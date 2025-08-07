Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Александр Проханов: Слово «Солнцепёку»

16 0
Переслано от: Александр Проханов

Бессмертные, жившие в раю Адам и Ева согрешили перед Господом, были лишены бессмертия и изгнаны из рая. Прогоняя их, Господь сказал: “Добывайте себе бессмертие”. С тех пор вся история человечества — это стремление обрести бессмертие.

Русские войска в Донбассе взяли Часов Яр. И теперь русский флаг, исстрелянный, закопчённый, с оторванной бахромой, воздетый над Часовым Яром, станет реликвией десантных войск.

Президент Трамп пугает Россию ультиматумом — нелепый, всплывший, как глубоководная рыба, из пучины американской истории, которая сама есть зверский ультиматум, предъявленный человечеству.

Еврейская фашистка Дина Рубина предлагает растворить в соляной кислоте оставшихся в живых младенцев и женщин Газы и призывает своих соплеменников полюбоваться, как шипят и превращаются в пар тела палестинцев. Правозащитник Брод, ты не устал искать русских антисемитов? Осуди Дину Рубину.

Кибервойна впервые показала свой электронный оскал. Кибервойска Украины вывели из строя московский аэропорт Ше­ре­метье­во, грозя обрушением всей системе российских авиационных сообщений. Готовы ли к этой войне российские банки, атомные станции, ядерные чемоданчики, останкинская телебашня? Когда у России появится собственная элементная база и Зеленоград станет Кремниевой долиной России?

Русские поля начинают зарастать орешником. Лесное хозяйство России приступило к массовому взращиванию этого неприхотливого кустарника. При падении ореха на землю образуется дыра глубиной в три и шириной в полтора километра. Что значит русское выражение “получил на орехи”?

В Москве проходит выставка великого художника Александра Дейнеки. В своих картинах он открыл мистическую сущность советского замысла — создать бессмертное человечество. Он рисовал солнечных людей, прозрачных для света. Его прекрасные юноши и девушки пронизаны солнцем. Они золотые, как янтари. Каждый из них — светило. Он рисовал людей, избавившихся от тьмы, тяжести, грехов, мёртвой материи и обретших невесомость, научившихся летать. Он рисовал бегунов, переносящихся через барьеры, не желающих касаться земли. Он рисовал прыгунов, преодолевающих огромную высоту. Он рисовал ныряльщиц, которые кидаются с вышек не в воду, а в небо к птицам. Он рисовал парящих парашютистов. Он рисовал солнечное советское человечество, которое в час беды превращается в могучий удар севастопольских морских пехотинцев, сшибающих чёрных эсэсовцев не гранатами, не автоматными очередями, а своей солнечной светлой энергией. Дейнека — художник бессмертия.

В издательстве АСТ у меня вышел роман “Лемнер”, навеянный путчем Пригожина.

Поиск бессмертия продолжается.

Состоялась очередная закрытая вечеринка. Полуголые певцы тёрлись друг о друга задами. Эскорты проституток по прихоти заказчиков обнажёнными купались в бассейне. Рыбный магнат, стоя по колено в чёрной икре, пил во славу России. Розовое шампанское, бутылка за десять тысяч долларов, лилось за глубокие вырезы прекрасных дам. Представительница шоу-бизнеса и модная блогерша в одних чулках плясали танец ведьм. Были политики, банкиры, коммерсанты, стилисты, был замечен телеведущий, не укрылась от глаз ревнительница традиционных ценностей. Двери банкетного зала распахнулись, и в блеске металлических спиц внеслись инвалидные коляски, и в них — безногие, безрукие герои Донбасса. Они давили рычаги своих колясок и таранили ими банкетные столы, опрокидывали бадьи с икрой, дробили на осколки бутылки с французским шампанским, гнали прочь из зала куртизанок, содомитов, вельможных воров, слащавых льстецов.

Вслед за колясками в зал медленно, скрипя гусеницами, въезжал “Солнцепёк”, направлял свои раскалённые трубы на визжащее сатанинское скопище.

Россия, обливаясь слезами и кровью, водружая победные стяги, слагая победные гимны, движется к бессмертию.

Теги события:

передовая специальная военная операция государство российское геополитика война бессмертие дейнека кибервойны

Александр Проханов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи


1. Архетип бессмертия и поиск смысла:
— Автор начинает с библейского мифа о грехопадении, истолковывая историю человечества как вечное стремление к бессмертию — и физическому, и духовному.
2. Современная война как эпопея бессмертия:
— Новости с фронта (взятие Часового Яра) представлены в героико-мифологическом ключе: победы превращаются в реликвии, война — в эпопею нации, где подвиг сопряжён с идеей вечного сохранения памяти.
3. Политическая критика и ирония:
— Автор демонстрирует саркастическое отношение к угрозам Запада (Трамп), одновременно высмеивая их исторический «ультиматум» человечеству.
— Вставка про высказывания Дины Рубиной звучит как обличающий памфлет, но зарифмован с темой поиска «русских антисемитов», обнажая сложные узлы идеологических конфликтов.
4. Технологические вызовы и вопросы устойчивости России:
— Описывается новая фаза кибервойн, угрожающая инфраструктуре. В открытую формулируются опасения относительно технологической зависимости и призыв к созданию собственной «Кремниевой долины».
5. Метафора национальной трансформации:
— Символ орешника, вновь насаждаемого в полях, парадоксально и иронично иллюстрирует изменения в российской жизни, подспудную работу времени.
6. Искусство как проекция идеала:
— На примере Дейнеки проводится параллель между искусством и мифом о бессмертии: картины наделяются силой создавать солнечный, неземной тип человека, человек «света». Искусство становится актом метафизического преодоления материальности, тьмы, смертности и даже боли войны.
7. Социальное неравенство и столкновение подлинного и мнимого:
— Сцена вечеринки — роскошь, порок, праздность, противопоставляются «реальным» героям Донбасса, калекам войны, которые врываются в этот мир «потребления» и «гламура», символически разрушая его (и буквально — опрокидывая столы, разбивая бутылки). Следом появляется «Солнцепёк» — как карнавальный, но грозный судья времени.
8. Вечное движение России сквозь страдания к идеалу:
— Лейтмотив — Россия через кровь и слёзы, гимны и стяги идёт к какому-то высшему смыслу, к бессмертию во всех его формах: национальной памяти, идее, духе.

Вывод и философская рефлексия


Статья Проханова — пример многослойного текста, использующего мифологию, иронию, символику для обсуждения современной реальности. Здесь война и политика переплетаются с сюрреалистическим разделением общества на подлинных героев и гротескных потребителей. Бессмертие выступает не как данность, а как горизонт усилий, мечта, цель, оправдывающая и страдания, и подвиги, и поиск нового смысла. Вглядываясь в картины Дейнеки, автор ищет трансцендентное оправдание земной тяжёлой истории, полагая, что именно идеи, ритуальные действия — от сражений до искусства — создают реальность «света», пусть и на мгновение.

Однако как всякая идеализация, этот образ уязвим: в нём много утопизма, бегства от конкретики к символам. Но, быть может, именно способность к такому бегству, к трансцендентному взгляду на страдания и рутину — и есть двигатель человеческой истории, её вечный поиск смысла за пределами зримого.

Открытый вопрос:
Можно ли обрести подлинное «бессмертие» не через подвиг и жертву, а через принятие повседневной жизни — с её несовершенством, тенью и случайностью? Или нам всегда будет нужен великий миф и образ высшего, чтобы оправдать самих себя и свой путь?
Источник: https://zavtra.ru/blogs/slovo_solntcepyoku
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Александр Проханов: До встречи в Газе
Александр Проханов: Разговор о власти
Александр Проханов: Идея воскрешения из мёртвых заложена во всю историографию государства Российского
Александр Проханов: Ключи к справедливой экономике и солидарному обществу
Александр Проханов и Владимир Васильев: Величие Дагестана
Александр Проханов: Сбережение народа
Александр Проханов: Ткач истории
Александр Проханов: Референдум о сохранении СССР был тончайшей уловкой

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru