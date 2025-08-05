“Японцы, мы вас сожгли, чтобы русские вас не убили…”

Это краткое содержание статьи Рича Лоури, посвящённой 80-летней годовщине бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Итак, цитирую:

“80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней, но теперь мы должны защищаться от ядерного оружия.

Вопрос о том, было ли оправданным применение бомбы, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным.

Критики решения президента Гарри Трумэна предполагают, что именно начало советского вторжения в конце войны убедило императорскую Японию капитулировать.

Приятно думать, что императорская Япония решила бы капитулировать в те же сроки, но без Хиросимы и Нагасаки, но доказательств этому нет.

У японцев были рычаги для заключения мирного договора на выгодных условиях.

Атомная бомба разрушила эти планы.

Окончание войны сделало ненужным вторжение США, которое могло привести к сотням тысяч жертв среди американцев; спасло миллионы жизней японцев, которые могли погибнуть в боях на родных островах или от голода; положило конец короткому советскому вторжению (только из-за него погибли сотни тысяч японцев); и положило конец страданиям, которые японская империя принесла региону, особенно Китаю, где погибло около 20 миллионов человек.

Обладая невероятной мощью, которую даёт новое оружие, мы использовали бомбу, чтобы положить конец ужасной войне, а не для того, чтобы подчинить себе Европу или для других циничных целей.

Восемьдесят лет назад атомная бомба стала миротворцем в ужасном конфликте, унесшем миллионы жизней.

Но в следующий раз она может оказаться инструментом в руках иррационального режима или страны-соперника, стремящейся уничтожить американскую мощь.

Будьте осторожны”. Вот так, друзья. Как вам такая трактовка истории?

Война окончилась, не потому что Красная армия разгромила Квантунскую, а потому что американская бомба зверски убила десятки тысяч мирных японцев – в основном женщин и детей.

Но убила она их абсолютно правильно, во благо мира и победы жизни на земле.

А иначе бы продолжалось страшное “советское вторжение”, которое, в общем, никакого значения для окончания войны не имело.

А теперь США должны не допустить, чтобы ядерная бомба оказалась в неправильных руках страны-соперника, потому что только руки Вашингтона правильные.

…Мне всегда кажется, что нельзя быть такими лицемерными тварями. Но тут выходит очередная статья New York Post. И оказывается, что можно.

https://nypost.com/2025/08/01/opinion/80-years-ago-the-a-bomb-saved-countless-lives-but-now-we-must-to-defend-against-nukes/