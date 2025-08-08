Как глубоко тюркский мир проник в историю и культуру Украины? Профессор Анатолий Клёсов и тюрколог Ахмат Глашев обсуждают тюркизмы в украинском языке, переименованные топонимы, браки русских князей с половчанками и реальные данные ДНК-исследований. Эксперты обсуждают ряд тем : походов запорожских казаков почитание скифского наследия у крымских татар, миф о Тартарии и др. Эксперты показывают, что тюркское влияние заметно в культуре, но минимально в генетике восточных славян.

00:00 Вступление: Украина и тюркский мир

00:53 Тюркизмы в украинском языке

03:52 Топонимы торков, печенегов и половцев

04:31 Крымско-татарский пласт позднего Средневековья

06:57 переименовывание тюркских названий

08:26 Одежда и оселедец запорожских казаков

11:21 Язык как хроника истории и общность славян

15:50 Схожие гаплогруппы русских, украинцев, белорусов

19:07 Судьба южных славян и геноцид 4500 лет назад

24:10 Древняя Z2103 и переселения степных культур

25:26 Сильное культурное, но слабое генетическое тюркское влияние

26:08 Половчанки в родословных русских князей

29:32 Материнские линии и митохондриальные гаплогруппы

34:25 Религия, культура и конфликты при общей генетике

38:34 Словарь тюркизмов 1975 года и новые исследования

39:53 Язык как фактор политики России и Украины

43:19 Миф о «тюркских» украинцах и данные ДНК

46:27 Скифы, славяне и отсутствие Тартарии

