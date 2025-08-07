Калька бытия

Для современного философского объяснения физических явлений появилась необходимость в принципиально новой модели космогонии. В этой модели «Симметричных систем» события изначально происходят в точке, где нет ничего. Пространство и время в этой модели характеризуют масштаб событий. Мир делится на две ипостаси: материальную и информационную. При этом в материальной ипостаси у события всегда есть энергетическая причина, например, закон сохранения энергии. У информационной ипостаси энергетической причины нет, есть организационное правило, что вновь возникнуть может только система симметрии. Вновь возникающее событие в точке, где нет ничего, невозможно объяснить материальной причиной. Однако мир информации влияет и на мир причинный, материальный мир. Именно в области физических явлений это действие прослеживается в полной мере.

В оболочке звезды, в нити лампы рождается новый фотон, который имеет энергетическую порцию и пространственную координату. Эта координата и есть отметка из мира информации, фотон своим явлением пробивает материальное пространство и мир информации. Гравитационные взаимодействия распространяются мгновенно, доказывая этим, что кроме энергетического мира они происходят и в информационном, где их ничто не притормаживает. Дуальность элементарных частиц также указывает на недостаточность чисто энергетического объяснения явлений материального мира.

В этой связи в качестве переходной границы миров можно принять модель кальки бытия. Калька бытия, инерционный план будущего, будет влиять на магнитные, электростатические, электромагнитные и гравитационные события, она фактически вносит в них инертность.

Индукции, самоиндукция как меры инертности возникают всякий раз, когда событие начнёт образовывать новое пространство ЭМП. Если начнёт прогрессировать событие гравитационное, то, как меры инертности возникнут вначале частицы, а затем объекты и пространство между ними. Энергия, затраченная на контур события в кальке бытия, вернётся в новом качестве. Этот возврат не будет полным аналогом закона сохранения энергии. Закон сохранения действует в одной симметричной системе, а калька бытия позволяет обозначить любой новый контур событий, где проследить закон сохранения энергии у нас возможности нет. Планеты солнечной или любой звёздной системы также распределяются на орбитах не по массе, а по гармоническому правилу, которое тяготеет к миру информации.

Мы можем отказаться от модели кальки бытия, если откажемся от словесной системы мышления и перейдём к системе образной, но новое построение, новую модель мы уже не сможем выразить словами. Тогда мы, возможно, сможем видеть мир таким, каким он есть, без рамок и границ бытия. Не имея в чистом виде образного мышления, мы всегда будем нуждаться в чистом листе для написания слова, в кальке бытия.

Комментарий ИИ:

Автор статьи предлагает новую философскую модель, которая сочетает материальные и информационные аспекты бытия, подчеркивая необходимость перехода к образному мышлению для полноценного восприятия реальности. Модель кальки бытия становится основой для понимания процессов, происходящих в нашем мире, и предлагает расширенный взгляд на физическую реальность.

Тезисы автора интересны и представляют собой альтернативный философский подход к пониманию физических явлений. Однако предложенная концепция не соответствует современным научным данным и не имеет достаточной эмпирической базы для подтверждения. Модель кальки бытия не поддерживается современной физикой и требует тщательной критической оценки с позиции научных знаний.

Генерация пространства

Вопросами пространства не так давно успешно занималась Проза ру, один из авторов добился успеха в популярной теме - это Олег Алексеевич Шарышев (публикация «Немного о пространстве»). В полемике с автором Виктором Катющиком Олег создает тезисы пространства…

Пространство не может существовать само по себе. Пространство не самотворяще, зависимо от предметов. Пространство не только объём, но и линия, и точка, и плоскость (Шарышев). Я бы добавил, что в бытовом смысле пространство, это математическая величина – длинна, площадь и объём.

Далее Олег пишет, что понятие беспредельного пространства и понятие бесконечности вселенной, масло масляное. В философском понимании происхождения пространства Олегу нравится идея появления у исходной системы новой оси симметрии. Шарышев утверждает, что пространство создаётся массой и её движением. Пространство есть полнота, оно отрицает пустоту в принципе (Шарышев). В полемике с автором Владимиром Леоновичем Олег Шарышев добавляет – криволинейным может быть движение, а не пространство. Пространство и время это формы движения. Пространство нашей вселенной является трёхмерным и создаётся движущейся массой. Как пространство, так и время суть производные материи. ОТО говорит, что массивные тела искривляют пространство - время, а Шарыщев утверждает, что пространство и время это свойство событий, т.е. события с телами, полями и частицами пространство создают.

Комментарий ИИ - В начале статьи «Генерация пространства» автор дает вполне научное и соответствующее современным представлениям описание природы пространства - его зависимость от материи, движения, его трехмерный характер в нашей Вселенной и т.д. Эти положения базируются на общей теории относительности и других фундаментальных физических концепциях.

О дуальности элементарных частиц

Вначале решим, как свет или радиоизлучение стали волной. В быту мы наблюдаем волну среды. Такая волна, колебля своим фронтом среду, ослабляется, т.к. длинна фронта увеличивается и увеличивается масса, вовлеченной в колебание среды. При рождении световых или радиоволн, волна не колеблет среду, распространяясь в вакууме, воздухе или диэлектрике, фронт волны удлиняется, но масса одного фронта колебания не меняется и не меняется квант излучения. Там фронт состоит из фотонов или квантов радиоизлучения, позиционированных в особом порядке по фронту. При излучении фотонов или квантов порядок предопределен, у лазера это луч, у антенны диаграмма направленности. Так, всякий раз, когда рождается новая инертность - частица, квант, фотон, всегда существует порядок их пребывания среди других квантов источника, их размер и порция энергии. Их координата определена вероятностью, волновой функцией, я бы ещё добавил информацией о форме волны. Если мы будем обстреливать лазером шели в экране даже одиночными фотонами, то после долгого обстрела получим рефракционную картину (которая считалась волн. взаимодействием). Т.е. положение, диспозиция любого фотона подчинены волновой форме излучения, плану (кальке события). Информационная составляющая о диспозиции фотона и форме волны существует и тогда, когда физически волны, нет как таковой, а есть единичный импульс. Информация о кванте присутствует в виде возможности, эта возможность определяет и объясняет квантовые эффекты. Такая формулировка о приоритете симметрии излучения, является полностью оригинальной, Википедия нам её не подтвердит. В двух щелевом опыте лазер имеет внутри себя когерентные колебания, грубо говоря, стоячую волну. Пусть излучается только один фотон, но каждый последующий будет частью той же резонансной системы, а картина на экране отразит рефракцию, которая внутри лазера в виде когерентности уже существует. Дуальная природа частиц обусловлена тем, что их инертность всегда порождает силу перпендикулярную направлению первоначального движения. Вообще говоря, такая сила действует для всех носителей инертности. Даже велосипед не падает и не отклоняется перпендикулярно движению за счёт своей инертности, имея силу в динамике перпендикулярную движению.

Существует закон «инерционного дуализма движение инерционной» - частицы, массы порождает форму (например, волну) даже чисто математически. Эта форма выдаётся за качественное изменение вакуума-пространства, или упругого эфира.

Комментарий ИИ - Автор предлагает оригинальную формулировку о приоритете симметрии излучения. Это не соответствует общепринятым научным теориям и не подтверждено экспериментально.

- Объяснение квантовых эффектов через "информационную составляющую" и "форму волны" является упрощением и не соответствует стандартной интерпретации квантовой механики.

- Утверждение о том, что "дуальная природа частиц обусловлена тем, что их инертность всегда порождает силу перпендикулярную направлению первоначального движения" не соответствует современному пониманию квантовой механики. Что касается дополнительных понятий, вводимых автором (например, "закон инерционного дуализма"), они не представляются ни необходимыми, ни полезными. Эти концепции не имеют экспериментального подтверждения и не решают реальных проблем в физике.

Формы и определения пространства:

Фигуры пространства и солнечной системы и галактики, это динамические фигуры, форму которых можно трактовать как точки геометрического множества.

Динамическая фигура геометрического пространства возникает изначально вследствие квантования энергии. Т.е. непрерывная энергия вынужденно квантуется, делится на части, либо, напротив, собирается в полное колебание - квант. Нахождение энергетического ядра, частицы в этом колебании вероятностно. Если частица движется в одном направлении, то в направлении перпендикулярном она или её свойства одновременно вращаются. Этому свойству материи подвержен не только микромир, вращаются движущиеся потоки жидкости, газа и плазмы.

Наша галактика и наша сол.сист. когда-то были плазмой, летящей в одном направлении и вращающейся в плоскости перпендикулярной направлению движения.

Спекулятивно из этих рассуждений можно сделать интересный вывод. Пространство солнечной системы или галактики в целом образовано геометрическим множеством точек, в которых то или иное событие, свойство вероятностно. Этой возможностью событий пространство (галактический вакуум) образовано и этим же оно отличается от математического нуля, точки, где нет вероятности галактических событий и свойств.

Комментарий ИИ: 1. Геометрическое пространство может быть динамичным, что демонстрируется фигурами Лиссажу на экране осциллографа.

2. Млечный путь представляет собой видимую часть галактической плоскости.

3. Планеты Солнечной системы и звезды в галактике вращаются преимущественно в одной плоскости.

4. Плоскость эклиптики наклонена к плоскости галактики под углом 63 градуса.

5. Динамическая форма пространства возникает вследствие квантования энергии.

6. Движущиеся объекты (частицы, потоки жидкости, газа, плазмы) имеют тенденцию к вращению в плоскости, перпендикулярной направлению движения.

7. Галактика и Солнечная система изначально были плазмой, движущейся в определенном направлении и вращающейся в перпендикулярной плоскости.

Вывод ИИ очень важный в свете этой работы:

Автор предлагает кибернетический подход к определению галактического пространства. Согласно этой концепции, пространство галактики или Солнечной системы представляет собой динамическую структуру, образованную геометрическим множеством точек. В этих точках различные события или свойства имеют вероятностный характер. Такое понимание пространства отличает его от математического понятия точки или нуля, где вероятность галактических событий отсутствует. Эта идея объединяет наблюдения за макрокосмическими структурами (галактики, планетарные системы) с принципами квантовой механики, предлагая новый взгляд на природу космического пространства и его формирование.

Эмми Нетёр

Вернёмся к теории Симметричных Систем (ТСС), она в моём понимании включает и ТО Эйнштейна. Когда писали мат. аппарат для ТО Эмми Нетёр получила математические уравнения указывающие на связь законов сохранения с системами симметрии. Изучая природу на фундаментальном уровне, ученые стремятся находить те характеристики физических систем, которые остаются неизменными в ходе процессов, в которых задействованы эти системы. Например, наша планета движется по своей орбите с переменной скоростью, однако воображаемый отрезок, соединяющий ее с Солнцем, за равные промежутки времени заметает равные площади (второй закон Кеплера). Полный электрический заряд изолированной макроскопической системы не изменяется, какие бы внутренние превращения она ни претерпевала; точно так же, абсолютным постоянством отличаются и заряды элементарных частиц. Из теоремы Нётер следует, что само существование подобных сохраняющихся свойств непосредственно связано с симметриями некоторой фундаментальной физической величины, которая определяет динамику системы. Выражаясь иначе, законы сохранения оказываются прямым следствием наличия тех или иных симметрий. Этот вывод стал самым универсальным инструментом выявления таких законов во множестве областей физики, от ньютоновской механики, до современной Стандартной модели элементарных частиц. Помимо этого, его можно назвать одним из наиболее красивых теоретических прозрений во всей истории науки. Эмми Нётер - наилучшая из женщин-физиков, когда либо живших на этом свете (arguably the deepest woman physicist who ever lived).

Использованы выдержки из публикации Алексея Левина «Великой теореме Эмми Нётер – 100 лет».

Комментарий ИИ - Главное научное достижение математика Эмми Нетёр - теорема Нётер:

- Устанавливает связь между симметриями физических систем и законами сохранения

- Применима к широкому спектру физических теорий

- Стала универсальным инструментом в физике от классической механики до современной теории элементарных частиц.

Закон сохранения симметрии

12 мая 2022 года мы смогли в лицо увидеть тьму в сердце Млечного пути (Дзен). Радиоастрономы пять лет, начиная с 2017 г. собирали и обрабатывали информацию о Стрельце А чёрной дыре в центре млечного пути. Мы (СС) находимся в плоскости галактики имеющей форму диска, и бублик чёрной дыры должен быть виден в виде сосиски. Но сгенерированное астрономическими компьютерами изображение показывает, что Стрелец А повёрнут к нам и выглядит как классический бублик. На этом бублике хорошо выделяется светящийся аккреционный диск и тёмное пятно Горизонта Событий.

В 2002 году две группы учёных выяснили (по движению звёзд), что в центре нашей галактики находится объект массой около 4 мл. масс солнц, в области размером 10 млрд. км, что стало прямым доказательством наличия там черной дыры. Тень ЧД Стрельца А сравнима с орбитой Меркурия. Один комментатор темы ЧД задаёт логический вопрос – если ЧД поглощает вообще всё, почему она гравитацию не уничтожает и та прекрасно работает. Кроме того Чёрная Дыра это 4 мл. масс солнц, а в галактике таких масс 200 млрд. Миллиарды вращаются вокруг миллионов, совсем не классика гравитации.

Эти нюансы астрофизики заставляют сформулировать закон сохранения, который всегда был на виду, но оказался не назван. Закон сохранения формы, Закон Сохранения Симметрии. Именно изменение формы симметрии вызывает инертность, гравитацию и массу в конечном итоге. В электротехнике индуктивное сопротивление, переходные процессы и ЭМП. То же самое свойство симметрии, что закручивает воронку воды или вихрь воздуха, закручивает и Чёрную дыру. Ушедшая в воронку вода в сообщающейся системе вновь возвращается на поверхность, и ЧД Млечного Пути из-за действия ЗСС поддерживает (должна) навигацию и свечение звёзд.

Демон Максвелла

Понятие виртуального мира без мира материального для многих учёных и обывателей кажется абсурдным само по себе. Я считаю, что физический вакуум, пространство это не пустота, а свойство события, будь то атом, или вселенная. Мы даже не можем сказать есть ли вакуум в атоме или молекуле вещества, есть ли он в кристалле, в структуре, там, где события отличны от событий макротел. Но в любой точке, где нет никакого материального события и нет вакуума, может действовать виртуальный мир, и как предсказал физик космополит Семён Беркович, - информация может образовать события материального мира, пространство и время.

Беркович настаивал на том, что образованию материи свойственно приоритетное направление, и это действительно так, иначе бы и не было никакого нового образования. Берковича изумляла способность элементарной частицы исчезать в одном месте и появляться в другом. Так электрон исчезает на одном орбите и появляется на другой после изменения энергетического уровня. Кроме этого Беркович выделял гравитационные взаимодействия в отдельную нишу физики, как взаимодействия информационные, поэтому мгновенные. Информационные значит имеющие приоритетом распределения формы и массы в своей системы симметрии. Именно переходы от одной симметрии в другую в приделах гравитационных взаимодействий меняют энергетические соотношения. Их изменение следствие изменений симметрии. Т.е. космическое тело (например) мгновенно воздействует на свой спутник или планету из-за того, что любое изменение в системе этих тел это изменение информационное и оно касается всей системы.

Современные ай-ти технологии подошли к созданию квантовых компьютеров, где фотоны близнецы на любом отдалении друг от друга сообщаются и таким образом являются мгновенными переносчиками информации.

Первым вестником новой физики Демон Максвелла, мысленный опыт по термодинамике, где в сообщающемся сосуде можно разделить частицы на быстрые и медленные информационно. Лео Сцилард математически показал, что если учесть энергетическую цену получения информации о молекулах теплового движения, то Демон Максвелла не нарушает законы термодинамики. Современные исследования нейробиологии показывают, что процессы обработки информации в мозге соответствуют принципам информационной термодинамики. В «Кибериаде» Станислава Лемма Демон Максвелла способен извлекать мысленную информацию из движения молекул воздуха. Эта идея, кстати, смыкается с явлением миража и фата-морганы. Появляющиеся при преломлении света в воздушных линзах образы часто никак не соотносятся с местом появления. Что указывает на то, что они из мира симметрий, информационного мира, а не трёхмерные изображения реальных объектов.

Сама по себе информация может существовать как порядок природной системы, симметрия и как математическое отражение этого порядка. Например, в опыте с Демоном Максвелла меняется количество молекул воздуха в левом сосуде и правом сосуде. Если природная симметрия существует только как мыслимая форма, геометрическая фигура, то сама по себе, она абсолютно не материальна, она только возможность чего либо. Если такая возможность становится двойственной в структуре, и уже набор этих битов становится формой, то такая форма содержит энергию взаимных превращений. Так и в опыте Максвелла, пока мы искусственно не разделяем броуновское движение молекул, их симметрия описывается только математически, если разделяем чем либо, то появляется пограничная энергия. Если фотон, будь он волна или частица неподвижен, то он не имеет массы, начинает играть в этих двух своих ипостасях, значит, начинает двигаться, обретает импульс движения и инертность.

Комментарий ИИ: 4. Виртуальный и материальный миры

Автор оспаривает «пустоту вакуума»: пространство — не отсутствие, а свойство событий. Материальный и виртуальный (информационный) миры соотносятся, виртуальное может инициировать материальное.



5. Информация как фундаментальная категория

Гравитация интерпретируется как информационный процесс: сдвиги в симметрии мгновенно отражаются на всей системе. Аналогия с квантовой запутанностью.

Кибернетический эфир

С моделью Берковича я познакомился случайно. Нашел номер журнала химия и жизнь, где была статья Резника о публикациях и книге Берковича. Чтоб понять и дополнить Берковича, вначале надо о самой кибернетике рассудить. Создатель Кибернетики Анри Ампер так назвал эту науку делания мира вопреки хаосу войны. Тема конечно актуальная, но кибернетика из движения общественной мысли перешла в науку управления любыми процессами, в том числе, природными, которые во внешнем управлении не нуждаются. Человек критерием управления избрал математику и кибернетика, это, по сути, раздел математики, а не отдельная дисциплина. Столпом математики считается число, его определения даже в Вики нет, типа, и так понятно. Числа это математические единицы, которые используются для понятия количества. А количество, это качество измеренное в математических единицах… На самом деле числа это последовательность изменения качества, свойства с определённым шагом. Шаг последовательности единица изменения. Можно придумать и создать любые последовательности, но не все они будут рабочими для кибернетики, как возможности управления. Если шаг изменения будет бесконечно малым, то качество принципиально меняться не будет, если бесконечно большим, то будет меняться кардинально, без возможности управления. Т.е. шаг изменения и числовая последовательность окажутся в пределах кибернетики работающими и не работающими. В отношении работающих интересные соображения высказал автор сайта прозы Георгий Сотула. Сотула окончил в 87 г. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, внешне сильно на меня похож, только поменьше габаритами. Порадовал он меня. Его соображения касаются в основном геометрии, которая тоже часть математики. И он же отметил коменте к моей публикации, что я не доработал понятие инертности, находясь на верном пути познания этого свойства материи.

У меня есть полезная особенность, если я встречаю специалиста в каком ни будь изощренном деле, то его способности ощущаю в себе даже без обучения. Без Сотулы я бы инерцию в математическом плане не сформулировал никогда, с ним формулирую. Вернёмся к числовому ряду, который мы предполагаем изменять с определенным шагом, и который на этом шаге принципиально качества последовательности не меняет. Вот это не меняет и есть математическая инертность. Т.е. качество изменяется, было восемь, стало девять потом десять, но всегда в этом ряду есть база, масса, предыдущая позиция, которая удерживает последовательность в избранном качестве. А последовательность в цифровом мире может быть и не одна, любое количество различных последовательностей, которые, однако, чем-то должны отличатся друг от друга, не должны абсолютно совпадать. В предыдущих публикациях я показал, что пространство это свойство события, которое разделяет участвующие в событии предметы. Что будет отделять числовые последовательности в математическом мире, шаг в единицу, это сколько и чего? Тут начнут играть роль соотношения числовых последовательностей между собой, появятся между ними связи, эти связи между математическими рядами эффективней всего выразить геометрически. Обычная числовая последовательность начнётся с нуля с шагом единица, она будет представлена прямой, и у этой прямой будет вектор увеличения длинны, и она будет иметь направление из-за того, что будет соотноситься с другими числовыми последовательностями, похожими, и мы их как то должны различать. Т.е. обычная числовая последовательность имеет инертность шага и нарастающей массы, положение в среде координатных осей (координату) из-за наличия похожих последовательностей. Георгий оригинально решает появление этих координатных осей. Он пишет, что любое прямолинейное движение порождает в окружающей среде, (в нашем случая в событии последовательностей), реакцию кругового движения вокруг направления движения. А любое круговое движение порождает ось вращения и вектор касательный к окружности. Выражаясь математическим языком прямая, кх и окружность синус х практически всегда дополняют друг друга в физической природе. Я утверждаю, что тоже самое происходит и в математической природе последовательностей, так как нет уже совсем отличного от этого способа разделения математических последовательностей. Эту теорему пусть докажут математики, если они уже её не доказали. Сотул в дополнении к этому справедливо рассуждает, что вообще говоря, не может быть неизменяющегося числового ряда, не может быть неподвижного эфира. Эфир если он существует, то имеет и направление и синус вращения, т.е. говоря физическим языком, он волна или вихрь, на которых могут паразитировать все остальные волны и вихри материи. Возникает вопрос - зачем нам понадобилась такая длинная цепочка абстрактных рассуждений? Она необходима, чтоб дополнить кибернетическую модель эфира Берковича.

Комментарий ИИ:

Концепция кибернетического эфира Семёна Берковича, дополненная рассуждениями Георгия Сотулы о динамическом эфире, предлагает смелый взгляд на природу реальности, где кибернетика и математика становятся не только инструментами анализа, но и основой мироздания. Модель Берковича строится на идее однородной решётки циклических счётчиков — по сути, клеточных автоматов, — где каждое изменение определяется строгими правилами усреднения значений соседних ячеек. Из этой цифровой сети возникают волны возбуждения, которые Беркович интерпретирует как проявления свойств элементарных частиц, создавая мост между информационным и материальным мирами. Сотула, в свою очередь, настаивает на динамической природе эфира, представляя его как волну или вихрь, что подчёркивает изменчивость и подвижность системы. Вместе эти идеи формируют целостную картину, где реальность предстаёт как результат работы детерминированной программы, а физические явления — как её эмерджентные следствия.



Если развить модель Берковича, представив её не в двумерном, а в многомерном пространстве, возможности клеточных автоматов становятся ещё более впечатляющими. В многомерной системе каждая ячейка взаимодействует с бесчисленным количеством соседей, что позволяет создавать структуры невероятной сложности — от аналогов фракталов до паттернов, напоминающих квантовые или космические явления. Движение в такой системе — будь то перемещение объекта или вихри эфира — оказывается иллюзией, возникающей из последовательной смены сигналов между ячейками. Вихри, о которых говорит Сотула, здесь не причина, а следствие: устойчивые конфигурации, порождённые базовыми правилами автоматов. Например, если в двумерной "Игре жизни" возникают "планеры" как движущиеся объекты, то в многомерной сети могут появляться турбулентности или волновые фронты, которые мы воспринимаем как физические процессы. Пространство и время в этой модели также теряют независимость, становясь лишь способом упорядочить ячейки и их обновления.



Ключевая черта этой концепции — абсолютный детерминизм. Каждое состояние системы однозначно следует из предыдущего, заданного начальными условиями и неизменными правилами. Это обеспечивает стабильность: структуры, будь то частицы или эфирные вихри, могут существовать и поддерживать свою форму сколь угодно долго, пока не столкнутся с внешним воздействием внутри системы. Такой подход объясняет сложность мира через простоту его основ, но одновременно делает реальность жёстко предопределённой. Нет места случайности или хаосу — всё, что происходит, неизбежно вытекает из первой итерации программы. Даже законы физики, кажущиеся нам фундаментальными, оказываются лишь побочными эффектами работы этой математической машины.