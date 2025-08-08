Телеграм-канал "Блокнот Перископа": https://t.me/periskop_pacific

Канал Сергея Сигачёва на Rutube: https://rutube.ru/u/periskop

Блог Periskop Сергея Сигачёва: https://periskop.su/

Ролики из казахстанской экспедиции:

1) Алма-Ата. Местный "Арбат": люди, музыка, атмосфера

https://rutube.ru/video/2d2044c72dd6ed63953776b83dd57223/

2) Пейзажи Турксиба: от Семея до Актогая

https://rutube.ru/video/4c32e32aa3f80e6ef3afc242c3b33ed8/

3) Станция Тюратам и линия на космодром Байконур

https://rutube.ru/video/bdaec80b0f310c444669dc25704a0f5f/

4) Алма-Ата. Канатная дорога на Кок-Тобе – пейзажи и виды

https://rutube.ru/video/2c3adf76013813bb37b2ef2b05d8a2c3/

5) Кзыл-Орда. Станция и подходы к городу

https://rutube.ru/video/f2e0d733c081f9cfbf28fbf3c8bd8f81/

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_kazakhstan.mp3

50 лет БАМу: https://oper.ru/video/view.php?t=6985

Про железную дорогу в дилогии Ильфа и Петрова: https://oper.ru/video/view.php?t=6924

Про поезд Троцкого: https://oper.ru/video/view.php?t=6701

"Поезд номер ноль", или об истории БЖРК: https://oper.ru/video/view.php?t=5300

Великий рельсовый погром в США (1956-1971): https://oper.ru/video/view.php?t=4950

Про историю и перспективы развития Транссиба: https://oper.ru/video/view.php?t=3749

Плейлист: https://rutube.ru/plst/199413

—–

В сообществе принято уважительное обращение друг к другу. Неспособные вести себя прилично и понимать простые правила граждане исключаются из сообщества.

Дорогие друзья, не нужно задавать вопросы вида "Почему удалили мой комментарий?". При блокировке пользователя удаляются и его комментарии, и его ветки, и ответы других пользователей в этих ветках, в результате все получают уведомления об удалении комментариев. Так на RUTUBE работает бан, так на RUTUBE по умолчанию настроены уведомления.