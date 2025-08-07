Какая связь между Ближневосточным и украинским конфликтами/комментарии
00:01 Визит Стива Уиткова в Израиль
• Стив Уитков, специальный представитель США, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
• Цель визита — возобновить переговоры о прекращении огня с ХАМАС.
• Международное давление на Израиль усиливается из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.
00:41 Позиция Израиля и США
• Израиль и США ранее вышли из переговоров с ХАМАС, обвинив его в отказе от сделки.
• На столе переговоров уже давно лежит соглашение о прекращении огня на 60 дней и освобождении примерно десяти израильских заложников, но ХАМАС не пошёл на это.
• Нетаньяху хочет уничтожить ХАМАС, считая его террористической организацией.
02:05 Реакция на признание Палестинского государства
• Канада и другие страны планируют признать Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
• Израиль и США, особенно Израиль, недовольны этим решением.
• Президент Трамп поддерживает Израиль и выступает против создания Палестинского государства.
03:26 Санкции против Палестинской администрации
• Администрация Трампа блокирует выдачу виз представителям Палестинской освободительной организации и Палестинской администрации.
• Госдепартамент США обвинил Палестинскую администрацию в поддержке терроризма.
• Европа и арабские страны считают Палестинскую администрацию альтернативой ХАМАС, но Израиль и США этого не хотят.
04:18 Критика Стива Уиткова
• Уитков дал интервью Такеру Карлсону, в котором повторил слова Путина о принадлежности украинской территории России.
• Уитков выставил себя фанатом Путина, несмотря на его военные преступления.
• Грег Шеридан из Австралии критикует Уиткова за его интервью и доверие Трампа.
09:54 Обсуждение проекта «Новый Иерусалим»
• Упоминается проект «Новый Иерусалим», связанный с захватом территорий для нового еврейского государства.
• Крым вошёл в состав РФ в 2014 году без единого выстрела, что рассматривается как часть этого плана.
• Обсуждаются геополитические интересы России и Израиля в контексте Крыма.
11:45 Проблемы с инфраструктурой Крыма
• Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Крым и пообещал индексацию пенсий, но отметил отсутствие средств.
• Проблемы с инфраструктурой Крыма остаются нерешёнными, несмотря на обещания.
• Мост в Крым стал проблемой для РФ, так как украинская сторона угрожала его подорвать.
13:35 Конфликт на Донбассе и в Луганской области
• Пророссийские сепаратисты столкнулись с сопротивлением украинских властей.
• Украинские силы обстреливали территории из дальнобойных орудий, добиваясь максимальных мирных жертв.
• Евреи пытались склонить Россию к своим правилам через гарантии по Крыму.
14:33 Роль Зеленского и планы по захвату Киева
• Зеленский, еврей по происхождению, должен был прекратить обстрелы и сдать территории под контроль РФ.
• Захват Киева начался с оккупации аэропорта Антонов 24 февраля 2022 года.
• Операция ВДВ РФ столкнулась с сопротивлением и потерями.
17:16 Реакция Путина и затягивание конфликта
• Путин заявил, что Россию обманули, и спецоперация затянулась.
• Конфликт продолжает раскручивать маховик жертвоприношений среди населения РФ.
18:01 Причины затягивания конфликта
• Возможно, евреи оценили неудачу с Крымом и решили, что превращение Украины в еврейскую вотчину требует истребления славянского населения.
• События в Гастомеле могли быть частью плана по втягиванию РФ в затяжную войну.
19:12 Текущая ситуация и контроль над территориями
• К концу сентября 2022 года России были подконтрольны ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
• В ходе боёв за эти области наблюдался рост жертв среди военных и гражданских лиц.
20:03 Причины государственного переворота на Украине
• РФ допустила государственный переворот 2014 года, в результате которого к власти пришли антироссийские силы.
• Угроза НАТО могла быть использована как предлог для аннексии украинских территорий.
23:15 Роль западных сил и планы по созданию нового еврейского государства
• Пролиберальные силы в Европе и США провоцировали Россию на раздел Украины.
• Президент США Трамп направлял советника по Ближнему Востоку Стивена Уиткофа для обсуждения российско-украинского конфликта.
• Планируется создание нового еврейского государства на землях Украины.
24:14 Ультиматум Трампа и мотивы России
• Трамп выдвинул ультиматум Путину, сократив его с 50 до 10 дней.
• Россия продолжает захват украинских земель, несмотря на ультиматум.
• Мотивы Трампа связаны с сохранением Израиля и борьбой с сионистским лобби.
25:07 Стратегия Трампа и его обязательства
• Трамп стремится предотвратить крах Израиля, сохраняя свою репутацию.
• Он действует в интересах сионистов, но также стремится к суверенитету США.
• Его действия направлены на предотвращение сценария «Хаббат».
26:54 Возможные сценарии для России
• Россия может установить славянское владычество на Украине или следовать сценарию «Хаббат».
• В первом случае Россия должна убедить Трампа, что продолжение войны не связано с планом «Хаббат».
• Во втором случае Россия может потерять лицо перед славянскими народами.
28:39 Последствия сценария «Хаббат»
• При исполнении сценария «Хаббат» Россия теряет лицо перед союзом славянских народов.
• Смена режима в России неизбежна из-за недовольства славянских народов.
• Трамп может использоваться в тёмную для приостановки продвижения российских войск.
30:42 Проект «Новый Иерусалим» и его последствия
• Реализация проекта «Новый Иерусалим» приведёт к смене режима в РФ.
• Славяно-арийское жречество планирует ассимиляцию мирового еврейства.
• В новом цифровом мире власть денег утратит силу, а иудейская суть будет признана экстремизмом.
31:34 Символика и цели
• Знаки «Зет» и «Ви» на российской военной технике символизируют не победу сионизма, а его гибель.
• Цель — рассеяние мирового еврейства и отказ от иудейских догм.
• Сионизм используется как противовес ортодоксальному иудаизму.
Источник: https://youtu.be/ip-j6bVoCPc
Поделиться:
Записи на схожие темы
Комментарий редакции
1. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и дипломатия США:
В центре внимания — визит специального представителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткофа в Израиль на фоне растущего международного давления на Израиль, ухудшения гуманитарной ситуации в Газе и шагов ряда стран по признанию палестинского государства. Израиль и США недовольны такими тенденциями, считая их наградой за терроризм.
2. Связь США, Израиля, Палестины и России:
Администрация США занимает жёсткую позицию по отношению к палестинским организациям, обвиняя их в поддержке террора. При этом Европа и арабские страны рассматривают палестинскую администрацию как единственную альтернативу Хамас, но Израиль и США это не устраивает — разногласия углубляются.
3. Публичные фигуры, дипломатия и влияние крупных игроков:
Указывается на спорные дипломатические шаги, личностные отношения между Трампом, Путиным и их представителями, а также их влияние на формирование политики в отношении Ближневосточного и Украинского конфликтов. Особо критикуется деятельность Стива Уиткофа, связанного с Трампом и его доверенным кругом.
4. Гипотезы о закулисных планах ("Новый Иерусалим" и роль еврейского лобби):
Разворачивается конспирологическая версия, будто украинский конфликт (и вмешательство России) частично подстраивался под интересы переноса "еврейского государства" с территории Израиля на земли Украины (проект "Новый Иерусалим"), при этом решения принимаются под влиянием различных элит — еврейских, славянских, западных. Оцениваются события как части долгосрочных театральных и закулисных планов.
5. Влияние сценариев элит на развитие войн и смену режимов:
Рассматриваются версии, при которых ход событий на Украине определяется не только противостоянием России и Запада, но и действиями внутренних элит — как еврейских, так и славянских, а также их глобальных интересов. Приводится мысль, что война на Украине выгодна ряду сил для перераспределения территорий и решения "еврейского вопроса".
6. Критика идеализации истории и роли лидеров:
Акцентируется внимание на манипуляциях, мифах о причинах войн, циничном использовании идеалов (например, "денацификации", "защиты наций" или религиозных предсказаний) и отстранении народа от реальных политических процессов.
7. Символизм, знаки и интерпретации событий:
В конце обсуждается символический взгляд на войны, взаимоотношения между сионизмом, славянизмом, их окончательное "угасание" и ассимиляцию в будущем, а также новый мировой порядок на новом витке истории.
---
Аналитический вывод:
На первый взгляд кажется, что украинский и ближневосточный конфликты существуют автономно — различная историческая почва, разные народы, внешние игроки, геополитические замыслы. Однако в изложенной точке зрения (во многом конспирологической) акцент делается на том, что оба кризиса взаимосвязаны на уровне закулисного управления: западные элиты, влияние Израиля, США, России, а также претензии разных национальных и религиозных групп.
В подсветке личных связей (например, помощь Трампа Израилю, контакты Уиткофа с Россией и Израилем, визиты к Путину) угадывается мысль: все эти кризисы — узлы в одной большой геополитической игре, где народы и территории — разменные фигуры.
Особенно примечательна склонность интерпретировать действия государств через призму тайных договоров, элитных клубов, соглашений о разделе сфер влияния. Такая позиция иллюстрирует свойственную массовому сознанию в эпоху неопределённости жажду найти “единое объяснение” всем мировым неурядицам, хотя в реальности любые подобные интерпретации редко бывают однозначно доказуемы.
С другой стороны, рассуждения о символизме, роли национальных элит и мифах вокруг “назначения” территорий или эксклюзивной исторической роли народов обнажают извечную человеческую склонность к идеализации прошлого и одновременному абсолютизированию текущих политических процессов.
С прагматической точки зрения истина остаётся сложной и ситуативной: политика великих держав определяется не только открытыми заявлениями, но и этими невидимыми нитями интересов.
Международные конфликты оказываются “игрой со многими досками”, где украинский и ближневосточный кризисы перекликаются через рычаги экономического, идеологического и военного давления.
Для осознанного наблюдателя ценным становится не простое принятие “единой теории заговора”, а попытка заметить, как мифы и нарративы влияют на разжигание или сглаживание конфликтов, какие силы ищут в них выгоду, а кто становится жертвой идеализации и манипуляций. Гибкость подхода — не столько в поиске “правильного взгляда”, сколько в внимании к разным возможным объяснениям, без переоценки ни одной из версий.
---
Открытый вопрос для размышления:
В свете такой многослойной картины — где наш взгляд балансирует между политическим реализом и мифологизмом, между фактами и интерпретациями, — возможно ли в принципе выработать подход к мировым конфликтам, который бы не сваливался в очередную идеализацию или демонизацию “другого”? Как обрести осознанность и эмпатию к миллионам вовлечённых в такие игры людей, не теряя аналитической осторожности и не поддаваясь иллюзии “большого замысла”, к которому у рядового человека нет доступа?
Где грань между пониманием реальной структуры сил и соблазном свести сложную реальность к очередной универсальной схеме?