells-2343214216/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792342/detail.aspx
Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":
OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-
description–offset-140–offset-80
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение
00:58 О книге
01:54 Содержание книги
03:40 Причины пропажи людей
05:39 Специфика Австралии
08:23 Трудности поисков
09:17 Психологический аспект
10:03 Паранормальные методы
14:10 Заключение
15:45 Исчезновение женщины
17:48 Поиски и награды
18:46 Анализ ситуации
21:56 Ложные следы
23:19 Письма от Кей
26:14 Сомнения родителей
27:00 Подростковый бунт
27:22 Исчезновение юноши из Новой Зеландии
27:57 Различия между австралийцами и новозеландцами
28:47 Причины путешествия юноши
29:44 Погоня и исчезновение
31:22 Кредитные карты и расследование
33:07 Подделка документов
34:01 Последствия подделки документов
35:44 Жанр книги
37:17 Сравнение с другими странами
39:03 Рекомендация книги
#ФёдорЛисицын #Исчезнувшие #ДокументальноеРасследование #ПропавшиеЛюди #ЛоренУэлс #Австралия #ПсихологияИсчезновений #СоциальнаяИзоляция #ОшибкиПолиции #КриминалБезКриминала #ПоискиБезНадежды #ПропажаБезСледа #СудьбыБезОтвета #ТрагедииЖизни
Комментарий редакции
1. Жанр книги. Книга Лорен Уэлс "Исчезнувшие. Куда смотрела система" — не художественное, не политическое, а документальное расследование. В ней нет готовых решений или завершённых историй: это хроника неудачных поисков пропавших людей, где правда остаётся недостижимой. Подобный жанр сам по себе несёт терапевтическую, катарсическую и обучающую функцию — здесь нет лёгких ответов, зато есть глубокие вопросы.
2. Универсальность темы. Исчезновения и неэффективность системы, неспособной найти пропавших, не зависят от политического строя — будь то Россия, Австралия или США. Автор подчёркивает, что трагедия одиночества, уязвимости и случайности может разыграться в любой стране, несмотря на культуру контроля или пропуски технологий (например, видеонаблюдение в Великобритании или его отсутствие в австралийской глубинке).
3. Психология исчезновения. Автор — профессиональный психолог, работавшая над поиском пропавших, раскрывает не только логистику поисков, но и психологический фон: ломку семей, безысходность и тот экзистенциальный голод, который подталкивает людей уходить. Подчеркивается, что мотивы исчезновения бывают совершенно разными: от психических болезней и личных трагедий до подросткового бунта или желания начать новую жизнь.
4. Провинциальная специфика. Большинство случаев — это малые города, где все знают друг друга, но это не исключает трагедии. Пространство Австралии или, например, российской Сибири, где огромные расстояния, слабая инфраструктура и природа работают против поиска. Здесь человеческая уязвимость становится предельно очевидной: человек исчезает в "бели быта".
5. Ограниченность системы. Часто полиция бессильна — не только из-за нехватки ресурсов, но из-за бюрократии, ошибок в работе, иногда откровенного нежелания искать. Система может спустить дело на тормозах или, наоборот, найти силы для долгих попыток, превращая расследование в личное дело чести. Но объективной гарантийности не даёт ни высокотехнологичная Великобритания, ни открытая австралийская глубинка.
6. Иллюзии и ложные следы. В процессе поиска возникают ложные письма, анонимки, подделки, фейковые зацепки, что только усложняет поиски и истощает родных, подрывая доверие к системе. Это явление иллюзорности решений: вроде бы "следы есть", но они ничего не объясняют, лишь туманят правду. Здесь возникает прозрачная аналогия с когнитивными ловушками — попытками мозга ухватиться за любую "версию", лишь бы не смотреть в бездну неизвестности.
7. Мистика и прагматизм. В книге описаны даже случаи привлечения экстрасенсов, медиумов, людей с паранормальными практиками. И хотя эти эпизоды редко бывают результативными, парадоксально, но иногда приводят к случайным находкам (пусть не по прямому назначению). Это позволяет взглянуть на вопрос шире — человек цепляется за любую соломинку, когда структуры разума и системы бессильны.
8. Значимость книги. Этот трагический опыт может стать бесценным для специалистов (психологов, волонтёров, криминалистов) и авторов художественных текстов. Книга раскрывает структурные и психологические стороны исчезновений: как переживают родственники, как анализируют психологические портреты, как работает память и надежда.
9. Социальные и культурные реминисценции. Примеры из истории (от инженерного подвига Кондратюка до австралийских бюрократических ошибок) иллюстрируют, что феномен "исчезновения" имеет множество граней — личных, криминальных, бытовых, экзистенциальных.
Выводы и философские размышления:
В центре книги — не столько поиск утраченных тел, сколько поиск ответа на вопрос: где граница между общественной ответственностью и пределом человеческих возможностей? В конечном счёте, исчезновение — это не только внешнее событие, но и внутреннее состояние: разрыв между желанием быть понятым и реальной способностью быть найденным.
Трагедия "исчезнувших" — это не просто драма судеб, но лакмусовая бумажка ограниченности любой системы, где даже самые отлаженные механизмы (будь то технологии, бюрократия или психология) сталкиваются с хаосом жизни. Иллюзорная вера в абсолютность системы сменяется осознанием её хрупкости. Остаётся только неугасающая эмпатия и личная ответственность каждого вовлечённого: не переставать искать, не терять надежды и быть готовым встретить правду, даже если она не приносит облегчения.
Можно сказать, что поиск исчезнувших людей метафорически отражает поиски "исчезнувших" смыслов в самих себе и коллективной душе общества. Мы упрямо ищем упорядоченность там, где властвует хаос, и даже в безрезультатном поиске открываем новые стороны себя.
Но не подлежит сомнению: осознание пределов системы, уязвимости и недостижимости абсолютной правды — важный шаг к зрелости, как отдельного человека, так и общества в целом.
Открытый философский вопрос:
Если даже в эпоху всеобъемлющего контроля, технологий и "систем" загадка индивидуальной судьбы, свободы и исчезновения остаётся неразгаданной, то не свидетельствует ли это о том, что человеческая жизнь всегда будет "больше" любой системы? Как нам учиться жить — и искать — осознанно, принимая эту неизбежную недосказанность, не теряя человечности?