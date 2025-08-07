В российской угольной отрасли – кризис. Даже наши руководители перестали стесняться признавать это….
В российской угольной отрасли – кризис. Даже наши руководители перестали стесняться признавать это. Экспорт угля в России идет по сложнейшей схеме – копай и вези. Вези уголь как энергетическое сырье, как металлургическое сырье, лови котировки на чужих биржах, молись на курс нашего горячо любимого Центробанка, плачься в жилетку губернатору твоего региона и в кабинетах министерства энергетики на безобразное поведение РЖД. Да хоть в истерику впадай, но не меняй алгоритм – копай и вези. Сидя на монопольном товаре – удивляйся тому, что один год у тебя хорошие прибыли, а потом годика три-четыре ты внезапно в рифме к слову Европа.
Есть такое сложно выговариваемое слово – диверсификация, но его полезно знать. Если помимо угля ты способен производит карбамид, метанол и олефины – у тебя есть пространство для маневра, если ты в эти направления не вкладывался – тебе и Пенелопа невеста. При этом нужно помнить, что как поставщик угля на мировой рынок Россия далеко не одинока, игроков достаточно, многие из них весьма активны и агрессивны. Крохотная Монголия в прошлом году выдала на-гора 74 млн тонн экспортного угля, к 2027 году планируется завершить железную дорогу в Китай по маршруту Гашуунсухайт – Ганцмод, что даст возможность нарастить объем поставок еще на 12 млн тонн в год.
В общем, кто первый встал – того и тапки, и если мы будем несколько лет решать свои проблемы в угольной отрасли привычными методами, то можем попросту не успеть. Капитализм на дворе, одна страна другой – волк, если, конечно, про Польшу не вспоминать. Нет-нет, я про то, что у Польши своих угольных месторождений полно, а не о том, что вы подумали. Под давлением Еврокомиссии Польша вынуждена строить СЭС и ВЭС как станции замещения угольных ТЭЦ, а потому гипотетически возможен выход угольных компаний этой страны на мировой рынок.
Следовательно, свои проблемы нам нужно решать быстро, а необходимость диверсификации нарастает с каждым годом. Хотим сохранить отрасль – обязаны соответствовать.
Комментарий редакции
1. Кризис в российской угольной отрасли признан на официальном уровне: Даже руководители перестали скрывать сложности — это необычно для отечественной публичной риторики.
2. Модель “копай и вези” исчерпала себя: Экспорт угля устроен по примитивной схеме, зависящей от зарубежных котировок, внутренней логистики и валютных курсов, без попыток инноваций.
3. Отсутствие диверсификации делает отрасль уязвимой: Российская угольная промышленность практически не вкладывается в сопутствующее производство (метанол, карбамид, олефины), что напрочь лишает гибкости в изменяющихся условиях рынка.
4. Рост конкуренции на мировом рынке: Россия — не единственный игрок: страны как Монголия уже агрессивно наращивают экспорт, строят инфраструктуру.
5. Геополитические и рыночные угрозы: Другие страны (та же Польша) потенциально могут усилить конкуренцию из-за давления ЕС на постепенный отказ от угольной генерации и возможного доступа к мировым рынкам.
6. Времени на раздумья нет: Оставаться в догоняющих — значит, не успеть адаптироваться к быстро меняющейся ситуации. Рынок жесток, медлительность чревата потерей позиций.
7. Вывод о необходимости диверсификации и быстрой реакции: Сохранить отрасль возможно, только если быстро уйти от монозависимости на угле и развивать дополнительные направления.
Анализ и вывод
Кризис, даже если признается открыто, часто становится точкой смены парадигмы — но также может усыплять волю к переменам, когда считаться с реальностью вынуждают внешние обстоятельства. Модель “копай и вези” отражает не только технологическую, но и психологическую инерцию: привычка оперировать рентными схемами, не занимаясь добавленной стоимостью, словно проецирует на всю отрасль архетип ленивого наследника, живущего на проценты.
Аналогии тут открываются и в психологии личности, и в истории компаний: сохранение устойчивости требует выхода за пределы привычных форм. Если угольная отрасль России не создаёт новые смыслы (продукты, сервисы, технологии), она проигрывает в мире, где “кто первый адаптировался — тот и выжил”. Можно проследить прямую связь между экономикой и эволюционными моделями — эволюционная устойчивость невозможна без вариативности (диверсификации) и пластичности реагирования.
Можно отметить и социально-философский аспект: любое общество, система или человек, слишком полагающиеся на одну стратегию, оказываются уязвимы перед резким изменением обстоятельств. Это сродни внутренней закостенелости — вместо живой осознанной реакции мы цепляемся за “старые схемы”, которые некогда приносили успех.
Практичный вывод:
Без вложений в новые сегменты российская угольная отрасль останется на задворках мировой экономики — если не исчезнет вовсе. Диверсификация и быстрая адаптация превращаются не столько в модный тезис, сколько в практическую необходимость.
Но не вызывают ли перемены — будь то на уровне отраслей, государств или личных стратегий — новый набор иллюзий, новых “единственно верных рецептов”? Как различить, где здравый расчет, а где новая ловушка стереотипов? Возможно, путь к выживанию — в умении постоянно пересматривать свои основания и быть готовым к внутренней перемене, пусть даже она кажется противоречащей устоявшейся “истине момента”?