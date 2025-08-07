В российской угольной отрасли – кризис. Даже наши руководители перестали стесняться признавать это. Экспорт угля в России идет по сложнейшей схеме – копай и вези. Вези уголь как энергетическое сырье, как металлургическое сырье, лови котировки на чужих биржах, молись на курс нашего горячо любимого Центробанка, плачься в жилетку губернатору твоего региона и в кабинетах министерства энергетики на безобразное поведение РЖД. Да хоть в истерику впадай, но не меняй алгоритм – копай и вези. Сидя на монопольном товаре – удивляйся тому, что один год у тебя хорошие прибыли, а потом годика три-четыре ты внезапно в рифме к слову Европа.

Есть такое сложно выговариваемое слово – диверсификация, но его полезно знать. Если помимо угля ты способен производит карбамид, метанол и олефины – у тебя есть пространство для маневра, если ты в эти направления не вкладывался – тебе и Пенелопа невеста. При этом нужно помнить, что как поставщик угля на мировой рынок Россия далеко не одинока, игроков достаточно, многие из них весьма активны и агрессивны. Крохотная Монголия в прошлом году выдала на-гора 74 млн тонн экспортного угля, к 2027 году планируется завершить железную дорогу в Китай по маршруту Гашуунсухайт – Ганцмод, что даст возможность нарастить объем поставок еще на 12 млн тонн в год.

В общем, кто первый встал – того и тапки, и если мы будем несколько лет решать свои проблемы в угольной отрасли привычными методами, то можем попросту не успеть. Капитализм на дворе, одна страна другой – волк, если, конечно, про Польшу не вспоминать. Нет-нет, я про то, что у Польши своих угольных месторождений полно, а не о том, что вы подумали. Под давлением Еврокомиссии Польша вынуждена строить СЭС и ВЭС как станции замещения угольных ТЭЦ, а потому гипотетически возможен выход угольных компаний этой страны на мировой рынок.

Следовательно, свои проблемы нам нужно решать быстро, а необходимость диверсификации нарастает с каждым годом. Хотим сохранить отрасль – обязаны соответствовать.