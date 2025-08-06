Почему не возможен мир на Украине | Николай Азаров и Руслан Сафаров
Переговоры по Украине заходят в тупик. О протестах на Украине, об альпийских переговорах киевской верхушки с США и Великобританией по кандидатуре Валерия Залужного, о том, почему Москве не с кем вести переговоры в Киеве и позициях украинской конституции, попрание которых привело к нелегитимности власти, о возможности проведения выборов на Украине, о глобальности украинского конфликта и о том, как выйти на глобальную архитектуру безопасности и возможной встрече лидеров России, США и Китая говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
1. Вмешательство Запада и вопрос легитимности власти на Украине
— Основная идея Азарова: украинский политический процесс с 2014 года полностью завязан на внешнем управлении со стороны США, прежде всего — через американское посольство.
— Кадровые перестановки в посольстве США оказывают определяющее влияние на сопровождаемые ими процессы, включая персоналии у власти.
— При этом нет достоверных и убедительных свидетельств, что в ближайшее время идёт реальный сценарий по замене Зеленского на другого кандидата, например, на Залужного; о нём говорят, но подтверждений аппаратных и процедурных ("механизмов замены") нет.
2. Кризис легитимности и нарушение Конституции
— Детально разбирается правовая коллизия: действующая украинская власть нарушила Конституцию, продлив срок президента в обход основного закона — через военное положение, что противоречит прямым нормам Конституции.
— Фактически, действия, решения и законы нынешней украинской власти и большинства институтов с 2014 года представляются Азаровым нелегитимными; любая бумага, подписанная представителями нынешней киевской власти, с его точки зрения, слаба юридически и может быть легко аннулирована в будущем.
3. Истинные причины политического тупика
— Украинское государство, по мнению Азарова, разрушено на правовом и институциональном уровнях, и любые выборы, проводимые нынешним режимом, будут только подтверждать и перезагружать сложившийся порядок.
— Для восстановления легитимности нужны переходный период, восстановление оппозиции и свободных СМИ, распуск или отстранение нынешней элиты и полная "перезагрузка" правил, похожая на процессы денацификации в Германии после Второй мировой войны.
4. Глобальный контекст и невозможность мира
— Украинский кризис — не внутренний конфликт одной страны, а проявление глобального столкновения между Россией и западным миром (НАТО, США), где Украина выступает в качестве инструмента давления, а не самостоятельного игрока.
— Запад (в первую очередь США) не заинтересован в пересмотре архитектуры безопасности Восточной Европы на условиях России; ключ — расширение НАТО, ослабление/изоляция России.
5. Указание на дефицит ценностей и кризис морали на Западе
— Азаров связывает геополитическое противостояние с мировоззренческим и ценностным кризисом, размыванием традиционных норм, моральных ориентиров, секуляризацией, ростом влияния либеральной идеологии.
Аналитический разбор и междисциплинарные аналогии:
Ситуация на Украине, представленная через призму выступления Азарова, демонстрирует глубокий стратегический и институциональный кризис: государственные институты изнутри лишаются легитимности, право и Конституция становятся формальностью, а функции управления смещаются к внешнему центру. Это напоминает, с одной стороны, о теории про "несуверенное государство" в политологии, с другой — о "смещённой агентности" в социальных системах, когда функции контроля и принятия решения уходят от формальных лидеров к неформальным акторам.
Юридическая казуистика с продлением президентского срока через военное положение — типичный случай "сильной руки", когда закон гибко подгоняют под текущую политическую необходимость. История знает много примеров такой подгонки — от небольших латиноамериканских государств до примеров с конституционной монархией в Европе XX века.
Что касается аналогии с нейросетями: алгоритм управления при отсутствии прозрачных правил неизбежно будет демонстрировать "смещение параметров" — реальность подгоняется под текущие входные данные, а вопросы "о смысле, цели, истинных мотивах" системы игнорируются ради краткосрочных выгод. В социальном плане общества, где исчезают правила и институты, становятся похожи на "обучающуюся нейросеть без корректных датасетов": ошибки накапливаются, и результат становится неконтролируемым.
Примечателен параллелизм философских и юридических рамок проблемы: истина в данном контексте оказывается не более чем функцией политической воли и подконтрольной информации — и потому, как бы парадоксально ни звучало, никакой "устойчивой" истины для всех участников (и уж тем более для общества) быть не может.
На психо-социальном уровне можно вспомнить идеи из экзистенциальной философии: отчуждение граждан от государства, превращение политиков в "маски и функции" — все это ведет к апатии, разочарованию, или же к радикализации (что отражается и в описанных массовых акциях, символизирующих кризис доверия).
Практические выводы и философское размышление:
- Мир на Украине сейчас невозможен не только из-за отсутствия легитимного переговорщика, но и потому, что текущая система власти и ее структура не предполагают возможностей для реальных перемен без внешнего, гораздо более масштабного согласования интересов "больших игроков" — России, США, Китая, ЕС.
- Кризис на Украине — лишь симптом болезни всей системы межгосударственных отношений после холодной войны, в которой институты демократического контроля, права и самостоятельности государств все менее устойчивы перед лицом глобальных сил и идеологий.
- Попытка "навести порядок" силовыми (или даже формально-демократическими) методами без глубокого пересмотра устоев, ценностей, способов коммуникации и взаимного доверия — обречена на возврат к прежним схемам; любые выборы внутри системы, разрушившей свою легитимность, не приведут к миру, а только перезапустят цикл конфликта.
Финальный вопрос для размышления:
Если легитимность, как и истина, оказывается в новых условиях функцией не законов или даже воли народа, а игры интересов и силы, то возможен ли вообще устойчивый мир без возвращения (или обновления) ценностей доверия, взаимного уважения и, в самом широком смысле слова, гуманизма? Каким может быть фундамент новой международной этики, чтобы не повторялись столь разрушительные круговороты конфликтов, и можем ли мы — как сообщества и личности — повлиять на этот фундамент хотя бы в своем кругу?