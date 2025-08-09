Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на Аляске. Подготовка встречи уже идет. Обе стороны + губернатор Аляски подтвердили подготовку встречи. Следующая встреча должна пройти в РФ. Американцам уже передано приглашение. По факту, стороны собираются обменяться прямыми визитами без участия третьих игроков. В этой схеме Европе и Украине просто нет места и Европа тем самым остается за пределами переговоров, чего и добивалась Москва и против чего также не против были американцы, которые в отношении Европы и Украины перешли в уведомительный режим.

15 августа будут обсуждаться, территориальные вопросы. РФ для прекращения огня требует вывода ВСУ со своих территорий. Трамп заявляет, что будет обсуждаться и обмен территорий – читай занятых ВС РФ в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

На Украине уже открыто заявляют, что “вернуть потерянное военным путем не получится и надо готовиться к трудным решениям”, читай к территориальным уступкам. Простой заморозки по линии фронта не будет, так как РФ это не выгодно. Ранее уже сообщалось, что РФ готова прекратить огонь после начала вывода ВСУ из оккупированных районов регионов РФ и прекращения поставок западного оружия на Украину. Ошибку Минских соглашений повторять не собираются. Боевые действия распараллелены с дипломатией, поэтому продолжаются с неослабевающей силой. Заинтересованность США в переговорах связана прежде всего с тем, что если их затягивать, то через несколько месяцев Украина потеряет еще больше территорий и условия сделки будут еще хуже для нее. Путин ранее заявил, что если Украина не готова к переговорам, то Россия готова и подождать, читай забрать еще больше территории и сделать условия еще хуже для Украины.

В целом, на дипломатическом фронте события ускоряются. Характерные маркеры, которые могут свидетельствовать о скором прекращении боевых действий – заключение сделки по территориям, назначение новых выборов на Украине, визит Трамп в Китай в начале сентября.

В общем, на следующей неделе мы так или иначе увидим по какому вектору будет дальше развиваться война на Украине. Либо в сторону сворачивания при успешных переговорах на Аляске, либо же в сторону дальнейшей и длительной эскалации в случае их провала. Предположу, что вероятность успешных переговоров достаточно значительна, иначе бы смысла встречаться чтобы просто поговорить не было бы. Тут главный вопрос – кто кого пытается водить за нос и готов/способен ли Трамп в случае заключения двусторонней сделки принудить к ее выполнению Украину и Европу.