Переговоры по Украине заходят в тупик. О протестах на Украине, об альпийских переговорах киевской верхушки с США и Великобританией по кандидатуре Валерия Залужного, о том, почему Москве не с кем вести переговоры в Киеве и позициях украинской конституции, попрание которых привело к нелегитимности власти, о возможности проведения выборов на Украине, о глобальности украинского конфликта и о том, как выйти на глобальную архитектуру безопасности и возможной встрече лидеров России, США и Китая говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров

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