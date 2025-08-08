Встречайте двух экспертов:

• Виктор Алексеевич Ефимов – доктор наук, профессор, автор бестселлера "Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы". Его лекции собирают миллионы просмотров, а глубокие знания о мироустройстве помогают обрести ясность и понимание.

• Сергей Кулаков – основатель Cosmopsychology, Гранд доктор философии в области психологии. Эксперт по родовым программам, создатель мужских кругов и женских ретритов.

00:00 Начало

00:22 Введение

01:30 Изменения в мире

02:24 Самопознание

03:22 Проблемы семьи

04:10 Сравнение с Индией

05:08 Традиции и баланс

07:01 Сила и слабость

07:25 Космопсихология и семейные отношения

08:23 Осознание себя и реальность

09:22 Ускорение и децентрализация

10:20 Синтез традиций и инноваций

12:41 Доминанта и субличности

15:37 Когнитивные искажения

17:27 Окружение и гордыня

20:06 Концентрация интеллекта

21:25 Этика поколений и родовые традиции

22:21 Традиции и европеизация

23:39 Внутренний мир человека

24:34 Целомудрие и семейные отношения

26:32 Сохранение традиций

27:30 Духовная гордыня

28:27 Совместные мероприятия

31:19 Сознание и реальность

32:10 Гравитационная гимнастика и сознание

33:01 Будущее русского мира

33:56 Книга про лягушонка Степу

35:42 Ретриты и сотрудничество

37:26 Внимание как внутренний ресурс

38:25 Управление вниманием

40:15 Концентрация и спокойствие

41:10 Рефлексия и творчество

41:54 Экологические проблемы

42:49 Модель будущего

43:47 Манипуляция и СМИ

45:39 Многообразие в обществе

47:59 Пример Сократа

50:24 Роль семьи

51:19 Пробуждение сознания

53:21 Физиологические причины

54:16 Различия между полами

55:08 Раздельное обучение

56:03 Гармония

56:41 Нейропластичность и здоровье

57:34 Смысл и цель в жизни

58:34 Адаптация к изменениям

59:34 Интуиция и разум

01:02:16 Здоровье и долголетие

01:03:54 Духовность и поддержка

01:05:47 Истинная природа человека

01:06:44 Школа жизни

01:08:35 Заключение

