Суд кишинёвского сектора/района Буюканы приговорил башкана/главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам заключения в тюрьме полузакрытого типа.

Также удовлетворено требования прокуроров о конфискации имущества Евгении.

Прямо из здания суда её доставили под конвоем в 13-й пенитенциарный изолятор (где она будет находиться до вступления приговора в силу), который "славится" бесчеловечными условиями содержания.

Евгения Александровна Гуцул (девичья фамилия Буюклы) родилась 5 сентября 1986 года в гагаузском селе Етулия (Тюлюкюй или Ютюлюкюй). По образованию – юрист. Работала оператором связи, коммерческим представителем, архивариусом. В 2018-м стала консультантом, а после – секретарём в оппозиционной кишинёвским властям политической партии "Шор". В марте 2023-го выдвинула свою кандидатуру на выборах башкана Гагаузии от партии "Шор" (позднее, в июне того же года была запрещена решением Конституционного суда Республики Молдова). Неожиданно для многих наблюдателей опередила в первом туре бизнесмена-социалиста Григория Узуна, и 14.05.2023 одержала победу во втором туре. "Кишинёв не устроили результаты выборов, и уже после голосования полиция Молдовы вторглась в ЦИК автономии и изъяла бюллетени и списки избирателей. Документы силовики выносили ночью под неодобрительные крики местных жителей. Недовольные жители Гагаузии, а также депутаты парламента и мэры городов автономии вышли на протест против действий силовиков с требованием к Кишинёву не вмешиваться в выборы региона. В ответ на действия Кишинева в Комрате провели экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для досрочного утверждения Гуцул главой автономии, где нардепы единогласно проголосовали за поддержку Гуцул как законного башкана автономии", – напоминает "Sputnik Молдова".

Гуцул последовательно выступает против евроинтеграции и за укрепление дружественных отношений Гагаузии с Россией, подвергает резкой критике антироссийский курс прозападного кишинёвского режима. Молдавская президентша с румынским паспортом Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом кабмина, хотя этого требует законодательство страны. В марте 2024-го Евгения Гуцул встретилась в Москве с Владимиром Путиным и другими нашими высокопоставленными деятелями. 9.04.2024 башкан Гагаузии подписала в Москве соглашение об использовании в Гагаузии карт "Мир": как отметила Евгения Гуцул, "эти меры позволят преодолеть устроенную Кишинёвом экономическую блокаду и привести в Гагаузию средства для финансирования социальных, инфраструктурных и экономических проектов". 21.04.2024 на объединительном съезде молдавских оппозиционных сил в Москве она избрана исполнительным секретарём национального политсовета блока "Победа". Чуть позже Евгения пригрозила вывести Гагаузию из состава Молдавии в случае вхождения РМ в состав Румынии: "Если нынешняя молдавская власть пойдёт на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сёл поддержат нас".

12.06.2024 Гуцул попала в блокирующий санкционный список США "против вредоносного влияния России в Молдове". В заявлении американского Госдепа сказано, что женщина якобы "участвовала в доставке наличных денег из России в адрес партии, незаконном сокрытии этих средств". 14.10.2024 Совет ЕС ввёл персональные санкции в отношении Гуцул, сославшись на "её продолжающиеся и настойчивые попытки разрушить конституционный порядок Молдовы", "поддержание связей с Россией, что представляет собой угроза безопасности, стабильности и демократии Молдовы".

В декабре 2024-го Евгения Гуцул сообщила, что региональные власти не признают Майю Санду президентом Молдавии: "Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаём этого президента". Ну а 25.03.2025 Гуцул схватили в аэропорту Кишинева. Арестовали. В апреле перевели под домашний арест.

Приложив максимальные усилия для активизации преследования и обязательной посадки главы Гагаузии, Санду не только исполняет приказы своих хозяев. Примешивается и лютая личная ненависть. Традиционно ориентированная и счастливая в браке Евгения, мама двоих детишек, безумно раздражает "кобла" (активную лесбиянку*) Майю. Не секрет, что "интимной подружкой" Санду является бывшая румынская гимнастка Клаудия Мария Пресакан. В 2024-м последняя родила дочь в Майами. "Майя Санду стала матерью по удалёнке, у неё родилась девочка в США. Нашли с подружкой донора-мужчину и решили воспользоваться благами медицины. А что, очень современно: лесбиянки* + ЭКО + донор + роды в США. По идее донором должен быть афроамериканец, ощущающий себя женщиной, чтобы получилось комбо", – отмечал тогда ТГ-канал "Приднестровец". Теперь же, именно в эти дни, разгорается скандал, связанный с тем, что зачатие происходило путём оплодотворения нелегально добытой спермой. Причём для донорства лесбиянки* использовали биоматериалы селебрити-содомитов. Mash: "Президента Молдавии обвиняют в незаконной покупке спермы трёх голливудских звёзд-геев* для рождения ребёнка. Для донорства она обращалась в клинику, которая нелегально торговала биоматериалами. Как пишут американские СМИ, певцы Элтон Джон и Рики Мартин, а также актёр Нил Патрик Харрис воспользовались услугами калифорнийского Центра суррогатного материнства — сдали биоматериал и искали сурмам для своих будущих детей. В итоге все трое стали папами. Но после процедур клиника вместо утилизации нелегально сохранила их сперму. В 2024 году 53-летняя Майя Санду, предположительно, купила образцы того самого за $400к. Это подтвердили банковские переводы со счетов. Будущая мать проворачивала махинацию через офшор на Каймановых островах. По словам голливудского адвоката, нелегальная продажа семени может закончиться исками на миллиарды долларов. В апреле 2024-го стало известно, что возлюбленная политика Майи Санду родила ребёнка в Майами. Избранница президента — одна из бывших спортсменок сборной Румынии по гимнастике Клаудия Пресакан". Американский адвокат Аллен Грубман, считающийся одним из наиболее влиятельных юристов в шоу-бизнесе (среди его клиентов тот же Элтон Джон, например): "Это нарушение высшего уровня. Вы не можете просто продавать сперму, как украденные Rolex".

Вот и приговор. Формально срок – за "незаконное финансирование" партии "Шор". Якобы Гуцул "ввозила неучтённые средства в Молдову и тратила их на партию". Дело, разумеется, сфабриковано. Все формулировки расплывчаты, всё проходит под грифом "предположительно". "КП": "Материалы дела журналистам не показывают, пряча их за секретностью, и вовсю вершат суд над молодой женщиной, которая не покинула своих соотечественников, несмотря на то, что преследования со стороны режима Санду начались больше года назад. Это хорошо подтверждает последний жест Евгении Гуцул. Понимая, на что она идёт, входя в суд 5 августа башкан Гагаузии поцеловала и обняла сына и мужа. На прощание. Знала, что несправедливость восторжествует. Знала, но всё равно не прогнулась. Хотя власти предлагали свободу в обмен на добровольное сложение полномочий главы автономии. Гражданка Румынии на посту президента затащила Молдову клещами репрессий в современный, свободный европейский мир! Где на деле только пикни поперёк воли Брюсселя — сразу отправишься в тюрьму. Где любые связи с Россией приравниваются к убийству — Гуцул посадили на 7 лет, а срок за лишение жизни — 8".

"То, что приговор должен был быть именно обвинительным, было известно заранее, задолго до того, как судья вошла в комнату обсуждения. Сегодня, когда я пришла в суд ещё до заседания, у журналиста одного из провластных СМИ я увидела заготовку комментария, который он будет говорить на камеру по окончании процесса. Там было написано, что Гуцул осудили и приговорили к заключению. Откуда журналист мог знать о том, что будет вынесен осуждающий приговор, ещё до его оглашения?", – заметила адвокат Наталья Байрам в беседе с NEWS.ru.

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл призвал православных верующих молиться Евгению Гуцул: "Крепитесь, даст Бог, восторжествует всё-таки правда Божия".

Виктор Петров, заместитель председателя Исполнительного комитета Гагаузии: "Мы стали свидетелями не правосудия, а политической расправы. Судебный процесс над башканом проходил с небывалой скоростью. Обычно аналогичные дела годами лежат без движения. Сейчас были проигнорированы базовые нормы гуманности. Например, наличие детей у Евгении Александровны, младшему два года. Не были учтены весомые обстоятельства. Такое наказание в Молдове практикуется к наркоторговцам и убийцам. <…> Мы видим что власть намеренно демонстрирует силу, чтобы напугать несогласных. Прежде всего — жителей Гагаузии. Которые открыто выступают против политики, проводимой центральной властью. <…> Такой инструмент устрашения. Они показывают, что не остановятся ни перед чем. <…> Это месть гагаузскому народу за его позицию, гражданскую, политическую. Это месть со стороны Майи Санду". Представитель молдавского блока "Победа" Василе Боля: "Это удар по нашим традиционным ценностям, по институту семьи, по каждому, кто осмеливается говорить правду. Евгения Гуцул является символом этих ценностей. Мы не будем молчать. Процесс обжалования будет продолжен — как в судах Молдовы, так и за её пределами. Правда обязательно выйдет на свет. Мы будем бороться дальше". Лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев: "Она не предала избирателей и не испугалась идти против политической сети коррумпированной власти". Экс-кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло: "В Молдове под управлением PAS (правящая в Кишинёве партия "Действие и солидарность" – Прим.) особо опасные киллеры выходят на свободу после заказных убийств, наркоторговцы — помилованы, а матерей с малолетними детьми отправляют за решётку на долгие годы и берут под стражу прямо в зале суда. Какую угрозу обществу представляла мать с детьми, чтобы её нужно было забирать под конвоем прямо из зала заседаний?" Экс-вице-премьер Молдавии Александр Муравский: "Именно это называется беспределом. Именно это считается расправой. Именно это является главным инструментом в руках трусливой власти для усмирения инакомыслящих и инакодействующих. Ну а если учесть, что власть бесконтрольно использует для своей победы административный и финансовый ресурсы государства, а также помощь внешних кураторов, то эта расправа облечена в одежды крайнего лицемерия и цинизма". Экс-президент Молдавии Игорь Додон: "Всё, чего смогла добиться «реформированная» юстиция Майи Санду, — это приговорить к 7 годам лишения свободы женщину, мать, лидера местной администрации, избранного народом. Всё, чего смогли добиться «реформированная» юстиция и политическая полиция Майи Санду — это отомстить за глубокие личные обиды и ненависть президента".

"Приговор жёсткий исключительно по одной причине. Санду стремится накануне парламентских выборов запугать политических соперников, показать, что, во-первых, ей всё можно, а во-вторых, что у неё есть карт-бланш на любые действия от западных партнёров. Просто Гуцул была единственным примером лидера, который всё равно продолжал бороться с Санду. Все остальные борются только на словах и с каждым месяцем всё мягче и мягче, ни к чему не призывая. Многие политики нацелены на некие формы компромисса. Они в большей степени боятся за своё положение, за то качество жизни, которое лично персонально приобрели", – объяснил ТАСС старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. "Я хорошо помню события 2023 года: победы Гуцул на выборах в Гагаузии тогда не ждал вообще никто. Мне это много раз подтверждали люди, которые наблюдали эту ситуацию из Молдовы. Появилась новая фигура, которая поломала все расклады, нарушила баланс сил и сложнейшую паутину договорённостей и в Кишиневе, и в Комрате, и в отношениях между Комратом и Кишинёвом. Это был шок для системы. <…> Создан прецедент. Демократически избранному главе Гагаузской автономии в нарушение собственной Конституции два года не давали портфель министра и не пускали на заседания правительства Молдовы, всячески третировали, а потом посадили на семь лет за то, что имела наглость выиграть выборы и затем выполнять свои пророссийские предвыборные обещания гагаузам. И никаких серьёзных протестов. Лёгкость, с которой всё получилось, создаёт у Майи Санду и партии PAS естественное искушение после сентябрьских выборов окончательно решить «гагаузский вопрос» самыми лобовыми силовыми методами. Ликвидировать Гагаузскую автономию. Если всё получится дальше, будет так же просто и радикально решён и «приднестровский вопрос». <…> Евгения Гуцул получила реальный большой срок в первую очередь за то, что не поддалась доброй традиции молдавской политики кидать пророссийский электорат сразу же после выборов. У неё был выбор пойти по проторенной дорожке десятков молдавских деятелей, которые побеждали на выборах с обещанием хороших отношений с Россией, а после попадания во власть начинали вилять, перемигиваться с румынскими националистами и мямлить, что они хотят представлять всех молдаван. Евгения Гуцул сделала другой выбор и честно, как обещала гагаузам, выстраивала отношения с РФ. Для России теперь дело чести и вопрос сохранения хоть каких-то позиций и авторитета на постсоветском пространстве бороться за освобождение башкана Гагаузии любыми доступными методами", – пишет член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович.

"Это попытка <…> подготовить ликвидацию Гагаузии, поставив на руководство автономией какую-то марионетку от правящей партии. Это послужит хорошим уроком для Приднестровья, которому в Кишиневе готовят ту же участь, но такой сценарий не пройдёт", – подчеркнул депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. В беседе с ТАСС он также напомнил, что "Санду расценивается как протеже Эмманюэля Макрона, который скоро приедет в Кишинёв, чтобы поддержать её на выборах". Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру: "Приговор Гуцул — это удар не столько по матери двоих детей, сколько по правам гагаузского народа, которые наглым образом были проигнорированы. <…> Комрату защищаться нечем. У Гагаузской автономии нет своей полиции и уж тем более вооружённых формирований. Единственной защитой людей перед Кишинёвом был закон, который на протяжении последних лет всё же соблюдался. А теперь его нет. Более того, режим Санду уже пытается запугивать людей, отправляя спецназ в Комрат и проводя показательные вылазки. И я не знаю, как они в этой ситуации смогут отстаивать свои права. <…> В Приднестровье находится небольшой контингент российских миротворцев и военных. Решить вопрос с Приднестровьем — значит ввести туда войска. Поэтому Молдавия в одиночку туда точно не сунется. Только физическое присутствие российских военных не допускает самых плохих сценариев. Поэтому Кишинёв пытается задушить Тирасполь экономическими методами. Пока неудачно, потому что Россия в самый критический момент вмешивается и помогает Приднестровью. <…> Если Одесса вернётся в Россию, все проблемы в молдавско-приднестровском регионе действительно рассосутся сами собой вместе с западным влиянием, которое сейчас существует безраздельно. И эти люди в Кишинёве, которые сейчас творят, что хотят, соберут свой маленький чемоданчик и попытаются успеть на последний самолёт".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий: "Санду и её кураторы идут на беспрецедентные нарушения всего, что можно нарушить в республике Молдова. Все законодательные направления, человеческие отношения, избирательное право, потому что сама Санду пришла на волне мошенничества. Страх, который она испытала во время своих выборов, сегодня её преследует, она старается максимально уничтожить хотя бы тех, кто, по её мнению, являются угрозой для её президентства. И это будет продолжаться. Будут в избирательной кампании убирать все партии, движения, которые мало-мальски будут мешать Санду сформировать свой парламент. <…> Республика Молдова сегодня вышла из всех рамок юридических законов, в том числе международных. Молдова сегодня — это резервация для местных граждан. Как когда-то в далёкие времена в США в резервацию отправляли индейцев, сегодня западные политики вместе с Санду своих же жителей загнали в резервацию без права голоса, без права защищать свои интересы. И, естественно, сегодня на территории Молдовы диктатура. Диктатура Санду". Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров: "Мы видим, что в последнее время именно режим Санду стал по факту тоталитарным". Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению Алёна Аршинова: "В Молдове состоялся суд над здравым смыслом. То, что должно называться правосудием вынесло башкану Гагаузии Евгении Гуцул незаконный приговор по надуманным обвинениям: 7 лет лишения свободы и для соратницы Жени — Светланы Попан 6 лет лишения свободы. Это пример того, как устраняются конкуренты в политике. Личная месть президента Санду не знает границ в лицемерном следовании принципам европейской «демократии»: Майя Санду пересекла «рубикон насилия» — теперь можно казнить всех несогласных. Но молдавский народ не обмануть, люди устали от навязанных чуждых им западных ценностей, вранья и нищеты. Отправив в тюрьму Женю Гуцул, Санду фактически оставила двух детей без матери. Уверена, что каждый, кто приложил руку к незаконной политической уголовной расправе над оппозицией, очень скоро понесет заслуженное наказание". Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий: "Зная Евгению, уверен, — она не сдастся! Позор молдавскому режиму, позор его западным кукловодам!"

"То, что сотворил сегодня кишинёвский режим Санду руками судебных органов, — не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это ещё и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад. Они спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдавии, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей. И этот беспрецедентный акт антигуманизма поддержан Европой. В этом нет сомнений. Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишинёве, и для Брюсселя. И это ещё один пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей. Вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались", – написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв: "Потрясён несправедливостью и жестокостью приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих малолетних детей. Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября. Диктатура в Молдове, не сомневаюсь, и на этот раз получит индульгенцию от Запада, бесцеремонно вмешивающегося в (не)суверенные дела этой многострадальной страны. Её судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел. Молдова и её граждане заслуживают лучшей судьбы! Лучи поддержки Евгении Александровне Гуцул, всенародно избранному башкану Гагаузии!"

Комментарий официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой: "По мере приближения 28 сентября парламентских выборов в Молдавии кишинёвский режим активизирует открытую борьбу с оппозиционными политиками, выступающими за выстраивание сбалансированного политического курса и поддержание диалога с Россией. 5 августа столичный суд республики приговорил законно избранную главу автономного территориального образования Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам тюремного заключения по обвинению в якобы незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний. В Молдавии и Гагаузии данный резонансный приговор уже назвали «актом мести», «публичной политической расправой» и «сфабрикованным делом», не содержащим каких-либо внятных доказательств. Он стал кульминацией репрессий кишинёвского режима против всей Гагаузской автономии. Её главу, Евгению Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав республиканского правительства вопреки требованиям законодательства. В апреле с.г. Гагаузия решением Конституционного суда Молдавии была лишена права назначать прокурора автономии. Эти действия идут вразрез с Законом Республики Молдова 1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии», направлены на размывание её автономии и подчинение центральным властям. Они показывают, как кишинёвский режим на самом деле подходит к решению национальных и территориальных проблем. Напомним, что помимо гагаузов в Молдавии компактно проживает болгарское меньшинство, остаётся неурегулированным конфликт с Приднестровьем. Нарушение прав человека, пренебрежение принципом верховенства закона и отказ от политического плюрализма — вот основные черты полицейского государства, в которое превратилась Молдавия при нынешнем режиме. Уголовное преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров стало «визитной карточкой» молдавских властей. Международные правозащитные структуры не могут игнорировать очередной факт беспредела кишинёвского режима и обязаны дать ему объективную оценку".

ООН считает жестокий приговор по абсурдному обвинению "внутренним делом Молдовы", заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

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Пресс-служба башкана опубликовала обращение Евгении Гуцул, переданное через адвокатов: "Суд сектора Буюканы приговорил меня — законно избранного башкана Гагаузии — к 7 годам заключения в колонии общего режима. Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху. Сегодня за решёткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы. Это попытка запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти. Это предупреждение всей оппозиции: «Пойдёшь против режима — получишь тюрьму, конфискацию имущества, разрушенную жизнь». Режим PAS и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах — фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры. Всё это делается для одной цели — удержать власть любой ценой. Я не признаю этот фарс и буду бороться за своё имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье! Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьёмся справедливости".

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