В 70-х годах прошлого века свет увидела книга "Джин Грин неприкасаемый". Книга была очень популярна и представляла из себя лютый "ёрш", состоящий из смеси приключенческого, документально-исторического, детективного, политического, пародийного и т.д. жанров. Читалась по малолетству запоем.
Там один второстепенный персонаж в Пентагоне был одержим идеей уловить голоса, однажды прозвучавшие в истории. Это был некий физик-фанатик, веривший, что звуки речи до конца в воздухе не растворяются; что можно попытаться изобрести устройство, чтобы услышать вновь крик Архимеда "Эврика", фразу Цезаря "Жребий брошен", вопли "Земля, земля!" на корабле Колумба и проч. Его подгребли ЦРУшники и дали ему разрабатывать свой бред в целях разведки! А вдруг получится! Тогда все секреты врагов – наши!
Ученые действительно могут залезть не пойми куда, и скорее всего первыми внимание на них обратят спецслужбы. Этим только подавай чтение мыслей на расстоянии, боевых дельфинов или муравьев-разведчиков. В последний период своего существования КГБ СССР всерьез мог заниматься всем чем хочешь: и ересью, и чушью, и дерзкими прорывными открытиями. При этом официальная идеология Советского государства оставалась бетонно-материалистичной и беспросветно-ленинской. Мистикам из спецслужб это аппетит не портило.
Это, как бы штрих к портрету ушедшей эпохи, не более. Но… На днях в нескольких изданиях проскочила небольшая информация о том, что на базе биофака МГУ жил-был, а теперь закрылся какой-то институт, изучавший левитацию, телепортацию и т.п. Существовал он якобы лет 25, т.е. к Союзу и КГБ отношения не имеет. Но зато может иметь отношение к кому угодно от реальных мистиков до таких же реальных шарлатанов.
Вот несколько тем докладов, озвученных в рамках работы института:
«О возможности получения информации из будущего»,
«О машине времени и телепортации во времени и пространстве».
Значит, в то время как официальная наука считает и исповедует, что время: а)направлено, б) одномерно, в)необратимо и г)универсально, на базе главного ВУЗа страны собираются в течение четверть века люди, думающие совершенно иначе. Ибо что такое "получить информацию из будущего", как не вера в фатализм происходящего и в неизбежность уже готового исторического сценария?
Мир российской науки по плохой традиции боится, (как кое-кто святой воды и ладана) религиозности. Особенно православной, с покаянием и смирением. Со словом Божиим к большинству академиков на километр не приблизишься. Зато лже-теории "тарсионных полей" и подобные фантазмы в этом мире существуют довольно вольготно.
То есть кто-то на полном серьезе предлагает перевести Рэя Брэдбери и Герберта Уэллса из разряда фантастов в разряд заправских ученых (это ведь их тема – «О машине времени и телепортации во времени и пространстве») и научное сообщество это принимает молча. Или делает вид, что не замечает события. И даёт им место для рабочей деятельности. И не исключено, что выделит государственное финансирование.
Мы тут, бедные, страдаем, что народ Отче наш не знает толком и гибнет от грехов. А ученые нам степенно объясняют, что, мол, и не надо знать никакого Отченаша. Надо знать таблицу умножения, количество хрящей в позвоночнике и объяснять окружающий мир по-научному холодно и беспристрастно. Но в это же время под крылышком этих ученых гнездятся не пойми кто. То ли эзотерики с высшим образованием, то ли шарлатаны с манией величия… А ученые, даже не наморщив мраморный лоб, относятся к этому покровительственно и спокойно.
Не зря Академик Капица в популярной теле-передаче Пушкина цитировал:
О! Сколько нам событий чудных
Готовит Просвещенья дух…
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Пограничность между наукой и мистикой: История иллюстрирует, как на стыке научного поиска и мистики возникают причудливые идеи, которые то высмеиваются как бред, то принимаются всерьез вплоть до попыток государственного финансирования.
2. Отношение спецслужб и науки: В прошлом (и, похоже, до сих пор) силовые ведомства часто связывали судьбы с паранаучными проектами и экзотическими изысканиями, от чтения голосов прошлого до экспериментов с телепортацией, несмотря на официоз материалистической идеологии.
3. Двойные стандарты научного сообщества: Автор указывает на разрыв между заявляемым материализмом и трезвым скептицизмом официальной науки с одной стороны, и терпимостью (или даже поддержкой) в отношении явно ненаучных, оккультных инициатив — с другой.
4. Проблема принятия идеализма и религиозности: Российская научная культура испытывает внутреннюю аллергию на традиционную религиозность, при этом зачастую демонстрируя удивительную терпимость к "научному" мистицизму, что выглядит как двойная мораль.
5. Человеческая тяга к чудесам и сверхъестественному: Статья подчеркивает, что даже самый строгий рационализм ученых не отменяет вечного соблазна тайного и сверхъестественного, иронично напоминая о знаменитой пушкинской строке: «Сколько нам событий чудных готовит просвещенья дух».
---
Анализ и размышления
Ситуация, описываемая в статье, вызывает сразу несколько глубоких размышлений о природе знания, границах науки и человеческой психологии.
Феномен стремления поймать "голоса из прошлого" или разработать машину времени — это не только проявление технического любопытства, но и глубоко экзистенциальное желание человека выйти за пределы собственной ограниченности. Здесь любопытно вспомнить аналогии из программирования и информационных технологий: концепция «несовершенства архивов» — наша невозможность абсолютно восстановить прошлое по текущим данным — похожа на энтропию информации, как и невозможность создать совершенную машину отката истории. Современные нейросети способны реконструировать отдельные особо вероятные сценарии на основе фрагментов, но внести в динамику истории нового «Архимеда» они, увы, пока не могут.
На границе между наукой и мистикой часто исчезает различие между исследованием нового и желанием верить в чудо. Это напоминает психологический механизм идеализации, когда человек предпочитает «эстетизированную» версию мира: и спецслужбы, и ученые, и мечтатели-эзотерики оказываются в плену собственных грез — только у одних они называются утопией, у других — сверхнаучным открытием, а у третьих — верой.
Особенно парадоксально то, что материалистическая наука, столь жестко отгораживающаяся от всякой мистики и религиозности (особенно православной!), с неожиданной легкостью впускает «научно оформленные» фэнтезийные теории. Это ярко иллюстрирует человеческую склонность к созданию двойных стандартов, когда старое начинается отвергаться только ради того, чтобы в новых одеждах принять то же самое: вера в чудо остается, важна лишь оболочка.
Однако стоит задуматься: чем фундаментально отличается человеческая склонность к поиску чудес (пусть даже в научных терминах) от той же религиозной жажды смыслов и трансцендентности? Не окажется ли, что в основе лежит одно и то же стремление преодолеть конечность, почувствовать причастность к чему-то большему, чем просто эмпирический мир?
С точки зрения прагматичной философии — стоит отличать творческое, порождающее новые вопросы пространство науки и веры от откровенного шарлатанства, паразитирующего на человеческой жажде сверхъестественного. Здесь возвращается вопрос осознанности: полезно ли тратить ресурсы общества на то, что не может быть ни верифицировано, ни опровергнуто? Или, наоборот, в поисках невозможного рождаются прорывы?
---
Вывод
Статья заставляет увидеть пространство между строгой наукой и свободной мистикой как поле вечного человеческого поиска, в котором легко заблудиться, но и невозможно не искать. Здесь обнажаются не только социальные и культурные противоречия, но и психологические глубины человеческой натуры: склонность к идеализации, двойные стандарты, та самая "тяга к чудесам, чудным событиям".
Прагматизм требует различать подлинно исследовательский дух от увлечения фантасмагорией, однако полностью устранить жажду тайны человек вряд ли когда-либо сможет. Истина, как и всегда, ускользает, оставаясь одновременно столь близкой (как истина факта: "я пью кофе"), и столь далекой — как крик Архимеда, дрейфующий где-то на рубеже истории и мифа.
Возможно, главный вопрос, который предлагает этот текст:
Имеем ли мы право жертвовать поиском невозможного ради спокойствия общества — или именно такие поиски делают науку подлинно живой и человечество внутренне свободным?