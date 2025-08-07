Бессмертные, жившие в раю Адам и Ева согрешили перед Господом, были лишены бессмертия и изгнаны из рая. Прогоняя их, Господь сказал: “Добывайте себе бессмертие”. С тех пор вся история человечества — это стремление обрести бессмертие.

Русские войска в Донбассе взяли Часов Яр. И теперь русский флаг, исстрелянный, закопчённый, с оторванной бахромой, воздетый над Часовым Яром, станет реликвией десантных войск.

Президент Трамп пугает Россию ультиматумом — нелепый, всплывший, как глубоководная рыба, из пучины американской истории, которая сама есть зверский ультиматум, предъявленный человечеству.

Еврейская фашистка Дина Рубина предлагает растворить в соляной кислоте оставшихся в живых младенцев и женщин Газы и призывает своих соплеменников полюбоваться, как шипят и превращаются в пар тела палестинцев. Правозащитник Брод, ты не устал искать русских антисемитов? Осуди Дину Рубину.

Кибервойна впервые показала свой электронный оскал. Кибервойска Украины вывели из строя московский аэропорт Ше­ре­метье­во, грозя обрушением всей системе российских авиационных сообщений. Готовы ли к этой войне российские банки, атомные станции, ядерные чемоданчики, останкинская телебашня? Когда у России появится собственная элементная база и Зеленоград станет Кремниевой долиной России?

Русские поля начинают зарастать орешником. Лесное хозяйство России приступило к массовому взращиванию этого неприхотливого кустарника. При падении ореха на землю образуется дыра глубиной в три и шириной в полтора километра. Что значит русское выражение “получил на орехи”?

В Москве проходит выставка великого художника Александра Дейнеки. В своих картинах он открыл мистическую сущность советского замысла — создать бессмертное человечество. Он рисовал солнечных людей, прозрачных для света. Его прекрасные юноши и девушки пронизаны солнцем. Они золотые, как янтари. Каждый из них — светило. Он рисовал людей, избавившихся от тьмы, тяжести, грехов, мёртвой материи и обретших невесомость, научившихся летать. Он рисовал бегунов, переносящихся через барьеры, не желающих касаться земли. Он рисовал прыгунов, преодолевающих огромную высоту. Он рисовал ныряльщиц, которые кидаются с вышек не в воду, а в небо к птицам. Он рисовал парящих парашютистов. Он рисовал солнечное советское человечество, которое в час беды превращается в могучий удар севастопольских морских пехотинцев, сшибающих чёрных эсэсовцев не гранатами, не автоматными очередями, а своей солнечной светлой энергией. Дейнека — художник бессмертия.

В издательстве АСТ у меня вышел роман “Лемнер”, навеянный путчем Пригожина.

Поиск бессмертия продолжается.

Состоялась очередная закрытая вечеринка. Полуголые певцы тёрлись друг о друга задами. Эскорты проституток по прихоти заказчиков обнажёнными купались в бассейне. Рыбный магнат, стоя по колено в чёрной икре, пил во славу России. Розовое шампанское, бутылка за десять тысяч долларов, лилось за глубокие вырезы прекрасных дам. Представительница шоу-бизнеса и модная блогерша в одних чулках плясали танец ведьм. Были политики, банкиры, коммерсанты, стилисты, был замечен телеведущий, не укрылась от глаз ревнительница традиционных ценностей. Двери банкетного зала распахнулись, и в блеске металлических спиц внеслись инвалидные коляски, и в них — безногие, безрукие герои Донбасса. Они давили рычаги своих колясок и таранили ими банкетные столы, опрокидывали бадьи с икрой, дробили на осколки бутылки с французским шампанским, гнали прочь из зала куртизанок, содомитов, вельможных воров, слащавых льстецов.

Вслед за колясками в зал медленно, скрипя гусеницами, въезжал “Солнцепёк”, направлял свои раскалённые трубы на визжащее сатанинское скопище.

Россия, обливаясь слезами и кровью, водружая победные стяги, слагая победные гимны, движется к бессмертию.