Будущее энергетики уже здесь! Встречайте БРЕСТ-ОД-300 и проект "Прорыв" от Росатома — комплекс, который переворачивает представление об атомной энергетике. Узнайте, как этот уникальный реактор на быстрых нейтронах решает проблему радиоактивных отходов раз и навсегда. Откройте для себя мощь технологии замыкания ядерного топливного цикла, создаваемой в Северске. Борис Марцинкевич раскроет секреты безопасного и эффективного управления ядерным топливом. Не упустите эксклюзивный взгляд на ключевую инновацию, которая изменит мир! Подробнее в новом видео

0:00 Введение в Проект "Прорыв" и реактор БРЕСТ-ОД-300

0:31 Четвертое Поколение Атомных Реакторов: BREST-300 и Комплекс в Северске

1:09 Работа реакторов БН-300 и Обращение с Отработавшим Топливом

5:40 Планы на 2028 Год: Подготовка Ядерного Топлива и Запуск Комплекса

6:24 Комплекс "Прорыв": Минимизация Транспортировки Ядерных Отходов

6:43 Первый Замкнутый Ядерный Комплекс: Производство и Переработка

7:05 Развитие Быстрых Реакторов: Проекты БР-1200 и Будущие Перспективы

7:39 Почему Северск: История и Квалификация Атомных Специалистов

8:07 Замыкание Ядерного Цикла и Обедненный Уран

11:25 Безопасность Реактора БРЕСТ-ОД-300

13:30 Ожидаемый Запуск БРЕСТ-ОД-300 в 2028 Году

