Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Коды и принципы ментального и физического здоровья

9 0
Переслано от: Виктор Ефимов

Встречайте двух экспертов:
• Виктор Алексеевич Ефимов – доктор наук, профессор, автор бестселлера "Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы". Его лекции собирают миллионы просмотров, а глубокие знания о мироустройстве помогают обрести ясность и понимание.
• Сергей Кулаков – основатель Cosmopsychology, Гранд доктор философии в области психологии. Эксперт по родовым программам, создатель мужских кругов и женских ретритов.

Соцсети Сергея Кулакова:
Телеграм-канал: https://t.me/cosmopsychologyonline
Ютуб: https://www.youtube.com/@Cosmopsychology

00:00 Начало
00:22 Введение
01:30 Изменения в мире
02:24 Самопознание
03:22 Проблемы семьи
04:10 Сравнение с Индией
05:08 Традиции и баланс
07:01 Сила и слабость
07:25 Космопсихология и семейные отношения
08:23 Осознание себя и реальность
09:22 Ускорение и децентрализация
10:20 Синтез традиций и инноваций
12:41 Доминанта и субличности
15:37 Когнитивные искажения
17:27 Окружение и гордыня
20:06 Концентрация интеллекта
21:25 Этика поколений и родовые традиции
22:21 Традиции и европеизация
23:39 Внутренний мир человека
24:34 Целомудрие и семейные отношения
26:32 Сохранение традиций
27:30 Духовная гордыня
28:27 Совместные мероприятия
31:19 Сознание и реальность
32:10 Гравитационная гимнастика и сознание
33:01 Будущее русского мира
33:56 Книга про лягушонка Степу
35:42 Ретриты и сотрудничество
37:26 Внимание как внутренний ресурс
38:25 Управление вниманием
40:15 Концентрация и спокойствие
41:10 Рефлексия и творчество
41:54 Экологические проблемы
42:49 Модель будущего
43:47 Манипуляция и СМИ
45:39 Многообразие в обществе
47:59 Пример Сократа
50:24 Роль семьи
51:19 Пробуждение сознания
53:21 Физиологические причины
54:16 Различия между полами
55:08 Раздельное обучение
56:03 Гармония
56:41 Нейропластичность и здоровье
57:34 Смысл и цель в жизни
58:34 Адаптация к изменениям
59:34 Интуиция и разум
01:02:16 Здоровье и долголетие
01:03:54 Духовность и поддержка
01:05:47 Истинная природа человека
01:06:44 Школа жизни
01:08:35 Заключение

В прямом эфире эксперты поделились знаниями, которые помогут вам:
• Раскрыть коды ментального здоровья.
• Обрести гармонию тела и духа.
• Найти внутренние ресурсы для счастливой и здоровой жизни.
Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"
https://viktorefimovschool.ru/tarif_life
Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:
Урок: «Предназначение и новые смыслы»
❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life

Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы лекции:

1. Связь ментального и физического здоровья.
Здоровье человека — единая система тела, души и духа (или психики, сознания и физической оболочки), напоминающая структуру матрешки. Осознание себя цельным существом — база для гармонии.

2. Проблемы современности: децентрализация, разрыв традиций, манипуляция вниманием.
Мир изменяется стремительно — децентрализация становится неизбежной. Быстрое обновление технологий, утрата культурных традиций разрушают привычные формы семьи и воспитания, обостряют вопросы самоопределения и идентичности.

3. Уникальность российской/евразийской традиции.
В традиционных обществах (например, Индия или Кавказ) разрушение семьи минимально благодаря сильным родовым и нравственным основам. Сравнение разводов в России и Индии иллюстрирует деградацию семейных институтов при ослаблении традиций.

4. Влияние убеждений и доминант на личность.
Человеком управляют неосознанные внутренние программы — субличности и доминанты, часто сформированные травмами или культурной средой. Эти сценарии наполняют мышление когнитивными искажениями, мешают ясности и развитию.

5. Внимание как главный ресурс личности.
Управление вниманием — важнейший механизм самореализации и обретения внутренней свободы. Большинство людей живут во власти внешних раздражителей, обид, страха, чужих целей. Подлинное присутствие в моменте и концентрация становятся фундаментом здоровья и смысловой устойчивости.

6. Традиции и инновации.
Синтез традиционного мировоззрения и новых научных знаний — залог гармоничного развития. Опыт русских ученых (например, Ухтомского, Павлова), которые совмещали психологию, физиологию и духовность, иллюстрирует силу междисциплинарного подхода.

7. Эмоция, интуиция и смысл.
Эмоции и интуиция особенно важны для женщин, в то время как мужчины сильны в долгосрочных стратегиях и контроле эмоционального времени. Только синергия этих качеств рождает здоровые семьи и общества.

8. Семья как школа развития.
Семья — не только ячейка общества, но и уникальная среда, где человек учится любви, смирению, взаимопомощи, где близкие становятся главными учителями. Взаимоотношения раскрывают наши слабости и учат внутренней работе.

9. Роль смысла, нейропластичности и осознанности.
Способность человека менять убеждения, быть гибким, открытым опыту, учиться всю жизнь — ключ к долголетию и здравию (подчеркивается примером Виктора Франкла и современной науки о мозге).

10. Сохранение божественного многообразия.
Истинный прогресс — не только технологический, а сохранение природного и культурного многообразия, развитие самой человеческой сущности и забота о среде обитания.

11. Практические советы для гармонии:
- Управлять вниманием и возвращать его в настоящее;
- Жить не реакциями, а творческим отношением к жизни;
- Сохранять любовь, спокойствие и концентрацию;
- Быть гибким, не цепляться догм;
- Учиться всю жизнь, развивать нейропластичность мозга;
- Беречь традиции, но интегрировать их с новыми знаниями;
- Осознавать, что даже трудные обстоятельства — ресурс и точка роста.


Выводы и философское осмысление:

В центре этой беседы — поиски баланса между изменчивостью внешнего мира и внутренней устойчивостью личности. Лекцию пронизывает мысль: здоровье и счастье не сводятся к набору правил, они появляются там, где человек осознаёт свой внутренний мир, умеет управлять вниманием, распознавать свои доминанты и быть гибким — как в принятии традиций, так и в освоении нового опыта.

Аналогии между нейрофизиологией и семейными традициями, между когнитивными искажениями и историей, между управлением вниманием и медитативными практиками показывают — любые знания становятся по-настоящему ценными только тогда, когда они находятся «здесь и сейчас» в конкретном человеке.

Звучит призыв принять реальность, где иллюзии и доминанты постоянно пытаются управлять нами, и научиться мягко, осознанно возвращать себя к центру, любви, смыслу. Именно это, по мнению авторов, и есть здоровье — целостность во взаимодействии сил прошлого, настоящего и возможного будущего.

Завершается разговор напоминанием: мы — не носители чужих убеждений и не машины для реакций, а творческие существа в постоянном становлении. Возможность изменить свою жизнь иногда сводится всего лишь к изменению своей точки зрения.

Открытый вопрос для размышления:

Если всё вокруг изменчиво, а истина всегда ускользает от определений — в какой мере мы действительно способны выбирать свою жизнь и быть внутренне свободными? Что для нас важнее: сохранять верность традициям или постоянно менять взгляды, откликаясь на вызовы времени? Где личная истина встречается с универсальной — и как не потерять себя, принимая всё многообразие мира?
Источник: https://rutube.ru/video/97e2a03a51cdea9f42eddc2377480713/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
Энергии от Света и потери от Тьмы
Глава 11. Атомы по одному не собираются - О перемещении во времени и пространстве без расхода топлива и финансов...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Китайская система социального кредита: традиции и технологии
Ментальные эпидемии
2_06 ИСЦЕЛЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ ЛЕВАШОВА: СЛИЯНИЕ НАУКИ И ДУХОВНОСТИ
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru