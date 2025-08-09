Ссора США с Индией и слияние воедино евразийских гигантов – осознанная стратегия Вашингтона?
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
---
Ключевые тезисы:
1. Поверхностность дипломатических спектаклей: Ведущий называет громкие новости о ссоре между руководителям стран – встречи, обиды, твиты – скорее «скучным вторником», чем чем-то по-настоящему значимым. Это ритуализированная «шумовая завеса», не меняющая сути расстановки сил.
2. Фигура Моди и роль Индии: Индийский премьер Моди представлен как особый игрок, умеющий лавировать между центрами силы Евразии. Несмотря на критику с разных сторон (авторитаризм, кастовость, религиозный радикализм), он использует индийскую уникальность и историческую многовекторность для роста статуса страны.
3. Отношения США и Индии: Долгое время Запад старался приблизить Индию, противопоставляя её Китаю («антикитайский таран»). Однако резкий, зачастую демонстративно неуважительный поворот США — угроза тарифами, попытки диктовать политику — вызывает отторжение и подталкивает Индию к более тесному сотрудничеству с Россией и Китаем.
4. Искусственность противостояния: Парадоксально, но действия Вашингтона, дискредитируя собственные многолетние усилия по сближению с Индией, работают в пользу объединения «евразийских гигантов» — России, Индии, Китая (РИК/БРИКС/ШОС), пусть и с их внутренними противоречиями.
5. Осознанная ли это стратегия США? Автор отмечает, что, несмотря на кажущуюся хаотичность, за действиями Трампа можно усмотреть системную логику. Возможно, это осмысленная попытка свернуть роль «мирового полицейского», минимизировать присутствие в Евразии, оставить там силовой баланс между крупными игроками, чтобы не плодить альтернативные центры влияния.
6. Теневая прагматика и риски: Такой подход удобен и выгоден США, пока сохраняется разлад между Россией, Индией и Китаем. Американцы умеют работать с каждым игроком по отдельности, а внутренние конфликты триумвирата не позволят Евразии стать единой альтернативой Западу.
7. Скепсис и размышления: Попытки уложить поступки американской администрации в стройную стратегическую рамку всегда остаются гипотезой. Поведение может быть и ситуативным, спонтанным, но в конечном итоге на первый план выходит идея концентрации усилий и ресурсов на действительно значимых для США направлениях.
---
Вывод
Видеорассуждение подчеркивает: дипломатические демарши — лишь поверхность. Глубинные процессы — это перестройка системы глобального влияния, где внезапная резкость США не хаос, а, возможно, прагматичное сокращение своих вовлечённостей ради долгосрочной выгоды. Индия, Китай, Россия втягиваются в объективный процесс поиска нового равновесия, невидимой модерации «распада» глобализации.
Гибкость истины проявляется здесь: с одной стороны, возможно, мы являемся свидетелями стратегического замысла, с другой —ожидать абсолютной предсказуемости от сложных систем (будь то государства или отдельные люди) всегда рискованно. Даже самый сложный сценарий взаимодействия обречён на противоречия и случайности: в этом и заключается природа исторического процесса и человеческой воли.
Открытый вопрос: если сегодняшняя «хаотизация» глобальной политики на самом деле есть форма поиска нового баланса — возможно ли в принципе достичь такой геополитической гармонии, где интересы крупных игроков совпадают хотя бы частично? Или любое сближение всегда будет лишь временной иллюзией, за которой последует очередной виток разногласий? Каковы пределы осознанности во внешней политике — и как их отличить от просто оправдываемой импульсивности?