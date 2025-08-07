Александр Проханов: Слово «Солнцепёку»
Бессмертные, жившие в раю Адам и Ева согрешили перед Господом, были лишены бессмертия и изгнаны из рая. Прогоняя их, Господь сказал: “Добывайте себе бессмертие”. С тех пор вся история человечества — это стремление обрести бессмертие.
Русские войска в Донбассе взяли Часов Яр. И теперь русский флаг, исстрелянный, закопчённый, с оторванной бахромой, воздетый над Часовым Яром, станет реликвией десантных войск.
Президент Трамп пугает Россию ультиматумом — нелепый, всплывший, как глубоководная рыба, из пучины американской истории, которая сама есть зверский ультиматум, предъявленный человечеству.
Еврейская фашистка Дина Рубина предлагает растворить в соляной кислоте оставшихся в живых младенцев и женщин Газы и призывает своих соплеменников полюбоваться, как шипят и превращаются в пар тела палестинцев. Правозащитник Брод, ты не устал искать русских антисемитов? Осуди Дину Рубину.
Кибервойна впервые показала свой электронный оскал. Кибервойска Украины вывели из строя московский аэропорт Шереметьево, грозя обрушением всей системе российских авиационных сообщений. Готовы ли к этой войне российские банки, атомные станции, ядерные чемоданчики, останкинская телебашня? Когда у России появится собственная элементная база и Зеленоград станет Кремниевой долиной России?
Русские поля начинают зарастать орешником. Лесное хозяйство России приступило к массовому взращиванию этого неприхотливого кустарника. При падении ореха на землю образуется дыра глубиной в три и шириной в полтора километра. Что значит русское выражение “получил на орехи”?
В Москве проходит выставка великого художника Александра Дейнеки. В своих картинах он открыл мистическую сущность советского замысла — создать бессмертное человечество. Он рисовал солнечных людей, прозрачных для света. Его прекрасные юноши и девушки пронизаны солнцем. Они золотые, как янтари. Каждый из них — светило. Он рисовал людей, избавившихся от тьмы, тяжести, грехов, мёртвой материи и обретших невесомость, научившихся летать. Он рисовал бегунов, переносящихся через барьеры, не желающих касаться земли. Он рисовал прыгунов, преодолевающих огромную высоту. Он рисовал ныряльщиц, которые кидаются с вышек не в воду, а в небо к птицам. Он рисовал парящих парашютистов. Он рисовал солнечное советское человечество, которое в час беды превращается в могучий удар севастопольских морских пехотинцев, сшибающих чёрных эсэсовцев не гранатами, не автоматными очередями, а своей солнечной светлой энергией. Дейнека — художник бессмертия.
В издательстве АСТ у меня вышел роман “Лемнер”, навеянный путчем Пригожина.
Поиск бессмертия продолжается.
Состоялась очередная закрытая вечеринка. Полуголые певцы тёрлись друг о друга задами. Эскорты проституток по прихоти заказчиков обнажёнными купались в бассейне. Рыбный магнат, стоя по колено в чёрной икре, пил во славу России. Розовое шампанское, бутылка за десять тысяч долларов, лилось за глубокие вырезы прекрасных дам. Представительница шоу-бизнеса и модная блогерша в одних чулках плясали танец ведьм. Были политики, банкиры, коммерсанты, стилисты, был замечен телеведущий, не укрылась от глаз ревнительница традиционных ценностей. Двери банкетного зала распахнулись, и в блеске металлических спиц внеслись инвалидные коляски, и в них — безногие, безрукие герои Донбасса. Они давили рычаги своих колясок и таранили ими банкетные столы, опрокидывали бадьи с икрой, дробили на осколки бутылки с французским шампанским, гнали прочь из зала куртизанок, содомитов, вельможных воров, слащавых льстецов.
Вслед за колясками в зал медленно, скрипя гусеницами, въезжал “Солнцепёк”, направлял свои раскалённые трубы на визжащее сатанинское скопище.
Россия, обливаясь слезами и кровью, водружая победные стяги, слагая победные гимны, движется к бессмертию.
Ключевые тезисы статьи
1. Архетип бессмертия и поиск смысла:
— Автор начинает с библейского мифа о грехопадении, истолковывая историю человечества как вечное стремление к бессмертию — и физическому, и духовному.
2. Современная война как эпопея бессмертия:
— Новости с фронта (взятие Часового Яра) представлены в героико-мифологическом ключе: победы превращаются в реликвии, война — в эпопею нации, где подвиг сопряжён с идеей вечного сохранения памяти.
3. Политическая критика и ирония:
— Автор демонстрирует саркастическое отношение к угрозам Запада (Трамп), одновременно высмеивая их исторический «ультиматум» человечеству.
— Вставка про высказывания Дины Рубиной звучит как обличающий памфлет, но зарифмован с темой поиска «русских антисемитов», обнажая сложные узлы идеологических конфликтов.
4. Технологические вызовы и вопросы устойчивости России:
— Описывается новая фаза кибервойн, угрожающая инфраструктуре. В открытую формулируются опасения относительно технологической зависимости и призыв к созданию собственной «Кремниевой долины».
5. Метафора национальной трансформации:
— Символ орешника, вновь насаждаемого в полях, парадоксально и иронично иллюстрирует изменения в российской жизни, подспудную работу времени.
6. Искусство как проекция идеала:
— На примере Дейнеки проводится параллель между искусством и мифом о бессмертии: картины наделяются силой создавать солнечный, неземной тип человека, человек «света». Искусство становится актом метафизического преодоления материальности, тьмы, смертности и даже боли войны.
7. Социальное неравенство и столкновение подлинного и мнимого:
— Сцена вечеринки — роскошь, порок, праздность, противопоставляются «реальным» героям Донбасса, калекам войны, которые врываются в этот мир «потребления» и «гламура», символически разрушая его (и буквально — опрокидывая столы, разбивая бутылки). Следом появляется «Солнцепёк» — как карнавальный, но грозный судья времени.
8. Вечное движение России сквозь страдания к идеалу:
— Лейтмотив — Россия через кровь и слёзы, гимны и стяги идёт к какому-то высшему смыслу, к бессмертию во всех его формах: национальной памяти, идее, духе.
Вывод и философская рефлексия
Статья Проханова — пример многослойного текста, использующего мифологию, иронию, символику для обсуждения современной реальности. Здесь война и политика переплетаются с сюрреалистическим разделением общества на подлинных героев и гротескных потребителей. Бессмертие выступает не как данность, а как горизонт усилий, мечта, цель, оправдывающая и страдания, и подвиги, и поиск нового смысла. Вглядываясь в картины Дейнеки, автор ищет трансцендентное оправдание земной тяжёлой истории, полагая, что именно идеи, ритуальные действия — от сражений до искусства — создают реальность «света», пусть и на мгновение.
Однако как всякая идеализация, этот образ уязвим: в нём много утопизма, бегства от конкретики к символам. Но, быть может, именно способность к такому бегству, к трансцендентному взгляду на страдания и рутину — и есть двигатель человеческой истории, её вечный поиск смысла за пределами зримого.
Открытый вопрос:
Можно ли обрести подлинное «бессмертие» не через подвиг и жертву, а через принятие повседневной жизни — с её несовершенством, тенью и случайностью? Или нам всегда будет нужен великий миф и образ высшего, чтобы оправдать самих себя и свой путь?