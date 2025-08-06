Анатолий Вассерман обсуждает ключевые события мировой политики, в том числе роль Трампа в международных экономических и политических процессах, а также текущие события на Украине. Отношения между США и Россией, внутренние проблемы США и состояние глобальной экономики — все это затронуто в данном интервью. Также рассматриваются стратегические цели России и Украины, вопросы гражданства и ситуация в Приднестровье.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-

description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

00:36 Отношение Трампа к Медведеву

02:11 Система «Мёртвая рука»

05:12 Стратегия Трампа

06:35 Пошлины против Бразилии

08:04 Вторичные санкции

10:06 Влияние на мировую экономику

12:07 Стратегическая цель Трампа

13:51 Ограничения для бизнеса

16:13 Экономическая система США

17:08 Политическая система США

19:51 Лоббизм в США

22:56 Ситуация на Украине

28:05 Стратегия продвижения

30:30 Цели специальной военной операции

35:50 Сложности получения гражданства для украинцев

37:56 Адаптация украинцев в России

42:06 Приднестровье и его обороноспособность

45:45 Боеспособность молдавских войск

47:55 Финансирование предвыборных кампаний в Молдавии

50:15 Перспективы объединения Молдавии и Румынии

#Трамп #Медведев #ГлобальнаяЭкономика #Украина #Россия #США #Эпштейн #Пошлины #Глобализм #Приднестровье #Молдавия