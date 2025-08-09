Это черная страница в истории Кавказа
Всё чаще кажется, что современная история населена, точнее, перенаселена гротескными куклами, испытывающими терпение крайне нетребовательной, идиотизированной дешевыми развлекательными шоу публики.
Вчерашний выход на сцену трио Трампа с Пашиняном и Алиевым был кульминацией трагедии народов Закавказья и не только. «Мир» путём изнасилования и расчленения Армении и окончательного превращения Азербайджана в агрессивную пантюркисткую пешку направлен не только против России и Ирана, но и против самих жителей кавказских стран, покорно подписавших документ в интересах и по требованию большого белого, точнее, рыже-розового господина из далёкой страны, где мало кто способен находить на карте их столицы.
Этот договор готовился с первых выстрелов на Кавказе в годы «перестройки», когда местные мафиозные элиты по заказу иностранных спонсоров решили поиграть во вражду народов и дикарский национализм. Задачей было дробление территорий по национальному признаку, выдавливание из Кавказа России (и вместе с ней светских советских ценностей и памяти о веках общей истории), разжигание доисторической религиозной и национальной ненависти и стравливание народов круговой порукой жертв и палачей, постоянно меняющихся местами в кровавом калейдоскопе.
Подписана окончательная юридическая база для присутствия в регионе американских войск и полного турецкого контроля над территорией для удушения Ирана и окружения России с юга.
Это огромный внешнеполитический провал России, показавшей удивительную способность совершать множество ошибок одновременно и не делать выводов. В долгосрочной перспективе, это ещё хуже чем захват Сирии бандами головорезов. Это черная страница в истории Кавказа, вершины которого в кабинетах Пентагона уже наверняка утыканы звёздно-полосатыми флажками.
Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Гротескность современной политики: Автор описывает актуальную политическую сцену как наполненную "куклами", что указывает на отчуждение элит от реальных интересов народов и неосознанность масс, увлечённых поверхностными развлечениями.
2. Триада Трамп — Пашинян — Алиев как символ "трагедии" Кавказа: Упомянутая встреча трактуется как кульминация долгой эскалации, где вмешательство внешних сил ведёт к расчленению Армении, усилению агрессии Азербайджана и превращению его в инструмент чужих интересов (США, Турции).
3. Интересы и требования Запада: Подписание соглашения представляется как акт давления со стороны Соединённых Штатов, интересам которых подчиняются местные лидеры, при фактическом равнодушии американской аудитории, не интересующейся ни историей, ни даже географией Кавказа.
4. Истоки проблемы в "перестроечной" эпохе: В качестве исторического фона указывается распад СССР, когда элиты региона (под влиянием иностранных сил) углубили конфликт, раздувая национализм и вражду, чтобы вытеснить Россию и советские культурные основы.
5. Цели внешней политики: Статья подчёркивает, что конечная цель процессов — юридическое закрепление американского военного присутствия и передача контроля Турции (пантюркизм), создание угрозы Ирану и стратегическое ослабление России.
6. Критика российской внешней политики: Россия обвиняется в неспособности реагировать и учиться на ошибках, что рассматривается как стратегическая неудача масштабов, превышающих даже сирийский кризис.
7. Пессимистический итог: Итогом становится признание происходящего "чёрной страницей" истории Кавказа и символическим "установлением флажков" на горных вершинах региона.
---
Аналитический разбор и вывод
Эта статья — характерный пример нарратива, в котором локальный трагический опыт вписывается в глобальный "гроссмейстерский" сценарий, где кукловоды манипулируют регионами, а народы становятся пассивными жертвами. Здесь звучит тоска по утраченному единству (советским ценностям), тревога за новую реальность и горечь осознания того, что местные элиты и вовсе широкой публике свойственен конформизм, пассивность и подверженность внешним влияниям. Заметим, авторская эмоциональная окрашенность (например, "рыже-розовый господин" о Трампе, "агрессивная пантюркистская пешка" про Азербайджан) явно указывает на субъективность, что не делает позицию истиной в последней инстанции, но раскрывает глубину травмы и опасений поколения, пережившего смену эпох.
Если рассматривать ситуацию с междисциплинарной точки зрения, то интересно наблюдать параллели между этими политическими процессами и психологией "перелома идентичности": у народов, как и у индивидов, могут накапливаться комплексы и травмы, усугубляемые манипуляциями "старших фигур", будь то постколониальные империи или новые глобальные акторы.
С позиции исторической объективности важно напомнить: любые события на Кавказе всегда были результатом множественных сил — пересечения интересов великих держав, внутренних элит, особенностей ландшафта и культуры. Редко когда локальные договоры были только "про хороший и плохой Запад/Восток". Подобные статьи рисуют мир в чёрно-белых тонах, нуждаясь, возможно, не столько в разоблачении "чужих", сколько в переосмыслении собственной стратегии выживания и развития.
Практический вывод здесь таков: опасно идеализировать любые стороны — как бывший "советский интернационализм", так и современные призывы к национализму или мультикультурности. Необходимо трезвое и критическое отношение к своей истории и к чужим обещаниям поддержки. Принятие реальности во всей её сложности и неоднозначности — путь к более зрелому и ответственному выбору будущего.
---
Открытый вопрос:
Может ли регион, веками бывший ареной крупных геополитических игр и внутренних конфликтов, выработать собственную стратегию внутренней зрелости и осознанности, не сводящейся ни к внешней зависимости, ни к иллюзорному возврату в "золотой век"? Или поиск этой "собственной правды" — бесконечно открытый процесс, напоминающий движение к миражу, но всё же обладающий ценностью уже тем, что возвращает субъекту его естественное достоинство искать и задавать вопросы?