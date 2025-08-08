По промокоду Scinquisitor действует скидка 30% на все, кроме товаров с желтым ценником. Ссылка на сайт: https://bombbar.ru/catalog?utm_promo=Scinquisitor

По промокоду PANCHIN — 2 первых месяца Литрес Подписки бесплатно, а также скидка 30% на огромный каталог книг вне подписки: https://www.litres.ru/s25panchin

Бесплатный старт, актуальная программа и много практики — выберите курс и начните учиться в Яндекс Практикуме https://ya.cc/t/OsbpNr2k7JpZNz

Искусственный интеллект всё чаще кажется слишком умным, чтобы быть просто программой. Но способен ли он думать, чувствовать, осознавать себя и мир вокруг?

В новом видео мы вместе с экспертами разбираемся, может ли у нейросети быть сознание или это просто красивая иллюзия?

Мы покажем, как работают нейросети, где проходит граница между симуляцией и мышлением, правда ли, что ИИ может «чувствовать», и почему люди тоже не всегда понимают, как они думают.

Источники: https://docs.google.com/document/d/11vdNgj5AOR7v3cOojjut691Vsi2r60LdNNxcdMi9kkE/edit?tab=t.0

Эксперты:

Специалист по ИИ Сергей Марков: https://markoаff.science

Алиса Левина – ведущая исследовательница Института прикладного искусственного интеллекта «Синестезия».

МОЙ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-КУРС «Думай как учёный в эпоху инфошума». Записывайтесь по ссылке: https://clck.ru/3MQP3a

Можно оплатить в евро или рублях.

Разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. Научу, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.

️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Лекция «Радикальное продление жизни»

• АМСТЕРДАМ — 14 сентября

• РИГА — 19 сентября

• ТАЛЛИНН — 21 сентября

• ВИЛЬНЮС — 23 сентября

• БЕЛГРАД — 30 сентября

• ПРАГА — 2 октября

• ЛЮКСЕМБУРГ — 6 октября

• ВАРШАВА — 8 октября

Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ

• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor

• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor

• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ

• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor

• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition

• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka

• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium

• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

00:00:00 Вступление. Есть ли и возможно ли сознание у искусственных нейросетей?

00:06:03 Реклама

00:08:32 Осознанное мышление. Как работает “мозг” нейросети?

00:16:53 Реклама

00:18:59 Нейросеть только предсказывает слова?

00:24:55 Анонс нового лекционного тура “Радикальное продление жизни”

00:25:51 Насколько уникальный и особенный мозг человека?

00:39:36 Может ли нейросеть испытывать чувства и эмоции?

00:43:30 Анализ внутреннего мира нейросетей

00:51:07 Взгляды современной науки: обретут ли нейросети сознание?

01:02:32 Заключение. Нейросети не разумны, но могут ими стать. И это… не плохо

#наука #панчин #нейросеть