Андрей Фурсов: Что сделало Сталина метафизическим врагом “хозяев истории”

Переслано от: Андрей Фурсов

В декабре 2025 года исполнится 100 лет со времени исторического XIV съезда ВКП(б). На нём произошло немало важного: в частности, Сталин столкнул лбами Г.Е.Зиновьева и Н.И.Бухарина, а сам, уйдя с “линии атаки”, выступил в качестве посредника, человека “золотой середины”. Зиновьев и Л.Б.Каменев обвинили зажиточные слои деревни в срыве хлебозаготовительной кампании и призвали к борьбе с “крестьянским уклоном” в руководстве партии, т.е. со Сталиным; на этой почве началось их сближение с Л.Д.Троцким, которого они в течение трёх последних лет не просто критиковали, а в отличие от Сталина поливали грязью. Каменев к тому же обвинил Сталина в диктате.

Это означало конец триумвирата “Зиновьев–Каменев–Сталин”, одержавшего победу над Троцким в 1923–1924 годах, и оформление блока старой и новой оппозиции. Политбюро по итогам съезда было усилено сторонниками Сталина (К.Е.Ворошилов, Л.М.Каганович, В.М.Молотов — последний сразу же после съезда начал разбираться с ленинградской парторганизацией, вотчиной Зиновьева); были упрощены условия приёма в партию, что объективно работало на укрепление роли и значения партаппарата, партноменклатуры и Сталина.

При всей важности перечисленного поворотно-веховым было другое. В докладе Сталина, принятом 559 голосами против 65, было проведено различие между полной (в одной стране) и окончательной (в мировом масштабе) победой социализма. Это было не что иное, как доктрина возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. По сути, это был отход от линии мировой революции, т.е. победы в мировом масштабе как необходимого условия торжества социализма в отдельных странах. Иными словами, Сталин уходил от левого глобализма в духе Маркса, Парвуса, Троцкого и — при многих различиях между Лениным и Троцким, при том, что Ленин политически был личностью большего масштаба, чем Парвус и Троцкий вместе взятые, — Ленина, тем более что оба они многому учились у Парвуса, как бы это ни отрицал Ленин и его сторонники.

Доктриной “социализм в одной стране” Сталин вступал в идейный конфликт и со значительной частью руководства Коминтерна, всего лишь одной из ячеек которого формально считалась ВКП(б). Он смещал фокус борьбы за социализм с мирового (“глобального”) на страновой уровень. Это стало началом главным образом скрытого, но вполне ощутимого противостояния руководства Коминтерна и Сталина, на стороне которого, естественно, был партаппарат ВКП(б). И это понятно: с доктриной “одностранового социализма” партаппарат обретал полноценную (внутриэсэсэсэровскую) легитимность, так как последняя теперь не зависела от осуществления мировой революции, шансы на которую, особенно после мутноватого фиаско 1923 года в Германии, устремились к нулю, а серп и молот стали означать союз не немецкого пролетариата с крестьянской Россией, а русского пролетариата с русским же крестьянством в борьбе за светлое будущее. На аверсе рублёвой монеты 1924 года изображены крестьянин и рабочий, который, положив правую руку на плечо крестьянина, левой указывает ему на восходящее солнце новой жизни.

При сохранении риторики мировой революции группа Сталина начала превращение Коминтерна в орудие реализации преимущественно государственных интересов СССР, а мировая революция, как процесс превращения России/СССР в хворост глобального революционного пожара, этим интересам не соответствовала. С точки зрения определённой части мир-революционеров, прежде всего троцкистов, Сталин действовал как контрреволюционер-термидорианец, как “предатель революции” (Троцкий). Эта позиция понятна: планы глобалистов левого толка вступали в противоречие с интересами существования и развития СССР во враждебном капиталистическом окружении.

Забегая вперёд, отмечу: десятилетие с 1927-го по 1937-й было революцией Сталина, так же как десятилетие с 1917-го по 1927-й было революцией Ленина и его “гвардии”. Уже в 1937 году противники Сталина “ответили” ему, и его окончательную победу над “гвардейцами” и их “кардиналами” зафиксировал в марте 1939 года. XVIII съезд ВКП(б). Именно во время революции Сталина был воспитан советский модальный тип личности, который сломал хребет гитлеровскому Еврорейху, а затем восстановил страну, сделал её сверхдержавой и покорил космос.

Целью мировой революции в духе Парвуса, Троцкого и, конечно, Ленина (нередко его стыдливо убирают из этой компании, но из песни слов не выкинешь), а затем Третьего Интернационала было разрушение капитализма как СИСТЕМЫ, его институтов, в частности государства. В то же время целью финансового наднационального капитала, интернационала финансистов было разрушение существующей СТРУКТУРЫ капиталистической системы, но не самой системы — нужна была новая структура, в которой финансовый капитал закреплял бы своё олигархическое господство над промышленным капиталом и заменял государственное управление управлением на мировом уровне — мечта финансистов с 1773 года. Масштабное потрясение — мировая революция и/или мировая война эту структуру ломали. В краткосрочной перспективе цели Интернационала мир-революционеров и финансового интернационала совпадали — не случайно Троцкий говорил, что настоящие революционеры сидят на Уолл-стрит.

Мировая революция до сих пор греет сердца глобалистов как орудие слома системы в их интересах, в интересах их новой нормальности. Недаром, когда недавно Шваб давал дома интервью (есть в Сети на видео), над ним на книжной полке стоял бюст Ленина! Сначала я подумал, что это фейк, монтаж, и даже начал выяснять этот вопрос. Оказалось — не монтаж, но даже если бы это был фейк, по сути это ничего не меняет: Ленин как адепт мировой революции и земшарной власти близок глобалистам, как и Маркс.

Не случайно идеолог глобализма Жак Аттали с восторгом писал о Марксе, поскольку, по его мнению, Маркс сформулировал великолепную идею — мирового правительства, но только реализовывать её будет, согласно Аттали, не пролетариат, а крупная буржуазия. Мировая революция, “неосоциализм” — это сегодня орудие мировой верхушки в борьбе за создание посткапиталистического элитарного мира, где верхи и низы будут различаться как два биологических вида; на конференции в Институте сложности Санта-Фе в 2018 году эта схема была названа “антропологическим переходом”, и мировая революция элит планируется как средство реализации этой схемы.

Объективно Коминтерн и Фининтерн работали на создание площадки для выяснения отношений в будущем. С.А.Горяинов писал (по другому поводу): “В истории существуют достаточно короткие периоды, когда будущие противники вынуждены работать сообща исключительно ради создания прочных долговременных основ глобального конфликта, который определит мировой баланс”.

Лишая левых глобалистов locus standi — СССР в качестве базы, — Сталин таким образом косвенно наносил удар и по правым глобалистам, ломая их планы и вынуждая их делать ставку на иное средство разрушения существующей структуры — не на мировую революцию, а на мировую войну. 7 ноября 1927 года (кстати, именно с этого года октябрьские события 1917-го стали официально именоваться не переворотом, а революцией) в день десятилетия Октября и пятидесятилетия Троцкого троцкисты и их сторонники попытались организовать нечто вроде путча, однако рано утром в тот день по Москве демонстративно проехали конники Будённого с шашками наголо, остальное доработало ОГПУ — и путч провалился.

Два года спустя Троцкий был выслан из страны; показательно, что высылка Троцкого (символично: на корабле “Ильич”, который до революции назывался “Николай II”) совпала с поворотом международного финансового капитала к поддержке Гитлера как лидера, способного не только устроить мировой или, как минимум, общеевропейский конфликт, но и объединить Европу. Не случайно Ялмар Шахт в письмах европейским банкирам и финансистам убеждал их поддержать Гитлера, поскольку тот, придя к власти, сломает национальные государства в Европе, явную помеху для Больших финансов.

Итак, сто лет назад, на XIV съезде ВКП(б) Сталин в первый раз сорвал глобалистский проект сразу в двух его ипостасях — левой и правой. Его команда, опираясь на частично сохранившийся, пусть сильно ослабленный, потенциал Большой Системы “Россия”, на содействие некоторой части представителей разведструктур Российской империи и на противоречия в среде буржуинов (англосаксы — французы; бывшие союзники по войне — Германия; США — Великобритания; “условные Рокфеллеры” — “условные Ротшильды”), по сути, заменил проект “мировая революция” проектом “красной (социалистической) империи”.

Комментарий редакции

Тезисы статьи Андрея Фурсова «Что сделало Сталина метафизическим врагом хозяев истории»

1. XIV съезд ВКП(б), 1925 год — переломная точка
- Сталин укрепил собственные позиции внутри партии, переключив борьбу с оппонентов на себя, сыграв роль посредника, а не атакующего.
- Завершился триумвират Зиновьев–Каменев–Сталин, оформился блок старой и новой оппозиции против него.

2. Партноменклатура и аппарат
- Съезд усилил партийный аппарат и легитимность Сталина за счет упрощения приема в партию.
- Это способствовало укреплению внутриаппаратной власти и самостоятельности СССР относительно внешних центров принятия решений (Коминтерн).

3. Ключевой идейный поворот: «Социализм в одной стране»
- Сталин провел различие между «полной» победой социализма в отдельно взятой стране и «окончательной» в мировом масштабе.
- Был сделан решительный отход от идеи мировой революции (Троцкий, Маркс, Ленин) к строительству социализма в СССР.

4. Антагонизм с мировыми элитами
- Сталин отошел как от левого глобализма, так и от интересов наднационального финансового капитала (правые глобалисты).
- Глобалисты – как революционеры (Троцкий и др.), так и финансовый интернационал (Уолл-стрит) – рассматривают революции и войны как инструменты перестройки мировой системы в собственных интересах.
- Смена фокуса на укрепление СССР лишила мировой левый глобализм опорной базы.

5. Следствия этого идейного разрыва
- Противостояние с Троцким, последующее изгнание Троцкого, совпало с переключением поддержки мирового капитала на Гитлера, как инструмента разрушения Европы.
- Сталинская революция 1927–1937 годов вывела СССР в статус сверхдержавы, породила новый общественный тип (советский человек), позволила выстоять во Второй мировой и выйти в космос.
- СССР становится альтернативой проекту мировой революции и тормозит планы глобалистов с обеих сторон.

6. Взаимосвязь интересов глобальных элит
- Левый и правый глобализм часто работают сообща, чтобы подготовить условия для мирового конфликта, определяющего расклад сил.
- Мировая революция и мировая война выступают как альтернативные средства изменения архитектуры мира под нужды элиты.

7. Образ Сталина как метафизического врага
- Сталин, разрушив планы обеих глобалистских линий, стал для «хозяев истории» не просто политическим, а фундаментальным, метафизическим противником, ибо отстаивал иной сценарий развития.

Вывод

Андрей Фурсов утверждает, что значение политики Сталина на XIV съезде ВКП(б) выходит далеко за пределы внутрипартийной борьбы. Ключевой стал идеологический отказ от идеи мировой революции в пользу странового строительства социализма. Эта позиция противопоставила СССР обеим версиям глобалистских проектов — как левому (интернационалисты, мировая революция), так и правому (финансовый интернационал, мировая олигархия). В результате Сталин стал для мировых элит «метафизическим врагом» — не только из-за своей государственной практики, но и как альтернативный полюс идеологической и цивилизационной траектории.

Интересно, что в рассуждениях Фурсова сама категория «метафизический враг» указывает на глубокий разлом в видении будущего мира, где на одну чашу весов кладутся абстрактные идеалы глобализмов, а на другую — практическое строительство отдельного государства и общества с собственным «модальным типом личности».

Философское размышление

В истории, как и в индивидуальном опыте, можно видеть вечное столкновение между «универсальными мечтами» (будь то мировая революция или глобальное управление) и конкретностью локальных практик, биографий, традиций. Кому же в итоге принадлежит «право на истину» в движении общества — тем, кто замышляет архитектуру мира в масштабах всего человечества, или тем, кто воплощает свой путь в рамках отдельной страны, культуры, личности?

И не возникает ли здесь вопрос: может ли историческая истина быть универсальной или же она всегда складывается из множества субъективных траекторий, каждая из которых способна противостоять общей логике мировых элит?
