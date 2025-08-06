Нейросети лишат вас работы? Будущее человечества под угрозой искусственного интеллекта?

Виктор Алексеевич обсудил, что на самом деле происходит с цивилизацией в эпоху роботизации, со своим сыном Василием Ефимовым — экспертом по внедрению нейросетей в бизнес и автором онлайн-курса «Нейросети: от хаоса к системе».

Из этого разговора вы узнаете как на самом деле работает ChatGPT и другие большие языковые модели, почему ИИ — это экзоскелет для мозга и как уже сегодня использовать нейросети в работе и жизни

ССЫЛКИ НА ВАСИЛИЯ ЕФИМОВА:

Телеграм-канал Василия Ефимова о нейросетях: https://t.me/+qojOdablquJhNmMy

Регистрация на бесплатный вебинар «Нейросети: от хайпа к реальной выгоде» https://thlk.ru/bIdbd

простоДОТУ: https://vk.com/prostodotu

Таймкоды:

00:00 Почему концептуальное движение ИГНОРИРУЕТ факторы внешней среды?

02:41 ChatGPT не думает! Вот как на самом деле работают большие языковые модели

05:55 Почему ИИ переписал правила игры именно СЕЙЧАС, а не 70 лет назад

09:56 Как нейросети "видят" кота: векторное пространство, которое перевернет ваше понимание ИИ

15:32 Почему люди и ИИ мыслят ОДИНАКОВО (и как это использовать)

22:27 ИИ = экзоскелет для мозга! Математическая формула успеха, которую поймут не все

26:25 Нейросеть может создать ИИ-аватар любого человека! Но есть одно НО…

29:08 Почему ИИ освободит человечество от рабства! Возврат к божественному предназначению

35:08 Реальные кейсы использования ИИ: как строитель храмов сократил работу с недель до часов

42:36 Главные выводы: закон времени в разрезе искусственного интеллекта и концептуального движения

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#ИскусственныйИнтеллект #НейроСети #ChatGPT #ДОТУ #КОБ

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