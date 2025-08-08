Единая энергосистема России скоро распадётся. Борис Марцинкевич
Энергетическая система страны — это её позвоночник, на котором держится всё: экономика, промышленность, социальная сфера и в конечном счёте власть. Но доставшийся нам в наследство от СССР энергетический комплекс сегодня пребывает не в лучшем состоянии. Крупнейший энергетический аналитик, главный редактор сайта “Геоэнергетика.инфо” Борис Марцинкевич даёт честный и профессиональный обзор, что у нас происходит в области производства и доставки энергии, а также разведки и добычи энергоносителей.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы выступления
1. Энергетика как фундамент суверенитета и выживания
Энергетика – базовая основа для экономики, уровня жизни и даже выживания страны, особенно для отдалённых регионов, таких как Якутия. Без эффективной энергетики любые разговоры о независимости и развитии теряют смысл.
2. Кризис единой энергетической системы
Официальная энергетическая политика и действия крупных игроков (Минэнерго, Россети) ведут к распаду единой энергосистемы России: предприятия и регионы склоняются к строительству автономных электростанций ради самовыживания и снижения издержек.
Рост тарифов и монополизация рынка электроэнергии создают стимулы для выхода потребителей из сетевой зависимости.
3. Проблема технологического суверенитета
Страна снизила зависимость от импорта в нефтегазовой сфере с 70% до 30%, но в других отраслях (угледобыча, машиностроение) по-прежнему высокая импортозависимость. Более того, геологическая изученность страны крайне низка: Россия недостаточно знает собственные ресурсы.
4. Ошибки и парадоксы энергетической стратегии
Развитие энергетики идёт по западным калькам, не учитывающим специфику России (огромная территория, 11 часовых поясов, сложная логистика, неравномерное распределение промышленности и населения). Парадокс: производство внутри России всегда дороже, а тарифы растут вне связи с реальными нуждами регионов.
5. Примеры локальных инноваций и возможностей
- Росатом предлагает блочные атомные станции, малые мощности, гибкие для автономных регионов.
- Достижения в технологии переработки литий-ионных батарей и локализация производства позволяют создавать замкнутые вертикально интегрированные холдинги.
- На местах уже внедряются мобильные мусоросжигатели, новые вагоны, кластерные решения в энергетике.
6. Кризис в угольной промышленности
Угольная отрасль – на грани стагнации из-за ориентации на экспорт, высокая зависимость от импортной техники, неиспользованный внутренний рынок. Экспортные модели делают отрасль уязвимой к мировым шокам (“как в индустрии нефти и газа в Европе”).
7. Проблемы регионов и инфраструктуры
Газификация и электрификация в Сибири и на Дальнем Востоке ограничены – большие расстояния, отсутствуют трубопроводы и линии электропередачи; малый локальный спрос мешает масштабным проектам.
8. Роль частной и малой генерации
Малые энергетические решения быстро распространяются (“за два года рост 14% по установленной мощности”), частные инициативы показывают востребованность автономии и гибкости.
9. Неэффективность рыночных реформ
“Рыночная энергия” не адаптируется к российским условиям: решения диктуются не экономической логикой, а бюрократическими подходами; рыночные модели в масштабах страны не решают вопросы безопасности и устойчивости энергетики.
10. Необходимость консолидации и организующей воли
Технологий и кадровых ресурсов достаточно, но им мешают отсутствие организационной и хозяйственной воли, мышление чужими шаблонами, разобщённость экспертного сообщества.
Выводы и философские размышления
Общая суть выступления – предостережение: Россия может оказаться в положении, когда единая энергетическая система станет нефункциональной и ненужной, если не будет найдено собственное национальное решение для энергообеспечения и технологического развития. Автор выступает против экспортно-сырьевых стратегий и отождествления энергетики с рынком, когда в российских условиях это — вопрос коллективного выживания, а не просто прибыли.
Здесь обнаруживается фундаментальный конфликт между абстрактной рыночной логикой и реальными потребностями территорий, где индивидуальное, локальное часто оказывается эффективнее централизованного, но только если поддерживается на уровне инфраструктуры и законодательства.
Особое внимание уделено необходимости отказаться от западных “кальк”, научиться мыслить от уникальности российской географии, климата, человеческого потенциала — не замыкаться на “идеалах” рыночного мира, а принимать реальность такой, какова она есть.
Автор верит в силу инженерной мысли и указывает на независимое творчество и технологическую инициативу, которая возникает, когда систему оставляют в покое. В то же время он подчёркивает: без объединяющей воли, готовности коллективно брать ответственность и исходить из собственных условий, страна так и останется между устаревшими копиями чужих моделей и разобщёнными, хотя и гениальными, изобретениями “на местах”.
Практические выводы:
- Требуется признать провал ряда реформ и пересмотреть энергетическую стратегию с учётом российских условий;
- Развивать малую и автономную генерацию, упрощать их интеграцию с государственными сетями;
- Поддерживать глубинную переработку полезных ископаемых внутри страны;
- Формировать национальные вертикально интегрированные холдинги;
- Возрождать традиции междисциплинарной экспертизы и консолидации экспертов.
Вопрос для дальнейших размышлений
В этой беседе явно прозвучал призыв примирить технологию, волю, географию и общенациональный смысл. Но возможно ли найти тот баланс между субъектом (человеком, регионом) и системой, в котором и инициатива, и централизованная поддержка будут усиливать друг друга, а не разрушать? Очевидно, единой, универсальной рецептуры здесь нет, ведь даже истина о “правильной энергетике” ситуативна и зависит от тысячи переменных.
В чём может заключаться истинная энергетическая самостоятельность общества: в технологической изоляции, национальном эгоизме, или в создании модели, открытой к миру, но основанной на осознании собственных уникальных условий и потребностей?