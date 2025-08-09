Как выбрать спутника жизни? Какие виды совместимостей необходимо учитывать? Воздержание – полезно оно или вредно? Что такое тантрический секс? Об этом – в беседе Татьяны Бахаревой и Александра Усанина.

Содержание видео:

00:04:10 – Причины распада семей ( 70% разводов в течении 2023 года.).

00:07:36 – О помолвке. Сходство в приоритетах семейной пары.

00:12:38 – «О непобедимости нации нужно судить по двум признакам: уважении к старшим и непорочности дев!»

00:16:43 – Обязанность родителей, родственников: найти подходящие кандидатуры. ( О свахах, сватах, ведуньях)

00:22:36 – 64 вида женских искусств для улучшения отношений.

00:23:23 – Мужские компетенции (пять качеств).

00:24:17 – Как астрология может помочь в выборе пары?

00:29::07 – Божественный союз. Что такое соционика? Порочность теории Зигмунда Фрейда.

00:53:53- В каком возрасте создавать семью?

00:56:40- Причины родовых травм у детей.

01:08:30 – Воздержание: хорошо или плохо? Тантрический секс.

01:16:35 – Восемь видов тонких измен.

Татьяна Бахарева – создатель Академии “Мужчина и женщина”

Телеграмм: @academymenwomen

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Книга «Пропуск в третье тысячелетие» http://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/45941-propusk-v-trete-tysyacheletie-usanin-ae

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

Помощь Александру Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!

ПОДПИШИТЕСЬ на канал

ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск

✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#семья #тантра #Усанин