В этом выпуске Павел Задорожный, верховный атаман Союза казаков России, и Константин Сивков, военный аналитик, обсуждают роль казачества в истории и его место в современной обороне страны. Эксперты анализируют влияние татаро-монгольского ига, участие казаков в охране границ, а также их текущее положение и взаимодействие с государственными институтами. Рассматриваются вопросы территориальной обороны, подготовки военно-производственных поселений и другие меры безопасности России.

00:00 Введение и формат программы

00:53 История казачества

01:39 Первые упоминания казаков

02:44 Влияние татаро-монголов

04:55 Митрополит Алексей и Рязанское княжество

06:51 Иван Грозный и формирование казачества

07:48 Внешние угрозы и необходимость защиты

10:26 Переселение и военная сила

13:08 Роль казаков в охране границ

14:56 Безопасность и внутренняя политика

16:02 Роль казаков в Первой мировой войне

17:21 Соотношение стрельцов и казаков

18:13 Виды службы казаков

18:39 Роль станичной службы

20:26 Подготовка к бою

21:35 Дипломатия и тактика казаков

22:34 Снабжение казаков

23:17 Формирование запорожского казачества

27:25 Структура Запорожской Сечи

29:29 Богдан Хмельницкий и его роль

31:19 Предательство гетманов

32:12 Предательство гетманов

33:11 Судьба гетмана Самойловича

34:49 Изменения статуса казачества при Екатерине II

35:59 Реформы Петра I

37:56 Восприятие казачеством Февральской революции

42:00 Роль Корнилова и большевиков

44:16 Казачество как часть русского народа

48:56 Пополнение казачества

50:23 Особенности уральского казачьего войска

51:15 Возрождение казачества

55:58 Формирование казачьего движения

57:26 Взаимодействие с государственными структурами

01:00:38 Современное казачество

01:01:33 Территориальная оборона

01:03:28 Подсчёт необходимых ресурсов

01:04:40 Создание военно-производственных поселений

01:05:34 Обязанности поселений

01:06:26 Двойное подчинение

01:07:15 Примеры деятельности

01:07:52 Опыт Приднестровья

01:09:49 Организация и мобилизация

01:11:40 Роль казачества

01:14:06 Проблемы безопасности

01:16:49 Привлечение офицеров

01:17:46 Опыт офицеров в казачьих частях

01:18:45 Традиции русской армии

01:19:45 Пример из истории

01:21:21 Проверка кандидатов

01:21:21 Завершение эфира

