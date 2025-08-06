Представьте, что изобрели технологию, с помощью которой Вам больше никогда не придется работать. За Вас будет работать специально отделенная от Вас часть личности. Звучит заманчиво? Но что останется от Вас, если Ваш труд Вам больше не будет принадлежать? Будете ли Вы ещё в полном смысле человеком? Этим вопросом задаётся сериал 2022 года «Разделение». Как такое разделение стало основой нашей экономической системы, можно ли его преодолеть и причем здесь религия и корпоративная культура? На эти и другие вопросы пытается ответить Ирина Штерк в новом выпуске в рубрике «Между строк».

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