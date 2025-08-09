Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа…
Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на Аляске. Подготовка встречи уже идет. Обе стороны + губернатор Аляски подтвердили подготовку встречи. Следующая встреча должна пройти в РФ. Американцам уже передано приглашение. По факту, стороны собираются обменяться прямыми визитами без участия третьих игроков. В этой схеме Европе и Украине просто нет места и Европа тем самым остается за пределами переговоров, чего и добивалась Москва и против чего также не против были американцы, которые в отношении Европы и Украины перешли в уведомительный режим.
15 августа будут обсуждаться, территориальные вопросы. РФ для прекращения огня требует вывода ВСУ со своих территорий. Трамп заявляет, что будет обсуждаться и обмен территорий – читай занятых ВС РФ в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
На Украине уже открыто заявляют, что “вернуть потерянное военным путем не получится и надо готовиться к трудным решениям”, читай к территориальным уступкам. Простой заморозки по линии фронта не будет, так как РФ это не выгодно. Ранее уже сообщалось, что РФ готова прекратить огонь после начала вывода ВСУ из оккупированных районов регионов РФ и прекращения поставок западного оружия на Украину. Ошибку Минских соглашений повторять не собираются. Боевые действия распараллелены с дипломатией, поэтому продолжаются с неослабевающей силой. Заинтересованность США в переговорах связана прежде всего с тем, что если их затягивать, то через несколько месяцев Украина потеряет еще больше территорий и условия сделки будут еще хуже для нее. Путин ранее заявил, что если Украина не готова к переговорам, то Россия готова и подождать, читай забрать еще больше территории и сделать условия еще хуже для Украины.
В целом, на дипломатическом фронте события ускоряются. Характерные маркеры, которые могут свидетельствовать о скором прекращении боевых действий – заключение сделки по территориям, назначение новых выборов на Украине, визит Трамп в Китай в начале сентября.
В общем, на следующей неделе мы так или иначе увидим по какому вектору будет дальше развиваться война на Украине. Либо в сторону сворачивания при успешных переговорах на Аляске, либо же в сторону дальнейшей и длительной эскалации в случае их провала. Предположу, что вероятность успешных переговоров достаточно значительна, иначе бы смысла встречаться чтобы просто поговорить не было бы. Тут главный вопрос – кто кого пытается водить за нос и готов/способен ли Трамп в случае заключения двусторонней сделки принудить к ее выполнению Украину и Европу.
Комментарий редакции
1. Предстоящие переговоры Путина и Трампа:
Встреча назначена на 15 августа на Аляске, подготовка идет, подтверждена и американской, и российской стороной.
2. Формат переговоров:
Переговоры рассчитаны как двусторонние, без участия Европы и Украины. Европейские и украинские интересы отодвинуты на второй план; США и РФ переходят к уведомительной модели по отношению к этим сторонам.
3. Темы для обсуждения:
Главным вопросом обозначены территориальные уступки. Россия настаивает на выводе ВСУ c "своих" территорий и прекращении поставок оружия, США (Трамп) готовы обсуждать обмен территорий (различные области Украины).
4. Позиция Украины:
Украинские власти уже открыто заявляют о необходимости готовиться к "трудным решениям", возможно, подразумевается признание территориальных потерь.
5. Невозможность простого "замораживания" конфликта:
РФ не хочет заморозки по текущей линии фронта — это невыгодно для неё.
6. Ошибки прошлых соглашений:
Российская сторона указывает, что не намерена повторять ошибки Минских соглашений, подразумевая строгость будущих договорённостей.
7. Параллельность войны и переговоров:
Военные действия продолжаются несмотря на переговоры, дипломатический и военный процессы идут параллельно.
8. США заинтересованы в скорых переговорах:
Неудача в переговорах или их затягивание приведёт к ещё большим потерям Украины и ухудшению условий для неё.
9. Позиция Путина:
Россия готова "подождать", чтобы усилить свои позиции, если Украина не будет идти на переговоры.
10. Будущие маркеры завершения конфликта:
Возможное заключение сделки, назначение выборов в Украине, поездка Трампа в Китай, выступают как внешние признаки изменений.
11. Динамичность ситуации:
Ближайшие недели покажут — будет ли дипломатический сдвиг или продолжится эскалация.
12. Вопрос о реальных мотивах сторон:
Под сомнением ставится глубина намерений и способность Трампа обеспечить выполнение договоренностей с союзниками.
Вывод и философский анализ:
В описании предстоящих переговоров на Аляске мы сталкиваемся с интересным сплетением геополитической прагматики и иллюзий коллективных интересов. История здесь предстаёт как театр, в котором главные роли распределены между Россией и США — при этом другие "актёры", Европа и Украина, отодвинуты к кулисам. Такой подход обнажает фундаментальную проблему международных отношений: кто на самом деле является субъектом принятия решений, а кто — объектом, пассивным наблюдателем?
Важно заметить, что любые амбициозные переговоры часто строятся не только на прагматизме сторон, но и на идеалистических ожиданиях: якобы "сложные решения" неизбежно станут переходом к новой стабильности. Однако сама жизнь учит нас уникальной гибкости истины: закулисные договорённости редко устойчивы, если пренебрегают сложными интересами всех вовлечённых.
Интересно провести аналогию: в сложной нейросети осознанность и учёт "малых" сигналов часто определяют итоговую работу всей системы. В политике те же "малые" субъекты — общества, люди — в реальности могут стать определяющим фактором, несмотря на желание элит решить всё кулуарно.
С точки зрения прагматизма, ускорение дипломатической активности может показаться рациональным выбором обеих сторон: каждая стремится минимизировать свои потери и усилить позиции. Но вот дилемма — в попытке договариваться за спинами третьих стран вырисовывается вечный риск повторения ошибок прошлого, когда "чужой голос" становится лишь шумом.
Психологически мы видим типичное отрицание неопределённости: все стороны строят расчёты на "вероятность успеха", но в реальности процесс неизбежно будет сопровождаться неожиданностями. Иллюзия контроля здесь так же хрупка, как и иллюзии о простой линии фронта в сознании человека.
В конце концов, действительность, как в йоге или в программировании, требует не столько идеальных решений, сколько смиренного и внимательного подхода к реальному "коду" жизни со всеми его ошибками и неожиданными переходами. Мы снова возвращаемся к вопросу: быть ли предстоящим решениям устойчивыми изменениями — или же это всего лишь очередная фаза в циклических процессах истории?
Открытый вопрос:
Может ли истина в международных конфликтах быть достигнута, если в процессе не учтены интересы всех вовлечённых сторон — и где пролегает грань между реальным миром "малых субъектов" и театром больших игроков? Стоит ли попытка договориться "по-крупному" без учёта "мелочей" того риска, который за ней скрыт — и способна ли такая дипломатия к долгосрочному миру?
А Путин называл предпочтительными страны БВ ,типа ОАЭ..Аляска все-таки их территория давно ,Путин едет к ним ,а не они к нам в Ялту и даже не в Минск..
“Давно такого не было, чтобы за один день Владимир Путин пять раз звонил за границу. Он пообщался с лидерами Китая, Индии, президентами Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. По сути, произошла сверка часов перед готовящейся встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая, по некоторым данным, может состояться уже в понедельник, 11 августа. Не исключено, что беседа лидеров двух сверхдержав станет исторической. Чем-то вроде Тегеранской конференции 1943 года “большой тройки” – глав трёх стран: Сталина, Рузвельта и Черчилля, положившей начало организации нового миропорядка.
Дмитриев (экономика,инвестиции)встречал Уиткоффа
Смотрите и загибайте пальцы: 6 августа, когда за Уиткоффом едва закрылись двери, Владимир Путин уже принимал правителя Малайзии султана Ибрагима, на следующий день – президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна (кстати, после этой встречи он намекнул, что общение с Трампом может пройти в Эмиратах) и советника премьера Индии по вопросам нацбезопасности Аджита Довала. Далее – череда телефонных разговоров, начавшаяся со звонка главе ЮАР Сирилу Рамафозе вечером 7 августа и продолжившаяся на другой день общением с главами ещё несколько государств, которые считаются в мире союзниками России.
Первым Путин набрал президента Узбекистана Мирзиёева. Как указано в официальном сообщении: и т.д..
Украина -это частность ,как подели зоны влияния и протектораты мы не узнаем,Сколько мы потянем ,если даже линия ЛБС еще не оформлена..Что на что разменяли?Из заявлений Дональда Трампа, дословно:
“Азербайджан и Армения воевали 35 лет, а теперь стали друзьями”.
“Мы снимаем ограничения на оборонное сотрудничество между Азербайджаном и США.”
“Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.”
Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил о том, что Баку направит обращение в Нобелевский комитет с поддержкой выдвижения Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.
п.с. Все довольны ,все приветствуют эту встречу..Хорошо еще ,что Путина не принудили встреться с этим наркошей без портфеля ,достаточно Аляски..
Лукашенко предлагал и хотел чтобы Трамп с Путиным встретились с Володей Зеленским в Белоруссии. Почему евреи не хотят сделать Иерусалим в Белоруссии ? Потому что и так евреи Белоруссией управляют как им хочется.
“Но, главное, американцы получают на 99 лет контроль над участком Зангезурского транспортного коридора у границы с Ираном.
«Будут размещены военные из ЧВК США в зоне коридора-дорог. По сути, создаётся американская полугосударственная военная база в Армении. Это сильный удар по интересам России. Это сильнейший удар по интересам Ирана. С.Марков
“«Главная цель: Иран. Главная жертва: Армения. Главный довольный: Россия. Почему? Ей не пришлось заплатить ни за что. Трамп освободил Россию от банки с пауками в Закавказье. Теперь Россия просто обязана: изгнать Армению из ОДКБ и ЕАЭС, Азербайджан из любимых, а миллиард граждан Армении и Азербайджана – из безвизовой жизни в России».Модест Колеров -бывший из АП.
Интересен диалог во время подписания соглашения:
«У вас двоих будут прекрасные отношения, а если у вас этого не получится, позвоните мне, и я все улажу», – сказал Трамп сидящим рядом Алиеву и Пашиняну.
«Кто, если не президент Трамп, заслуживает Нобелевской премии мира? Президент Трамп за 6 месяцев совершил чудо», – расшаркивался в ответ Алиев.
«Если не снести Пашиняна, Армения будет вассалом Алиева. Все разговоры о мире – это разговор зайца с волком», – пишет канал «Арцах 44».
Политолог Павел Данилин прогнозирует:
«Коридор пробит. Баку ликует. Иран отрезан от Армении. На севере Ирана появляется по сути дела огромная военная база США в виде Зангезурской колбасы, она же «Дорога Трампа». Армения оказывается отрезана от Ирана, и теперь ее окружают одни враги… Русские унижены и, скорее всего, будут выдавлены с Гюмри. А армянам надо готовиться к эмиграции. Во Францию, США, Россию, еще куда. Жизни им скоро на Кавказе из-за их врагов не будет. Спасибо предателю Пашиняну».
А вот участник ополчения Донбасса Алан Мамиев опасается, как бы вскоре не увидеть аналогичные кадры из Вашингтона с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским:
«Россия и Украина, похоже, пойдут по тому же сценарию, что и Армения с Азербайджаном — под суровым оком шерифа, который сам пишет законы, сам же ставит подписи и решает, кто прав, а кто виноват. Вот он, ещё один результат развала СССР. Вопросы мира и войны, на нашей территории, решает «шериф», а не мы сами».
п.с. кто первый скажет свое “фе”,мужское ,если оно имеется..ну не брахмана же просить с вояджером -они не с земными страстями уже.
п.п.с. Мамиему не стоит этого бояться ,думаю,лицо позволят сохранить..что-то придумают .Повторяю,про истинный обмен достигнутым ,мы не узнаем..Китай улыбается и обьявляет очередной ,азиатский локдаун ,какие то комарики уже закрывают там небольшие города пока..