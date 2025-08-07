В Вологодской области с августа нынешнего года прекратила работу сеть магазинов по продаже алкоголя «Красное и белое». Из-за найденных нарушений у алкомаркета ему с 25 июля приостановили лицензию на продажу спиртного. В этой связи губернатор области Георгий Филимонов заявил: «Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя». Написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Георгий Филимонов пояснил, что принятые меры связаны с серьезной алкоголизацией жителей. По его словам, за год население области стало меньше на 7,5 тыс. человек, 71% смертей был связан с алкоголем: как с заболеваниями, которые могут быть обусловлены его частым употреблением, так и с бытовыми конфликтами на почве алкогольного опьянения и ДТП, совершенными пьяными водителями, и т.п. Филимонов отметил, что в области число страдающих алкоголизмом за год выросло на 30%, а количество алкогольных супермаркетов — более чем в три раза.

При этом губернатор дал рекомендации будущим безработным сотрудникам алкомаркетов и бизнесменам, сдававшим помещения в аренду. Первым он пообещал помочь с поиском новой работы, а владельцам помещений рекомендовано тщательно подходить к выбору следующих арендаторов и отдавать предпочтение тем, кто занимается развитием точек общественного питания. Филимонов даже анонсировал выдачу льготных займов тем, кто вместо продажи алкоголя будет радовать местных жителей кофе и выпечкой, а также вкусными блюдами. По информации губернатора, алкогольный бизнес в регионе идет на убыль. На начало 2025 года в регионе работало 610 алкомаркетов, из них 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер.

Тем не менее, решение, принятое в Вологде, — не случайно. Если последние годы потребление алкоголя в России неуклонно снижалось, то за теперь эта тенденция, державшаяся с 2019 года, вдруг переломилась.

В марте этого года потребление алкогольной продукции на душу населения в России составило 8,41 л, это на 2,4% больше, чем аналогичный показатель годом ранее — 8,21 л, говорится в сообщении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ).

В пятерку регионов с наибольшим потреблением алкоголя вошли Ненецкий автономный округ (18,55 л), Еврейская автономная область (14,56 л), Кировская область (14,28 л), Карелия (13,49 л) и Пензенская область (13,11 л).

По данным института Минздрава, годовые показатели до этого демонстрировали «тенденцию к снижению». Так, в 2024 году потребление алкоголя на душу населения составило 8,38 л этанола, в 2023-м — 8,49 л, в 2022-м — 8,62 л, в 2021-м — 8,82 л, а в 2019 и 2020 годах значение показателя составило 9,06 л.

Еще в 2009 году отец Тихон (Шевкунов) предупреждал, что «пьянство превратилось в одну из самых серьезных угроз, которые когда-либо вставали перед Россией. По данным Всемирной организации здравоохранения, когда в стране приходится более 8 литров чистого алкоголя на душу населения в год (а до сих пор у нас этот показатель, несмотря на снижение, все-таки выше) — начинается угасание этноса. В России выпивается (по данным того года), по разным данным, от 14 до 18 литров, а некоторые эксперты называют и большие цифры. В год от различных последствий воздействия алкоголя — сердечно-сосудистых и других заболеваний, травматизма, преступности, самоубийств — преждевременно погибает около 750 тысяч наших сограждан. По большей части это мужчины трудоспособного возраста», —бил тревогу отец Тихон.

И власти принимают меры. Как известно, в конце 2023 года правительство приняло Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой потребление алкоголя планируется снизить до 7,8 л на человека. Год спустя власти утвердили план мероприятий по реализации концепции. В числе предложенных инициатив— запрет на скидки на алкоголь, совершенствование медицинской реабилитации и социальной адаптации людей с алкогольной зависимостью. Прошлая версия концепции действовала с 2009 по 2020 год, тогда потребление алкоголя сократилось с 18 до 8,8 л на человека в год.

В регионах России установлены различные ограничения на продажу алкоголя. Например, в уже упомянутой Вологодской области с 1 марта этого года приобрести его можно только в будние дни с 12:00 до 14:00. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, за счет этих мер число умерших в регионе из-за причин, связанных с алкоголем, в марте текущего года снизилось на 41%, а в апреле — на 18%.

В феврале доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что в среднем россиянин в 2025 году тратит на алкоголь 17 417 рублей в год. По его словам, по статистике, один россиянин за год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка. Если учесть минимальные розничные цены, то на пиво уходит 9 540 рублей, на водку — 3 839 рублей, на вино — 1 434 рубля, а на коньяк — 2 604 рубля, уточнил эксперт.

Самый популярный спиртной напиток в России по-прежнему — водка. На нее приходится 62% продаж всего крепкого алкоголя. В среднем каждый житель страны выпил 5,3 л водки за 2024 год. Этот показатель остается без изменений последние три года. Как свидетельствуют данные FinExpertiza, заметный рост в сегменте был зафиксирован в 2022 году (+6%). До этого среднедушевые продажи водки не менялись, по крайней мере, с 2017 года и составляли 5 л на человека.

При этом по потреблению алкоголя Россия — вовсе не мировой лидер, как по-прежнему упорно трубят русофобы на Западе. Так, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на первом месте по потреблению этилового спирта в год на душу населения впереди планеты всей — Румыния. За ней следуют: Грузия, Чехия, Латвия и Германия. А Россия находится лишь на 27 месте.

Правда, по потреблению водки мы все-таки в лидерах, вместе с Польшей и Украиной.

Да, сегодня мы не впереди планеты всей в том, чтобы «заложить за воротник». И, кстати, никогда и не были. В повальном пьянстве русских в Европе русофобы усиленно обвиняли еще в прошлые века. Да, пили, но отнюдь не больше, чем, например, в Англии или Германии. До 1913 года Россия была на 11 месте по количеству потребляемых спиртных напитков на душу населения. А в 1914 году, когда началась война с Германией, то в стране вообще был введен сухой закон. Кстати, также неудачно, как потом и при Горбачеве.

А как же, могут спросить тогда знатоки истории, знаменитая фраза князя Владимира о том, что «веселие на Руси есть пити»? Однако, по словам историка Льва Гумилева, это признание вовсе не имело того комического смысла, что, мол, выпивохи были русские, который вкладывают в нее нынешние «друзья России». Нет, это был древний воинский обряд, ритуал совместного пития вина с дружиной, который их объединял, и от которого князь Владимир не мог отказаться. А водки в России в те времена не было вообще.

Что же касается «веселья», то немцы, оказывается, «веселились» еще больше. Мартин Лютер писал, что «немецкий народ есть народ пьяниц, а его истинным богом должен быть бурдюк с вином». А шведы, которые тоже были не дураки выпить, прозвали еще до основания Петербурга Заячий остров, на котором Петр Первый заложил Петропавловскую крепость, «веселым», так бурно они проводили на нем время. Ну, а про финнов, которых западная статистика почему-то считает «самым счастливым народом» на планете, вообще нечего говорить. Во времена СССР по выходным дням Ленинград был полон финских автобусов, на котором туристы страны Суоми приезжали с единственной целью — вусмерть напиться!

Почему ее все-таки у нас продолжают пить? А потому что из водки сделали своего рода национальный культ. Мол, национальная традиция. Достаточно вспомнить популярные фильмы на эту тему: «Некоторые особенности национальной рыбалки», «Некоторые особенности национальной охоты» и т.п., которые иначе, чем пропагандой алкоголизма, хотя и поданной в виде остроумной комедии, все-таки никак не назовешь.

А как мы боремся против пьянства? Увы, в повседневной жизни это сегодня почти не заметно. Мало того, улицы наших городов буквально усеяны специальными магазинами со спиртным, чего, пожалуй, нет нигде в мире.

В Петербурге (который, кстати, не входит в число самых пьющих регионов), например, в одном только многоквартирном доме на Конногвардейском бульваре имеются сразу три (!) алкогольных супермаркета. А ведь чтобы открыть такой магазин, надо получить разрешение от местных властей. Это так они борются с алкоголизмом? При этом в том районе нет ни одного книжного магазина. И это в городе Пушкина, Тютчева и Достоевского! И понятно, почему. Предпринимателям куда выгоднее торговать водкой, чем книгами. А если все магазины у нас частные, то такой интерес и правит бал. А потому на вопрос: кто спаивает Россию, ответ простой — это тот, кто водку производит и водкой торгует.

И тут есть еще одна проблема. Официальные цифры о потреблении алкоголя не учитывают контрафакт, то есть, нелегально произведенный алкоголь. А по данным Росалкотабакконтроля, лишь за 2024 год в России изъяли около 5,9 миллиона литров этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, а уничтожили — 2,4 миллиона литров. И это только «изъяли» и «уничтожили», а сколько продали на теневом рынке и сколько выпили этой отравы?! Этого никакая статистика не учитывает. Так что проблема, наверное, куда масштабнее, чем принято думать. И страшнее. Так, несмотря на общее снижение числа отравлений паленой водкой, с 2015 по 2024 год в России от этого умерло 111 тыс. человек. Это как все население Ханты-Мансийска.

Владимир Путин не так давно на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым заметил, что власти не должны запихивать под ковер проблему высокой алкоголизации в России.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — сказал глава государства.

Однако, как видим, далеко не везде власти активно этим занимаются. Но пример Вологодского губернатора всё же — вдохновляет.

Специально для «Столетия»

Николай Петров