Любая модель приближенно изображает предмет или процесс. Модель признается достаточно точной, если с ее помощью удается осознать предмет или объяснить процесс. Из опыта известно, если ум не стимулирует чувства, то ощущения нет. Существует полная потеря способности ощущать из-за психологических причин, т.е. отказа ума. В общем случае ощущение появляется и исчезает вместе с мыслью об ощущении. Одна и та же рука способна ощутить неровность бумаги и удерживать очень горячий предмет. Мысли во время этих действий разные и чувствительность руки сильно отличается в первом случае от чувствительности руки во втором случае. Органы чувств сложные и универсальные системы, для их успешного использования требуются не только осознаваемые мысли, но и неосознаваемые. Если чувствительных рецепторов органа чувств десятки тысяч, то скорость процессов при их работе и их порядок могут быть осознанны только косвенно. В безусловном характере процесса ощущений заключена причина приближенности модели процесса ощущений. В таких условиях применяют логические понятия, которые сами по себе модели объектов или процессов. При этом результаты логических опытов не должны противоречить результатам опытов реальных и объяснять непонятные факты. Объект ощущений или предмет существует для наблюдателя, пока он думает о объекте осознанно или не осознанно. Объект исчезает для наблюдателя вместе с мыслями о ощущении предмета или предметов. Можно сказать, что предмет наблюдения включен в чувства наблюдателя. Два разных субъекта в одно время и в одном месте, всегда найдут различия в своих ощущениях. Чем более детально оцениваются качества предмета, тем более точными становятся представления о предмете наблюдения. Уровень детализации задается умом с помощью повторяющейся мысли о параметрах ощущения. Такие мысли можно назвать акцентами ощущения или темы, потому что ум занимается сразу многими темами, и если выбрана конкретная, то это акцент, или то, что привлекает внимание. Физической моделью процесса ощущений будут серии групп нервных импульсов, генерируемых умом с помощью органов чувств и мысленных представлений о параметрах ощущений. Тема ощущений явно обозначена тогда, когда четко обозначены ее детали. Если ум обозначил акцент точности чувственного восприятия, тогда он обозначил детали ощущения. В отсутствии внешнего предмета ощущений акцент точности, или мысленные, неосознанные представления, могут осознаваться в образной форме, как представляемый предмет. Разделяя акцент восприятия на точность и тему, мы оперируем логическими понятиями. Наличие чувств предполагает темы ощущений. Уму достаточно выставить акцент точности зрительного, например, восприятия, чтобы видеть с необходимой точностью множество предметов. Если ощущения от внешнего предмета укладываются в представляемые умом параметры или акценты, предмет доступен для ощущения, если нет, то ум должен представить другие акценты. Ощущения осознаются по акценту, если мы смотрим, чтобы видеть, то осознаем, что видим. Если мы делаем вид, что смотрим, то осознаем то, что привлекает наше внимание, т.е. иной акцент. Параметры чувственного восприятия или акцент точности восприятия можно осознать только косвенно. Любой четко представленный предмет – это объект, но он образное, т.е. моделируемое, а не непосредственно осознанное событие. Нельзя умом непосредственно осознать физические параметры процесса ощущения в системе “ум и органы чувств”.

Любая чувственная память – это прежде всего способность ума к анализу чувственного восприятия, ум запоминает то, что точно ощущал. Нельзя вспомнить то, что неточно чувствовал. Процесс вспоминания начинается с представления умом параметров ощущений, поэтому можно вспомнить не одно, а ряд сходных событий. Память предполагает способность представлять акценты чувственного восприятия на любую избранную тему. Память, в принципе, комплексное чувство. И не из памяти представление, а из представления память. Можно применить такой анализ и к логике, т. е. словесному или образному моделированию реальных предметов или процессов.

Тема, цель, главная причина - это акценты логики, т. е. акценты модели осознания с помощью ощущения и памяти. Все осознаваемые акценты логики мнимые, т. е. представляемые, но они и предметны, т. е. содержат предмет или причину. Тоже можно сказать о акцентах ощущений, которые хотя и мнимые, но могут совпадать с возможностями органов чувств и параметрами исследуемого предмета. При таком совпадении акценты логики, т. е. мысли логики и акценты ощущений, даже не осознаваемые, материальны, т. е. содержат реальную причину. Но не от внешней причины ощущение и логика, а от ощущений и логики осознание причины. Одна причина весьма различно оценится разными наблюдателями; материя существует, но само это понятие - модель, которая основана на ряде причин и следствий. Не признание мнимого аспекта логики лишает моделирование предмета моделирования. Например, точка мнимая после слова, где точки нет, предметна по логике, т. е. имеет причину - представление умом точки. Кроме того, если ум ее видит, то она материальна по видеоряду, генерируемому умом. Имея две причины, т. е. два материальных признака, точка нематериальна, так как ее нет, и если существует, то по мнимой причине. Точка мнимая, как часть буквы, предметна или материальна, как часть линии, т. е. она есть. Если эту точку лишить мнимого аспекта, то нет причины для обозначения этой темы. Чем более детально оценивается материя тем более представления о ней становятся мнимыми; т. е. модели микромира или макромира требуют большей степени представления чем модели жилого дома.

Кроме осознанной и принятой умом программы упорядочивания мыслей и ощущений т. е. разума, существует и неосознанная программа или инстинкт, или подсознание. В совокупности две программы деятельности ума составляют эго или способ существования.

Сам ум - мнимая или представляемая сущность, которая представляется и образуется жизнью или живой душой, т. е. не эго является первопричиной ума, а мнимое живой душой образует ум и способ существования. Жизнь или живая душа сами являются акцентами для ума, т. е. душа создает такой механизм, который по ее представлениям думает о душе. Однако ни сама душа, ни ее мнимое качество - ум, сами себя не осознают, так как невозможно осознать эти сущности непосредственно. Если ум не осознает свои чувства и подсознание, то и душа если не представит сама себя, т. е. не создаст модели себя, то и не осознает вообще свое положение.

Если жизнь - акцент для ума, то тема и шаг в жизни совпадают. Микроорганизм и кит несут в себе общую сущность - жизнь, живую душу. И сознание, и подсознание, и разум, и ум принципиально инстинктивны, когда не осознают причины себя, т. е. жизнь. Инстинктивность разума, т. е. принципиальное несовершенство программы осознания, не уменьшаются сложностью отношений в группе жизни или обществе. Идеология общества, это модель его способа существования. Если эго принципиально инстинктивно, то идеология-модель общественного инстинкта. Чем более эгоистично общество, тем более мнимая его идеология. В общем случае превалирует идеология материализм, которая предполагает преимущественную репродукцию мыслей создания, т. е. мыслей побуждающих к действию. Само действие уже модель материи, так как имеет причину и следствие. Мнимый аспект мыслей отвергается и утверждается, что мысли от материальных причин. Материалист всегда ищет причину, т. е. пытается поймать за хвост свою мысль, но не осознает причины себя т. е. живую душу.

Для того, чтобы воспринять явление, суть которого движение, нужно двигаться рядом. Для неподвижного объекта предпочтителен статичный наблюдатель. Ощутить волну можно качаясь вместе с волной. Для всего многообразия форм движения и объектов наблюдения существует универсальный наблюдатель, который способен сливаться с любым видом энергии и становиться подобным любому объекту. Этот наблюдатель не имеет в себе активного начала, он подобен, но не тождество объекту наблюдения. Абсолютно пассивный наблюдатель сам не может быть замечен, как причина; в нем нет причин. Если он наблюдает свет, то причиной будет свет, а самого наблюдателя нет. Поиск причин, т. е. акцент материальной модели осознания мира принципиально не позволяет определить положение души.