Когда человека заменит искусственный интеллект
Нейросети лишат вас работы? Будущее человечества под угрозой искусственного интеллекта?
Виктор Алексеевич обсудил, что на самом деле происходит с цивилизацией в эпоху роботизации, со своим сыном Василием Ефимовым — экспертом по внедрению нейросетей в бизнес и автором онлайн-курса «Нейросети: от хаоса к системе».
Из этого разговора вы узнаете как на самом деле работает ChatGPT и другие большие языковые модели, почему ИИ — это экзоскелет для мозга и как уже сегодня использовать нейросети в работе и жизни
ССЫЛКИ НА ВАСИЛИЯ ЕФИМОВА:
Телеграм-канал Василия Ефимова о нейросетях: https://t.me/+qojOdablquJhNmMy
Регистрация на бесплатный вебинар «Нейросети: от хайпа к реальной выгоде» https://thlk.ru/bIdbd
простоДОТУ: https://vk.com/prostodotu
Таймкоды:
00:00 Почему концептуальное движение ИГНОРИРУЕТ факторы внешней среды?
02:41 ChatGPT не думает! Вот как на самом деле работают большие языковые модели
05:55 Почему ИИ переписал правила игры именно СЕЙЧАС, а не 70 лет назад
09:56 Как нейросети "видят" кота: векторное пространство, которое перевернет ваше понимание ИИ
15:32 Почему люди и ИИ мыслят ОДИНАКОВО (и как это использовать)
22:27 ИИ = экзоскелет для мозга! Математическая формула успеха, которую поймут не все
26:25 Нейросеть может создать ИИ-аватар любого человека! Но есть одно НО…
29:08 Почему ИИ освободит человечество от рабства! Возврат к божественному предназначению
35:08 Реальные кейсы использования ИИ: как строитель храмов сократил работу с недель до часов
42:36 Главные выводы: закон времени в разрезе искусственного интеллекта и концептуального движения
Если видео было полезным — поставьте лайк и подпишитесь на канал! В комментариях поделитесь, как вы уже используете ИИ в своей работе.
#ИскусственныйИнтеллект #НейроСети #ChatGPT #ДОТУ #КОБ
Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"
https://viktorefimovschool.ru/tarif_life
Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:
Урок: «Предназначение и новые смыслы»
❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life
Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew
Комментарий редакции
1. Что такое искусственный интеллект (ИИ) в понимании участников:
- ИИ, и в частности нейросети, — это инструмент, способный имитировать некоторые аспекты человеческого мышления, но не обладающий сознанием или настоящим интеллектом.
- Современный прорыв ИИ стал возможен благодаря массиву данных (благодаря цифризации знаний и появлению интернета) и развитию вычислительных мощностей.
- Работа нейросети — не осмысленное мышление, а вероятностное прогнозирование следующего "шага" (например, слова), на основе статистической обработки массивов данных, представленных в виде многомерных векторов.
2. Сравнение ИИ и человека:
- Главная разница: у человека есть свобода воли, способность выходить за пределы заложенных шаблонов, чувство любви, совесть, мера и способность к саморефлексии. У ИИ этого нет — его действия ограничены заложенной архитектурой и программой.
- Человек способен меняться, осознанно преодолевать свои паттерны, рефлексировать — этим и определяется человеческое отличие от любой алгоритмической системы.
3. ИИ как инструмент:
- Искусственный интеллект — всего лишь мощный инструмент, подобный экзоскелету или роялю: его ценность определяется не самим по себе, а умением и целью человека, который его использует.
- С одной стороны, ИИ усиливает потенциал человека, помогает автоматизировать рутинные процессы, позволяет за короткое время обрабатывать объёмы данных, создавать новые продукты. С другой стороны, он ничтожен без осмысленного пользователя.
- Через метафору — если в голове у человека пустота, ИИ лишь усилит эту пустоту; если есть смысл — умножит и усилит смыслы.
4. Прикладная сторона и неизбежность интеграции ИИ:
- Владение инструментами ИИ становится необходимой управленческой грамотностью XXI века — так же, как в прошлом веке базовой была грамотность чтения и письма.
- Примеры: автоматизация работы в бизнесе и быту, анализ данных, помощь в креативных и технических задачах, обучение новым профессиям не требует специфических ИТ-навыков, достаточно желания и минимальных цифровых умений.
- Отказ от понимания и принятия ИИ ведёт к проигрышу в социально-экономической конкуренции.
5. Опасности и вызовы:
- ИИ заменяет рутинные, механические задачи, но не способен подменить смысложизненные вопросы, творчество и человечность.
- Проблема расчеловечивания — “владеет” ли человек ИИ, или ИИ формирует новую реальность, где человек становится придатком к машинам.
- Вопрос: насколько современное общество готово к переосмыслению своей миссии, отказу от рутины ради творчества и внутреннего развития?
6. Глубинные и философские перспективы:
- Вектор развития цивилизации — не в замене человека машиной, а в освобождении человека для более высоких смыслов, творчества, возвращения к своей “божественной” природе (“наместник Бога на земле”).
- Вместо рабовладения через физический труд или рутинную работу — переход к смыслообразованию.
- ИИ не решает мировоззренческие и духовные дилеммы, но способствует тому, чтобы человек задался вопросом: “А для чего/кого/зачем я живу?”
7. Социальная и культурная ответственность:
- Необходима всеобщая управленческая грамотность, чтобы не быть ведомыми, а самим формировать вектор развития общества.
- ИИ — не угроза, а вызов быть более человечным, искать свои подлинные смыслы и учиться пользоваться новым инструментом осознанно и на благо общества.
---
Вывод (с практическим и философским акцентом):
В итоге, обсуждение раскрывает принципиальную позицию: искусственный интеллект — это не финал, не враг и не замена, а мощное средство усиления человеческого потенциала и личностных смыслов. Его интеграция в жизнь неизбежна, и сопротивляться этому процессу — все равно что отвергать саму эпоху. Однако он не отменяет ключевого вопроса: чем наполнит человек тот потенциал, который высвобождается благодаря ИИ? От глубины смыслов, от человечности, нравственности, творчества зависит, во что превратится новый «усиленный» человек и сможет ли общество преодолеть угрозу расчеловечивания.
Важно осознать: овладение ИИ — не просто технический скилл, а часть нового этического и культурного вызова. Осваивать ИИ стоит каждому, но не ради самой технологии, а ради раскрытия и реализации глубинных человеческих смыслов.
Открытый вопрос для размышления:
Если технологии отдают нам всё больше свободы от рутины и забот, воспользуемся ли мы этим для осмысленного саморазвития, созидания и любви — или перепоручим и эти сферы машинам, потеряв тем самым своё человеческое предназначение? Какую истину о себе мы откроем, став свободнее благодаря искусственному интеллекту?