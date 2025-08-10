Александр Сафронов, кандидат исторических наук, в разговоре с Максимом Невенчанным рассказывает о доколумбовой Америке и её древних цивилизациях. Мы обсудим мезоамериканскую и андскую цивилизации, их культурные и технологические достижения, а также влияние этих цивилизаций на современную культуру. Сафронов затрагивает вопросы заселения Америки, строительства мегалитических сооружений, астрономии майя и проблемы письменности, а также политическую организацию древних государств. В программе обсуждаются важные аспекты, от роли общин в развитии общества до распада великих цивилизаций.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-

description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

01:05 Состояние исследований

02:34 Заселение Америки

05:17 Развитие цивилизаций

07:14 Пирамиды и их функции

09:28 Религиозные системы

12:43 Влияние на современную культуру

13:38 Культурные и технические достижения мезоамерики

14:27 Стадиальное развитие мезоамерики

15:14 Культурные особенности и потомки древних жителей

17:11 Строительство мегалитических сооружений

21:44 Календари майя

25:05 Астрономия и календарные расчёты

26:32 Математические расчёты майя

26:54 Календарный цикл майя

29:28 Жертвоприношения и равновесие

34:07 Дешифровка письменности майя

36:30 Алфавит Ланды и метод Кнорозова

38:29 Влияние европейцев на письменность майя

39:36 Письменность других цивилизаций

40:07 Мнемоническая система письменности кипу

40:54 Использование кипу

41:56 Антропологические различия среди индейцев

43:36 Империя инков и отсутствие письменности

44:45 Ацтеки и их письменность

46:38 Особенности письменности ацтеков

47:59 Государственный уклад мезоамерики

50:35 Политическая организация мезоамерики

52:31 Политические союзы мезоамерики

53:15 Объединение мелких царств в Мезоамерике

54:03 Формирование крупных государств в Ванском регионе

55:07 Общественный уклад и община

56:41 Роль общин в Анской цивилизации

58:43 Кризис классической культуры майя

01:00:34 Распад государств майя и роль общин

01:02:21 Усиление общин после распада центральной власти

#ДоколумбоваяАмерика #Мезоамерика #АнскаяЦивилизация #КалендариМайя #ПисьменностьМайя #ЦивилизацииДревнейАмерики #Индейцы #ГосударственноеУстройство #ДревниеТехники #МезоамериканскаяКультура #ПисьменностьКипу #Инки #Ацтеки #Майя