Какая связь между Ближневосточным и украинским конфликтами/комментарии

00:01 Визит Стива Уиткова в Израиль

• Стив Уитков, специальный представитель США, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

• Цель визита — возобновить переговоры о прекращении огня с ХАМАС.

• Международное давление на Израиль усиливается из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.

00:41 Позиция Израиля и США

• Израиль и США ранее вышли из переговоров с ХАМАС, обвинив его в отказе от сделки.

• На столе переговоров уже давно лежит соглашение о прекращении огня на 60 дней и освобождении примерно десяти израильских заложников, но ХАМАС не пошёл на это.

• Нетаньяху хочет уничтожить ХАМАС, считая его террористической организацией.

02:05 Реакция на признание Палестинского государства

• Канада и другие страны планируют признать Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

• Израиль и США, особенно Израиль, недовольны этим решением.

• Президент Трамп поддерживает Израиль и выступает против создания Палестинского государства.

03:26 Санкции против Палестинской администрации

• Администрация Трампа блокирует выдачу виз представителям Палестинской освободительной организации и Палестинской администрации.

• Госдепартамент США обвинил Палестинскую администрацию в поддержке терроризма.

• Европа и арабские страны считают Палестинскую администрацию альтернативой ХАМАС, но Израиль и США этого не хотят.

04:18 Критика Стива Уиткова

• Уитков дал интервью Такеру Карлсону, в котором повторил слова Путина о принадлежности украинской территории России.

• Уитков выставил себя фанатом Путина, несмотря на его военные преступления.

• Грег Шеридан из Австралии критикует Уиткова за его интервью и доверие Трампа.

09:54 Обсуждение проекта «Новый Иерусалим»

• Упоминается проект «Новый Иерусалим», связанный с захватом территорий для нового еврейского государства.

• Крым вошёл в состав РФ в 2014 году без единого выстрела, что рассматривается как часть этого плана.

• Обсуждаются геополитические интересы России и Израиля в контексте Крыма.

11:45 Проблемы с инфраструктурой Крыма

• Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Крым и пообещал индексацию пенсий, но отметил отсутствие средств.

• Проблемы с инфраструктурой Крыма остаются нерешёнными, несмотря на обещания.

• Мост в Крым стал проблемой для РФ, так как украинская сторона угрожала его подорвать.

13:35 Конфликт на Донбассе и в Луганской области

• Пророссийские сепаратисты столкнулись с сопротивлением украинских властей.

• Украинские силы обстреливали территории из дальнобойных орудий, добиваясь максимальных мирных жертв.

• Евреи пытались склонить Россию к своим правилам через гарантии по Крыму.

14:33 Роль Зеленского и планы по захвату Киева

• Зеленский, еврей по происхождению, должен был прекратить обстрелы и сдать территории под контроль РФ.

• Захват Киева начался с оккупации аэропорта Антонов 24 февраля 2022 года.

• Операция ВДВ РФ столкнулась с сопротивлением и потерями.

17:16 Реакция Путина и затягивание конфликта

• Путин заявил, что Россию обманули, и спецоперация затянулась.

• Конфликт продолжает раскручивать маховик жертвоприношений среди населения РФ.

18:01 Причины затягивания конфликта

• Возможно, евреи оценили неудачу с Крымом и решили, что превращение Украины в еврейскую вотчину требует истребления славянского населения.

• События в Гастомеле могли быть частью плана по втягиванию РФ в затяжную войну.

19:12 Текущая ситуация и контроль над территориями

• К концу сентября 2022 года России были подконтрольны ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

• В ходе боёв за эти области наблюдался рост жертв среди военных и гражданских лиц.

20:03 Причины государственного переворота на Украине

• РФ допустила государственный переворот 2014 года, в результате которого к власти пришли антироссийские силы.

• Угроза НАТО могла быть использована как предлог для аннексии украинских территорий.

23:15 Роль западных сил и планы по созданию нового еврейского государства

• Пролиберальные силы в Европе и США провоцировали Россию на раздел Украины.

• Президент США Трамп направлял советника по Ближнему Востоку Стивена Уиткофа для обсуждения российско-украинского конфликта.

• Планируется создание нового еврейского государства на землях Украины.

24:14 Ультиматум Трампа и мотивы России

• Трамп выдвинул ультиматум Путину, сократив его с 50 до 10 дней.

• Россия продолжает захват украинских земель, несмотря на ультиматум.

• Мотивы Трампа связаны с сохранением Израиля и борьбой с сионистским лобби.

25:07 Стратегия Трампа и его обязательства

• Трамп стремится предотвратить крах Израиля, сохраняя свою репутацию.

• Он действует в интересах сионистов, но также стремится к суверенитету США.

• Его действия направлены на предотвращение сценария «Хаббат».

26:54 Возможные сценарии для России

• Россия может установить славянское владычество на Украине или следовать сценарию «Хаббат».

• В первом случае Россия должна убедить Трампа, что продолжение войны не связано с планом «Хаббат».

• Во втором случае Россия может потерять лицо перед славянскими народами.

28:39 Последствия сценария «Хаббат»

• При исполнении сценария «Хаббат» Россия теряет лицо перед союзом славянских народов.

• Смена режима в России неизбежна из-за недовольства славянских народов.

• Трамп может использоваться в тёмную для приостановки продвижения российских войск.

30:42 Проект «Новый Иерусалим» и его последствия

• Реализация проекта «Новый Иерусалим» приведёт к смене режима в РФ.

• Славяно-арийское жречество планирует ассимиляцию мирового еврейства.

• В новом цифровом мире власть денег утратит силу, а иудейская суть будет признана экстремизмом.

31:34 Символика и цели

• Знаки «Зет» и «Ви» на российской военной технике символизируют не победу сионизма, а его гибель.

• Цель — рассеяние мирового еврейства и отказ от иудейских догм.

• Сионизм используется как противовес ортодоксальному иудаизму.