“Японцы, мы вас сожгли, чтобы русские вас не убили…”
“Японцы, мы вас сожгли, чтобы русские вас не убили…”
Это краткое содержание статьи Рича Лоури, посвящённой 80-летней годовщине бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Итак, цитирую:
“80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней, но теперь мы должны защищаться от ядерного оружия.
Вопрос о том, было ли оправданным применение бомбы, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным.
Критики решения президента Гарри Трумэна предполагают, что именно начало советского вторжения в конце войны убедило императорскую Японию капитулировать.
Приятно думать, что императорская Япония решила бы капитулировать в те же сроки, но без Хиросимы и Нагасаки, но доказательств этому нет.
У японцев были рычаги для заключения мирного договора на выгодных условиях.
Атомная бомба разрушила эти планы.
Окончание войны сделало ненужным вторжение США, которое могло привести к сотням тысяч жертв среди американцев; спасло миллионы жизней японцев, которые могли погибнуть в боях на родных островах или от голода; положило конец короткому советскому вторжению (только из-за него погибли сотни тысяч японцев); и положило конец страданиям, которые японская империя принесла региону, особенно Китаю, где погибло около 20 миллионов человек.
Обладая невероятной мощью, которую даёт новое оружие, мы использовали бомбу, чтобы положить конец ужасной войне, а не для того, чтобы подчинить себе Европу или для других циничных целей.
Восемьдесят лет назад атомная бомба стала миротворцем в ужасном конфликте, унесшем миллионы жизней.
Но в следующий раз она может оказаться инструментом в руках иррационального режима или страны-соперника, стремящейся уничтожить американскую мощь.
Будьте осторожны”. Вот так, друзья. Как вам такая трактовка истории?
Война окончилась, не потому что Красная армия разгромила Квантунскую, а потому что американская бомба зверски убила десятки тысяч мирных японцев – в основном женщин и детей.
Но убила она их абсолютно правильно, во благо мира и победы жизни на земле.
А иначе бы продолжалось страшное “советское вторжение”, которое, в общем, никакого значения для окончания войны не имело.
А теперь США должны не допустить, чтобы ядерная бомба оказалась в неправильных руках страны-соперника, потому что только руки Вашингтона правильные.
…Мне всегда кажется, что нельзя быть такими лицемерными тварями. Но тут выходит очередная статья New York Post. И оказывается, что можно.
https://nypost.com/2025/08/01/opinion/80-years-ago-the-a-bomb-saved-countless-lives-but-now-we-must-to-defend-against-nukes/
Комментарий редакции
1. Ядерная бомбардировка как спасение жизней: Применение атомных бомб против Хиросимы и Нагасаки спасло "бесчисленное количество жизней", прервав войну и избежав масштабного вторжения США в Японию.
2. Оправданность решения: Вопрос об этике применения бомбы остаётся дискуссионным, но автор считает решение президента Трумэна верным в обстоятельствах того времени.
3. Советский фактор: Критики говорят, что японское капитуляция стала результатом советского вторжения, однако нет доказательств, что Япония сдалась бы без американских бомбардировок.
4. Бомба разрушила японский расчёт на выгодные переговоры, заблокировав любые попытки заключить мир на японских условиях.
5. Американские потери были минимизированы, японские — также: Бомба спасла жизни не только американцев, но и миллионы японцев, так как полномасштабное вторжение и осада привели бы к ещё большему числу жертв.
6. Краткость советского вторжения: Указывается, что советское вторжение стоило жизней тысячам японцев, но существенной роли в завершении войны не сыграло.
7. Конец страданиям региона: Удар по Японии помог прекратить страдания, причинённые японской военной машиной — особенно в Китае, где погибло до 20 млн человек.
8. Ядерное оружие как миротворец, но и риск будущего: Тогда бомба послужила во благо, но в будущем ядерное оружие может оказаться в "неправильных руках".
9. Моральная исключительность США: Подчёркивается мысль, что только США (и их союзники) имеют право на ядерное оружие во имя мира, а другие страны представляют "угрозу".
---
Философский и аналитический вывод:
Можно ли назвать применение атомных бомб если не исторической необходимостью, то "наименьшим злом"? Подобные рассуждения — типичная попытка рационализации трагического решения, последствия которого ощутили в первую очередь мирные жители. Тут интересно, как история словно программируется "задним числом": акт невиданного насилия оправдывается, исходя из гипотетических жертв или альтернатив, которые не случились.
Лоури противопоставляет два 'зла' — японскую жестокость на оккупированных территориях и удар по городам, пытаясь повернуть этику войны в поле арифметики. Однако вычислять страдания и обосновывать убийство "во благо будущих жизней" — крайне шаткая и опасная логика, ведущая к моральному релятивизму и оправданию любых средств ради "высших целей".
Удивительно, что этот дискурс работает до сих пор: реальная трагедия оправдывается иллюзорными сценариями ("что было бы, если бы…"), а моральное право распоряжаться абсолютным оружием резервируется исключительно за "правильными" государствами. С точки зрения психологии, это — пример коллективной рационализации группы и попытка скрыть травму, путем идеализации собственного выбора: когда массовое убийство объявляется проявлением милосердия.
Всё это напоминает парадоксы современной этики, в которых алгоритмы (например, автономные автомобили) сталкиваются с моральным выбором: кого 'спасти', если избежать жертв нельзя? Похожим образом и здесь: человеческий взгляд заужается до подсчета 'жизней' и игнорирования уникальности каждой человеческой судьбы.
Применимо ли такое мышление к индивидуальным поступкам? Нужно ли оправдывать жертвы "великим благом" или лучше не терять чувствительность к непоправимым потерям?
---
Открытый вопрос читателю:
Можно ли, считая себя "добрыми руками", оправдывать любые действия ради победы над злом — или такая логика сама по себе становится новым источником зла? Где пролегает граница между трагической необходимостью и самодовольным оправданием жестокости — и как мы, как сознательные существа, можем научиться видеть иное, кроме привычной арифметики исторической боли?