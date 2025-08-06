«Разделение» — экранизация Маркса? // Ирина Штерк. Между строк
Представьте, что изобрели технологию, с помощью которой Вам больше никогда не придется работать. За Вас будет работать специально отделенная от Вас часть личности. Звучит заманчиво? Но что останется от Вас, если Ваш труд Вам больше не будет принадлежать? Будете ли Вы ещё в полном смысле человеком? Этим вопросом задаётся сериал 2022 года «Разделение». Как такое разделение стало основой нашей экономической системы, можно ли его преодолеть и причем здесь религия и корпоративная культура? На эти и другие вопросы пытается ответить Ирина Штерк в новом выпуске в рубрике «Между строк».
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Комментарий редакции
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Ключевые тезисы
1. Корпоративная идентичность как основа личности
Автор начинает с мысли о том, что работа для современного человека становится ключевым элементом идентичности. Мы определяем себя преимущественно через профессию, однако зачастую наш выбор диктуется вынужденными обстоятельствами, а не подлинным интересом.
2. Идея разделения сознания
Сериал "Разделение" (Severance) создает мощную метафору отчуждения труда по Марксу: специалистов буквально разделяют на две личности — для работы (ини) и для личной жизни (аути). Эти две части не соприкасаются, не знают друг о друге, что символизирует разрыв между личностью и трудовой деятельностью, отчуждение работника не только от продукта труда, но и от самого себя.
3. Бессмысленность и абсурдность офисной работы
Сюжет нарочито оставляет задачи отдела облаченными в туман абсурда и неопределенности, что перекликается с понятием "бредовой работы" Дэвида Гребера: множество современных профессий теряют связь с реальной пользой, их содержание исчерпывается пустым следованием процедурам.
4. Корпоративная культура как культ/религия
Корпоративные правила и ценности в "разделенном" мире действуют по сути как религиозный культ: есть свои тексты (руководства, цитаты основателя), иерархия (совет, харизматичный лидер), ритуалы (тимбилдинги, коллективные песнопения и соревнования), а также культ личности (основатель Кир Иган).
5. Феномен отчуждения труда по Марксу
Через образы персонажей и цитаты подчеркивается: работник не владеет результатом труда, не контролирует процесс и, более того, не принадлежит себе в рабочее время — его "сущность" эксплуатируется компанией. Это марксистская идея отчуждения во всей красе: труд становится внешней, навязанной, а не внутренне необходимой деятельностью.
6. Манипуляции и бессознательная лояльность
Корпоративная лояльность возникает вследствие ритуалов, идеологем, лингвистических трюков ("мы — команда", "нет клиентов, есть гости" и т.д.), что позволяет проще управлять массой работников, скрывая подлинную суть отчуждения.
7. Сопротивление и пробуждение
Хотя большинство героев принимают правила игры, главный толчок к сопротивлению дает страдание — когда корпорация отнимает нечто по-настоящему ценное. Именно через личные потери пробуждается солидарность, появляется горизонтальная связь.
8. Пути выхода: самоорганизация, солидарность, знание
Противоядие против отчуждения — осмысление, образование, горизонтальная самоорганизация работников, а не интеграция в корпоративные практики и не стремление идентифицироваться с "большим брендом".
Итоги и философские размышления
В анализе "Разделения" отчетливо прослеживается прочтение сериала как иллюстрации марксистского отчуждения труда. Духовное "расщепление" личности между работой и личной жизнью доведено до гротеска, но по сути отражает будни множества современных сотрудников. Корпорации предлагают работникам не только деньги, но и ложное чувство принадлежности, миссии — заменяя религиозную веру "верой в бренд" и подменяя реальный смысл труда псевдоценностями.
Интересен междисциплинарный пласт: наряду с марксистским анализом поднимаются темы языка (нейролингвистика), культовой символики и психологии, отношения к страсти и дисциплине (отсылки к христианству и древнегреческим теориям души). Актуализируется феномен "религии без Бога": смысл, который людям так стремятся дать, поставлен на службу контролю.
Само по себе отчуждение показано как нечто неестественное для человека — оно разрушает целостность, делает невозможным соприкосновение с подлинными чувствами и ценностями.
Практический вывод:
Освобождение начинается с осознания отчужденности и создания горизонтальных связей, способных — пусть малым шагом — вернуть субъектность и солидарность. Это не значит немедленный революционный прорыв или готовый рецептик счастья; это скорее некоторый вектор поиска для каждого, кто сталкивается с ощущением внутреннего разрыва между "работником" и "человеком".
Философски можно спросить:
Если современное общество требует от нас разделения и фрагментации, возможно, истина о целостности находится в постоянном усилии соединять разрыв, рутинно и осознанно возвращать себе право быть собой во всех сферах жизни?
Но где заканчивается полезная идентификация с профессией или коллективом — и начинается опасное самоотречение ради чужих целей? И не стоит ли чаще задумываться: для кого и во имя чего мы трудимся — и что в итоге остаётся нашим собственным?