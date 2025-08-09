Всё чаще кажется, что современная история населена, точнее, перенаселена гротескными куклами, испытывающими терпение крайне нетребовательной, идиотизированной дешевыми развлекательными шоу публики.

Вчерашний выход на сцену трио Трампа с Пашиняном и Алиевым был кульминацией трагедии народов Закавказья и не только. «Мир» путём изнасилования и расчленения Армении и окончательного превращения Азербайджана в агрессивную пантюркисткую пешку направлен не только против России и Ирана, но и против самих жителей кавказских стран, покорно подписавших документ в интересах и по требованию большого белого, точнее, рыже-розового господина из далёкой страны, где мало кто способен находить на карте их столицы.

Этот договор готовился с первых выстрелов на Кавказе в годы «перестройки», когда местные мафиозные элиты по заказу иностранных спонсоров решили поиграть во вражду народов и дикарский национализм. Задачей было дробление территорий по национальному признаку, выдавливание из Кавказа России (и вместе с ней светских советских ценностей и памяти о веках общей истории), разжигание доисторической религиозной и национальной ненависти и стравливание народов круговой порукой жертв и палачей, постоянно меняющихся местами в кровавом калейдоскопе.

Подписана окончательная юридическая база для присутствия в регионе американских войск и полного турецкого контроля над территорией для удушения Ирана и окружения России с юга.

Это огромный внешнеполитический провал России, показавшей удивительную способность совершать множество ошибок одновременно и не делать выводов. В долгосрочной перспективе, это ещё хуже чем захват Сирии бандами головорезов. Это черная страница в истории Кавказа, вершины которого в кабинетах Пентагона уже наверняка утыканы звёздно-полосатыми флажками.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky