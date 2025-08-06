Игорь Шишкин | Трамп идёт ва-банк: новый раскол США и России
Игорь Шишкин анализирует текущие события в политике США, включая противостояние Дональда Трампа с «глубинным государством» и его борьбу за мировое господство. Обсуждаются ключевые моменты, такие как экономические и социальные вызовы для США, влияние «глубинного государства», а также возможные последствия для России и других стран. Шишкин делится уникальными взглядами на политические маневры Трампа и борьбу за власть внутри США.
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00:00 Введение: Трамп идёт ва-банк
00:42 Первая и Вторая мировые войны
02:02 События последних дней
04:18 Концепция борьбы за мировое господство
05:45 Роль США и других стран
07:28 Противостояние традиционных ценностей и либерального глобализма
10:26 Роль государств и теневых структур
12:19 Влияние еврейского капитала
14:44 Заключение
15:50 Арест представителей демократической партии
16:44 Попытка расследования государственного переворота
17:20 Борьба с «глубинным государством»
18:14 Интересы крупного капитала
19:50 Контроль интересов крупного капитала
20:42 Вице-президент Агню и его заявление
21:40 Позиция Трампа и либеральный глобализм
23:22 Возвращение Трампа и его карт-бланш
24:43 Борьба за власть и её последствия
28:51 Раскол и расследование государственного переворота
30:31 Противоречия в заявлениях о Эпштейне
33:30 Влияние глубинного государства
34:38 Протесты и влияние теневой власти
35:32 Карт-бланш для Трампа
36:24 Опасность самостоятельности Трампа
38:22 Пример Рузвельта
39:19 Стратегия Трампа и реиндустриализация
41:37 Программа Трампа и дань
43:31 История западного мира
46:20 Позиция Европы
47:13 Новая система взаимоотношений
47:55 Переход Европы в статус вассалов США
50:34 Ультиматум Трампа
51:44 Пример Южной Кореи
53:16 Проблема России
56:04 Стратегия Трампа в отношении России
01:03:15 Возможные действия Трампа
01:04:40 Стратегия Трампа и глубинного государства
01:05:34 Логика обстоятельств
01:06:11 Конфликт с Россией
#Трамп #ГлубинноеГосударство #США #Политика #История #Глобализм #Россия #Экономика #ДональдТрамп #Власть
Комментарий редакции
1. Смена гегемона и борьба за мировое господство
- Лекция рассматривает длинную историческую линию смены мирового гегемона: от Британской империи, пытавшейся удержать первенство через мировые войны, к США, которые сейчас сталкиваются с аналогичными проблемами удержания своего положения.
- События последних недель (тарифные войны, дела против демократов, дело Эпштейна, ультиматумы России) рассматриваются как часть борьбы за мировую гегемонию.
2. Кризис либерального глобализма
- Либеральный глобализм, как власть наднациональных финансовых элит («денежных мешков»), провалился: не хватило реальных сил, чтобы сделать государства полностью инструментом своего влияния.
- В результате борьба вновь переходит на уровень государств, хотя теневые влияния (глубинное государство, международный капитал) никуда не исчезли.
3. Трамп — выразитель новой стратегии
- Трамп выступает представителем «глубинного государства», которое отказалось от либерально-глобалистского курса в пользу прямого доминирования США с помощью инструментов давления на других.
- Его действия последовательны: он инициирует уголовные дела против оппонентов, продавливает «вассальные» соглашения с Европой, Японией, Кореей.
- Трамп — не борец с теневой элитой, а назначенец, чья стратегия сейчас выгодна крупному капиталу и глубинной власти; ему выделен «карт-бланш», но с ограничениями, чтобы не дать обрести личную самостоятельность.
- Эпизод с делом Эпштейна демонстрирует, как теневая власть способна мгновенно корректировать повестку, ограничивая Трампа и обрывая темы, опасные для системы.
4. Роль России и «русского вопроса»
- США удалось фактически перевести Европу из категории партнеров в разряд вассалов через экономические сделки; этот же механизм применяется к другим странам.
- Россия остается единственным важным «камнем преткновения»: ее сложно заставить платить новую «дань» и принять правила игры США — во многом из-за уникального военного потенциала.
- Давление на Россию усиливается ультиматумами, санкционным шантажом, демонстрациями возможностей ИТ-влияния, одновременными «страшилками» и нарочито дружелюбными посылами.
5. Структура и логика мирового кризиса
- Аналогия с 1920-30-ми годами и борьбой фракций в СССР: даже после победы одной линии противники внутри элит никуда не исчезают, борьба принимает иные формы.
- Конфликт в США между консерваторами («трампистами») и адептами глобализма носит уже характер «бескомпромиссной схватки», отличается высокой степенью риска для участников.
- Решение судьбы США и их стратегий — это прагматическая борьба за сохранение мировой гегемонии, а не романтическая борьба за идеи или ценности.
6. Стратегия ослабления противников и самоограничения США
- Для удержания статуса США вынуждены прибегать к экономическому принуждению, устраивать ультимативные сделки.
- Но применение силы ограничено: Трампу и элите важно не «перестараться» и не разрушить систему ради победы, которая окажется пирровой.
Практические выводы и философское осмысление:
В этом видео настойчиво проводится мысль о цикличности истории, в которой борьба за власть обретает новое лицо, но суть остается прежней — это всегда столкновение интересов элит, как бы они себя ни называли и какие бы идеологии ни прикрывали. За фасадом демократии, революций, официальных программ всегда есть другой уровень — сеть структур, кланов, глубинных сил, взаимодействующих через государства.
Показательно, что даже претензии к «глобализму» и «глубинному государству», к стандартной версии заговора, открыто подвергаются анализу: да, капитал и теневые сети важны, но по факту действуют они всегда через государства, а сами государства вынуждены искать стратегию выживания и доминирования на фоне слабости или провала прежних глобальных моделей.
Позиция России, согласно рассматриваемой концепции, уникальна не по экономике, а по военной и политической субъектности — в нынешнем этапе это становится решающим фактором. США (в лице Трампа и стоящей за ним системы) вынуждены либо сломать Россию дипломатией и экономикой, либо пересматривать саму структуру своего лидерства.
Философское размышление:
Парадоксально, но история глобальных конфликтов — это не только борьба кланов, государств или идеологических лагерей, а процесс непрестанного поиска баланса между видимостью и реальностью, между сказанной и истинной причиной событий. Подобно тому, как люди в личной жизни часто сталкиваются с разочарованием из-за идеализации партнера, так и государства могут попасть в ловушку собственных иллюзий о силе, контроле и непогрешимости.
Можно ли, исходя из этой картины, говорить о возможности появления в мировой политике подлинно самостоятельного субъекта — или все мы, и целые страны, и лидеры, так и остаемся частью неосознаваемого сценария исторической драмы, где глубинные механизмы остаются кукловодами, а индивидуальная свобода — лишь временно выделенное пространство?
Открытый вопрос:
Где проходит граница между реальным суверенитетом субъекта — будь то государство или личность — и той скрытой сетью связей, традиций, финансовых или культурных ограничений, которые определяют наше поведение и судьбу? Может ли кто-то (или что-то) выйти за пределы игры, или вся история — это лишь череда сменяющихся фасадов скрытых сил, а истина всегда где-то на границе между видимым и недостижимым?