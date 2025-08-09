Как выбрать спутника жизни
Как выбрать спутника жизни? Какие виды совместимостей необходимо учитывать? Воздержание – полезно оно или вредно? Что такое тантрический секс? Об этом – в беседе Татьяны Бахаревой и Александра Усанина.
Содержание видео:
00:04:10 – Причины распада семей ( 70% разводов в течении 2023 года.).
00:07:36 – О помолвке. Сходство в приоритетах семейной пары.
00:12:38 – «О непобедимости нации нужно судить по двум признакам: уважении к старшим и непорочности дев!»
00:16:43 – Обязанность родителей, родственников: найти подходящие кандидатуры. ( О свахах, сватах, ведуньях)
00:22:36 – 64 вида женских искусств для улучшения отношений.
00:23:23 – Мужские компетенции (пять качеств).
00:24:17 – Как астрология может помочь в выборе пары?
00:29::07 – Божественный союз. Что такое соционика? Порочность теории Зигмунда Фрейда.
00:53:53- В каком возрасте создавать семью?
00:56:40- Причины родовых травм у детей.
01:08:30 – Воздержание: хорошо или плохо? Тантрический секс.
01:16:35 – Восемь видов тонких измен.
Татьяна Бахарева – создатель Академии “Мужчина и женщина”
Телеграмм: @academymenwomen
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Комментарий редакции
1. Кризис института подбора пары и утрата традиций
В современных реалиях выбор спутника жизни превратился в индивидуальное дело, тогда как в традиционных обществах существовали институты свах и сватов, обладавших искусством межличностного “матчмейкинга” на основе множества критериев — от характеров и ценностей до физиогномики и астрологии. С разрушением этих традиций и упором на личный выбор снизилась устойчивость браков, наблюдается высокая статистика разводов.
2. Идеализация быстрых отношений, поверхностность критериев
Одна из причин частых разводов — поспешность вступления в отношения, навязанная массовой культурой и стремлением к физической близости. Здесь проявляется влияние медиа: эмоциональные и телесные потребности выходят на первый план в ущерб глубокому познанию друг друга.
3. Влюблённость как иллюзия, необходимость проверки времени
Влюблённость представляется “болезнью”, и если не дать отношениям пройти период “помолвки” и проверки на совместимость без физической близости, пары часто сталкиваются с разочарованием по прошествии “эйфории”. Опыт старых социокультурных институтов — настаивать на периодах наблюдений, испытаний совместимости на всех уровнях.
4. Многоплановость совместимости
Парное счастье зависит не только от физической, но и от эмоциональной, интеллектуальной, духовной совместимости, а также совпадения жизненных ценностей, мировоззрения, происхождения, культуры, религии и даже уровня зрелости души (сюда авторы включают астрологию, нумерологию, соционику). Разные приоритеты (у гипотетических “мушкетёров” — физический, эмоциональный, духовный, разумный) требуют уникального типа партнёра.
5. Идеализация западной свободы и восточной духовности: критика
Простое романтизирование “любви ради любви”, а также следование западным стандартам сексуальной и иной “свободы” ведёт к поверхностности и утрате сакральности семейных связей. Восточные и древнерусские практики подчеркивают осмысленность, гармонию и развитие личности до вступления в брак. Здесь также обсуждается подготовка к браку, половой жизни и рождению детей как ответственный, сакральный процесс.
6. Духовные вопросы и религиозная многогранность
Сравниваются разные типы священных писаний: авраамические религии как путь от телесного и эгоистического уровня к разумному и дальше — к духовной платформе, где смысл семьи связывается с вопросами любви к Богу. Подчеркивается различие между внешней религиозностью и живым личным опытом.
7. Практика целомудрия, сублимации и тантры
Воздержание, сублимация, концентрация сексуальной энергии на высоких целях — методы, дающие силу, здоровье, проницательность (перечисляются исторические личности вроде Теслы и да Винчи). Сексуальная энергия рассматривается как ресурс, который можно трансформировать, а не только удовлетворять.
8. Половое и эмоциональное воспитание
Современное общество страдает от недостатка интимной, духовно-нравственной подготовки и отсутствия культуры передачи знаний о любви, отношении полов, ответственности за рождение детей, подготовке к созданию семьи.
9. Возраст создания семьи: физиологические и культурные аспекты
Мужчина “зреет” позже женщины и должен подготовиться к ответственности к 25 годам. Девочка, напротив, уже рождается готовой по сути, её задача — сохранить свою природную энергию и целомудрие до брака. Ранние роды физиологически считаются благоприятными.
10. Энергетические следы и ответственность в половой жизни
Прошлый опыт влияет на нынешние отношения не только психологически, но и, по мнению авторов, энергетически (концепция “телегонии” и ритуалов очистки). Очищение возможно, но требует глубокого внутреннего “перерождения”.
Основные выводы и практические рекомендации
- Осознанный выбор спутника жизни требует терпения, внутренней зрелости, готовности к взаимному познанию на всех уровнях (от физического до духовного), а не только ярких эмоций и телесного влечения.
- Опыт старших, традиционные формы передачи знаний и даже современные методы (психотипы, астрология, соционика) могут быть инструментом более взвешенного выбора, но не должны превращаться в догму.
- Важно не идеализировать — ни собственные ожидания, ни “готового” партнёра, ни культурные сценарии (будь то западная свобода или восточная сакральность). Истинная совместимость — процесс, а не мгновенное совпадение.
- В семейных отношениях ключ — в глубоком уважении, совместном росте, регулярной рефлексии над своими и партнёрскими ценностями и опытом.
- Этическая чистота, воздержание, работа с сексуальной энергией нужны не ради подавления, а ради её трансформации в личностную силу, творчество, духовность.
- Физиологические, этические, культурные компоненты союза должны проходить через фильтр личной и совместной ответственности. Воспитание и защита будущих поколений начинаются с осознанного выбора и состояния родителей.
Рефлексия и открытый вопрос
В этой беседе культура и наука, религия и психология, история и физиология переплетены, чтобы показать: поиск спутника жизни — не просто частная история любви, а глубинный путь взаимного взросления. Совершенство не достижимо, но открытость к росту, честность и ответственность перед собой, партнёром, будущими детьми позволяют превратить даже несовершенные сценарии в пространство для смысла и нового качества жизни.
И всё же: возможно ли выстроить такую систему гармоничного выбора партнёра и союза в мире, где старые институты разрушены, а новые только ищут свой язык? Или наш единственный “институт” — это личная осознанность, питаемая опытом, ошибками и чуточкой мудрости? Какова цена свободы и сколько в ней ответственности, когда речь идёт о любви?