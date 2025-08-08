В 70-х годах прошлого века свет увидела книга "Джин Грин неприкасаемый". Книга была очень популярна и представляла из себя лютый "ёрш", состоящий из смеси приключенческого, документально-исторического, детективного, политического, пародийного и т.д. жанров. Читалась по малолетству запоем.

Там один второстепенный персонаж в Пентагоне был одержим идеей уловить голоса, однажды прозвучавшие в истории. Это был некий физик-фанатик, веривший, что звуки речи до конца в воздухе не растворяются; что можно попытаться изобрести устройство, чтобы услышать вновь крик Архимеда "Эврика", фразу Цезаря "Жребий брошен", вопли "Земля, земля!" на корабле Колумба и проч. Его подгребли ЦРУшники и дали ему разрабатывать свой бред в целях разведки! А вдруг получится! Тогда все секреты врагов – наши!

Ученые действительно могут залезть не пойми куда, и скорее всего первыми внимание на них обратят спецслужбы. Этим только подавай чтение мыслей на расстоянии, боевых дельфинов или муравьев-разведчиков. В последний период своего существования КГБ СССР всерьез мог заниматься всем чем хочешь: и ересью, и чушью, и дерзкими прорывными открытиями. При этом официальная идеология Советского государства оставалась бетонно-материалистичной и беспросветно-ленинской. Мистикам из спецслужб это аппетит не портило.

Это, как бы штрих к портрету ушедшей эпохи, не более. Но… На днях в нескольких изданиях проскочила небольшая информация о том, что на базе биофака МГУ жил-был, а теперь закрылся какой-то институт, изучавший левитацию, телепортацию и т.п. Существовал он якобы лет 25, т.е. к Союзу и КГБ отношения не имеет. Но зато может иметь отношение к кому угодно от реальных мистиков до таких же реальных шарлатанов.

Вот несколько тем докладов, озвученных в рамках работы института:

«О возможности получения информации из будущего»,

«О машине времени и телепортации во времени и пространстве».

Значит, в то время как официальная наука считает и исповедует, что время: а)направлено, б) одномерно, в)необратимо и г)универсально, на базе главного ВУЗа страны собираются в течение четверть века люди, думающие совершенно иначе. Ибо что такое "получить информацию из будущего", как не вера в фатализм происходящего и в неизбежность уже готового исторического сценария?

Мир российской науки по плохой традиции боится, (как кое-кто святой воды и ладана) религиозности. Особенно православной, с покаянием и смирением. Со словом Божиим к большинству академиков на километр не приблизишься. Зато лже-теории "тарсионных полей" и подобные фантазмы в этом мире существуют довольно вольготно.

То есть кто-то на полном серьезе предлагает перевести Рэя Брэдбери и Герберта Уэллса из разряда фантастов в разряд заправских ученых (это ведь их тема – «О машине времени и телепортации во времени и пространстве») и научное сообщество это принимает молча. Или делает вид, что не замечает события. И даёт им место для рабочей деятельности. И не исключено, что выделит государственное финансирование.

Мы тут, бедные, страдаем, что народ Отче наш не знает толком и гибнет от грехов. А ученые нам степенно объясняют, что, мол, и не надо знать никакого Отченаша. Надо знать таблицу умножения, количество хрящей в позвоночнике и объяснять окружающий мир по-научному холодно и беспристрастно. Но в это же время под крылышком этих ученых гнездятся не пойми кто. То ли эзотерики с высшим образованием, то ли шарлатаны с манией величия… А ученые, даже не наморщив мраморный лоб, относятся к этому покровительственно и спокойно.

Не зря Академик Капица в популярной теле-передаче Пушкина цитировал:

О! Сколько нам событий чудных

Готовит Просвещенья дух…