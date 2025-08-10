На фестивале «Цифровой истории» в Калининграде Егор Яковлев и Дмитрий Пучков обсудили роман Александра Беляева «Человек-амфибия», который знаком миллионам читателей. В этом видео раскрываем сложную историю его создания:

- Темное прошлое сюжета: как французский приключенческий роман превратился в русский антисемитский памфлет

- Реальные научные эксперименты 1920-х, вдохновившие Беляева

- Почему первая версия романа была куда более политизированной

- Как советская экранизация изменила оригинальный сюжет

- Почему Дисней отказался от собственной версии истории

