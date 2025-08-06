Игорь Шишкин анализирует текущие события в политике США, включая противостояние Дональда Трампа с «глубинным государством» и его борьбу за мировое господство. Обсуждаются ключевые моменты, такие как экономические и социальные вызовы для США, влияние «глубинного государства», а также возможные последствия для России и других стран. Шишкин делится уникальными взглядами на политические маневры Трампа и борьбу за власть внутри США.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-

description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение: Трамп идёт ва-банк

00:42 Первая и Вторая мировые войны

02:02 События последних дней

04:18 Концепция борьбы за мировое господство

05:45 Роль США и других стран

07:28 Противостояние традиционных ценностей и либерального глобализма

10:26 Роль государств и теневых структур

12:19 Влияние еврейского капитала

14:44 Заключение

15:50 Арест представителей демократической партии

16:44 Попытка расследования государственного переворота

17:20 Борьба с «глубинным государством»

18:14 Интересы крупного капитала

19:50 Контроль интересов крупного капитала

20:42 Вице-президент Агню и его заявление

21:40 Позиция Трампа и либеральный глобализм

23:22 Возвращение Трампа и его карт-бланш

24:43 Борьба за власть и её последствия

28:51 Раскол и расследование государственного переворота

30:31 Противоречия в заявлениях о Эпштейне

33:30 Влияние глубинного государства

34:38 Протесты и влияние теневой власти

35:32 Карт-бланш для Трампа

36:24 Опасность самостоятельности Трампа

38:22 Пример Рузвельта

39:19 Стратегия Трампа и реиндустриализация

41:37 Программа Трампа и дань

43:31 История западного мира

46:20 Позиция Европы

47:13 Новая система взаимоотношений

47:55 Переход Европы в статус вассалов США

50:34 Ультиматум Трампа

51:44 Пример Южной Кореи

53:16 Проблема России

56:04 Стратегия Трампа в отношении России

01:03:15 Возможные действия Трампа

01:04:40 Стратегия Трампа и глубинного государства

01:05:34 Логика обстоятельств

01:06:11 Конфликт с Россией

#Трамп #ГлубинноеГосударство #США #Политика #История #Глобализм #Россия #Экономика #ДональдТрамп #Власть