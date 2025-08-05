В основании едва ли не каждой культуры обнаруживается сюжет, как завязка всего последующего культурного нарратива, — сакральный герой вступает в бой со смертью. И в этой битве жизни со смертью смерть брала верх. Всё живое когда-то умирало, и в этом виделся фатум. Жизнь характеризовалась конечностью и подверженностью смерти. Мечта о победе над смертью, великом реванше жизни облекалась в эсхатологические образы. Когда-то придёт время великой Победы и смерть будет повержена. Когда-то… А до того времени каждый час в мире умирает около семи тысяч человек. И следует смиренно взывать к милости смерти. Но милость от смерти не приходит. Смерть вообще немилосердна — это не её характеристика. За жизнь надо бороться. И эта борьба имеет шанс на успех только при соединении усилий всех. Надо поднять знамя борьбы за жизнь. И это знамя, приняв эстафету от многих мечтателей прошлого, поднял Александр Андреевич Проханов. Его слова процитировал президент России — а это уже серьёзно. Россия бросает вызов не просто Западу, не просто мировой антицивилизации, а самой смерти и под знаменем этой борьбы объединяет человечество. Попробуем оценить, насколько состоятелен и имеет шанс на успех прохановский проект.

Современный западный проект бессмертия не для всех: запрос на русскую альтернативу

В начале 2025 года прозвучал диагноз, приговаривающий человечество. Илоном Маском было заявлено: человек исчерпан. Когнитивная ёмкость, которой обладал homo sapiens, воспроизведена. Все знания, которые человечество могло передать искусственному интеллекту, уже переданы. Дальше — синтез, творчество, прорыв возможны только на стороне машины. Только ИИ способен к генерации новых данных. Человек выдохся. Его предел наступил.

Это заявление – не единичный эпатаж. Оно выражает общее настроение западных элит. От Питера Тиля до Рэя Курцвейла тянется цепь пророков нового бытия, нового тела. Но не человека, а постчеловека. В этой картине человек как таковой — отжившая форма. Он должен уступить место усовершенствованной версии себя: гибриду с нейроинтерфейсом («Нейролинк»), телом, лишённым болезни, сознанием, сращённым с алгоритмом.

Речь идёт о проекте техногенного бессмертия. Это уже не метафора, а инженерная программа, получающая миллиарды инвестиций и движущая новейшую трансгуманистскую идеологию. Возможно, этот проект технологического бессмертия уже реализуется — фрагментами, под прикрытием, но неумолимо. Он обретает инфраструктуру, легитимацию, кадры и новых верующих.

Питер Тиль предлагает особый тип бессмертия. Его аргументы опираются на тезис о бессмертии души. Если душа бессмертна, то смерть становится вопросом телесной оболочки. Тогда задача — не преодоление смерти как таковой, а удержание души в телесной жизни. Значит, надо научиться переселять её в новое тело или — обновлять телесную форму. Тело должно быть спасено, отремонтировано, продлено. Это материальное бессмертие, в которое вписана духовная метафизика. Путь Тиля — это новая биомистика, в которой существование души признаётся, но она становится обслуживающим модулем функционирования тела.

Современный западный (пока ещё закрытый) проект бессмертия — логичное продолжение всей траектории западной истории. Такой проект в логике развития Запада порождает две фундаментальные угрозы.

Первая угроза — социальная. Если бессмертие становится технически достижимым, значит, оно может быть оцифровано, стандартизировано, поставлено на поток — и монополизировано. Оно станет товаром, услугой, привилегией, операцией, доступной избранным. Так сформируется новая кастовая иерархия бессмертных. Наверху — техноэлита, владельцы ключей от жизни, снизу — масса смертных, лишённая доступа к процедурам продления жизни. Эта элита перестаёт быть элитой по заслугам — она становится олимпийским пантеоном, неумирающим и потому неподсудным.

Новая власть — власть над жизнью. Возможность отключать человека от источников существования, деактивировать, исключить из бытия — создаёт инструмент не просто контроля, а цифрового уничтожения. Человечество окажется поделено на бессмертных, смертных и продлевающих жизнь.

Вторая угроза — антропологическая. Формируется новый тип существа, технически усовершенствованного, биологически модернизированного, информационно подключённого, но без духовной вертикали. Это существо — биоробот, в котором отсутствует главный канал — связь с Богом. Фактически Запад готов сотворить чудовище, о создании которого предупреждала западная литература. Душа и духовность оказываются разменом на бессмертие. Новое существо будет бессмертно, но недостойно вечности. Отсюда соединённость на Западе темы бессмертия с различного рода оккультными течениями.

Запад не может предложить иную модель бессмертия. Его путь вёл к цели бессмертия избранных и сегодня близок к достижению.

Русский проект бессмертия должен быть альтернативным. Его альтернативность укоренена в самой российской цивилизации. Русская идея бессмертия — всеобщая, адресованная всему человечеству. Горизонтально она раскрывается через всеобщность спасения, вертикально — через приоритетность духа над плотью. Бессмертие не как услуга, а как право каждого, вне зависимости от положения, капитала и происхождения. Русское бессмертие не делит, оно воскрешает человечество — целиком, без остатка, без условий.

Русское бессмертие начинается не с тела, а с духа, с устремлённости к небу. Не тело даёт жизнь духу — дух оживляет плоть. Это бессмертие, раскрывающееся как духовная преображённость, дающая через преображение плотскую нетленность. Наука и технологии в русском проекте бессмертия соединяются с религией и духовной традицией.

Тема бессмертия в истории мировой культуры

Тема бессмертия является без преувеличения вечной в истории мировой культуры. Запретить человеку думать о том, как победить смерть, невозможно. Современные технологические возможности открывают для человечества в этом отношении новые надежды.

Смерть и бессмертие в религиозной картине Древнего Египта

В Древнем Египте идея бессмертия занимала центральное место в религиозной и цивилизационной картине мира. Ключевым условием продолжения жизни после смерти было сохранение тела. Тело мумифицировалось, оберегалось, помещалось в тщательно устроенную гробницу. Считалось, что душа (ба) может возвращаться к телу, и только при сохранении его целостности возможна полноценная загробная жизнь. Нарушение телесной оболочки означало гибель и души, и личности. Мумификация касалась не всех, а соответственно, и вечная жизнь являлась в Египте привилегией избранных.

Другой аспект египетского бессмертия связан с именем и памятью. Имя (рен) — это не просто обозначение, а сущностная часть человека, его вечное присутствие в мире. Стереть имя — значит уничтожить личность. Отсюда — культовые надписи на саркофагах, молитвы потомков, обряды поминовения, произнесение имени вслух. Память — продолжение бытия. Так формировалась особая египетская «технология вечности», в которой ритуал, тело и имя составляли единую структуру противостояния смерти.

Особое место занимала «Книга мёртвых» — собрание магических формул, заклинаний и наставлений, сопровождавших умершего в его пути по царству дуата. Это была своего рода лоция по загробному миру, карта, объясняющая, как пройти испытания, избежать ловушек, предстать перед судом Осириса, взвешивающего сердце на весах истины. Без этой текстуальной и ритуальной поддержки душа рисковала затеряться в потустороннем хаосе.

Наиболее полное мифологическое воплощение идеи победы над смертью в Древнем Египте находит своё выражение в образе Осириса — первого воскресшего и прообраза загробного бессмертия. Осирис — первый из воскресших, архетип вечной жизни и главный ориентир для посмертной судьбы каждого египтянина. Согласно мифу, он был убит и расчленён своим братом Сетом, но его супруга Исида собрала части тела, совершила над ними священные обряды и, благодаря магии слова и любви, воскресила Осириса. Он не вернулся к земной жизни, но вошёл в мир дуата как царь мёртвых, став правителем загробного царства и судьёй умерших. Именно с Осирисом отождествлялся умерший человек. В надгробных надписях встречается формула «такой-то — Осирис», указывающая на ритуальное и онтологическое тождество. Бессмертие в Египте — это осирисизация, превращение в состояние, подобное Осирису: побеждённая смерть, воссозданная целостность и продолжение бытия в ином, сакральном порядке.

Бессмертие богов: иерархия в греческом мифе

В древнегреческой мифологии смерть не означала полное исчезновение, но и жизнью то, что ждёт после неё, назвать нельзя. Царство Аида — мрачное обиталище теней, где пребывают души умерших. Однако это не душа в высоком смысле — разумная, стремящаяся, живая субстанция, а тень, осколок личности, лишённый полноты бытия. Даже великие герои после смерти становятся безмолвными призраками, витающими в сером безвременье. Тоска по утраченному свету, невозможность вернуться — главные мотивы мифов о загробной участи. Орфей, сошедший за Эвридикой, видит это тусклое существование и пытается нарушить его закон, но терпит поражение.

Греческая традиция чётко делит мир на смертных и бессмертных, между которыми лежит непреодолимая граница. Бессмертие в греческой культуре — прерогатива богов. Боги были образно подобны людям, но обладали большей силой и сверхъестественными способностями, а главное – вечной жизнью. Бессмертие богов поддерживается употреблением ими амброзии — особого божественного напитка.

Однако в исключительных случаях и человек может быть вознесён в разряд богов, обретя бессмертие. Наиболее яркий пример — Геракл, совершивший великие подвиги и после смерти вознесённый на Олимп. Этот мотив — преодоления человеческой предопределённости путём усилия, героизма, подвига — становится важным основанием для последующей античной идеи апофеоза. Обретая бессмертие, Геракл сохранял свою телесную оболочку. Нахождение бессмертных имело конкретную географическую локализацию – это гора Олимп.

Желание стать как боги — обрести бессмертие, власть над жизнью и смертью — становится с античности установкой западных элит, продолжающейся вплоть до современных трансгуманистических проектов. Эта идея — попытка прорваться к божественному состоянию без духовного преображения, но через силу, знание, власть, амброзию – те или иные технологии. Греческая мифология воплощала, таким образом, двойственную установку: смерть как безысходность для большинства — и как потенциально преодолимая преграда для немногих избранных.

Китайская версия вечности: даосизм и бессмертие

Считается, что тема бессмертия являлась ключевой в даосской философии. Природа мыслилась в даосизме в качестве непрерывного круговорота энергии ци. Следуя естественному ходу вещей как циркуляции энергии, человек может самовозобновлять себя, не умирая. И напротив, он должен избегать всего того, что разрушается. Прежде всего следует преодолеть зависимость сознания от собственного тела, «освободиться от трупа». В этом отношении реконфигурация тела для китайской традиции, в отличие от европейской, – не проблема. Соответственно, и современный технологический трансгуманизм развивается в странах Восточной Азии не меньшими темпами, чем на Западе.

Особой популярностью в китайской культуре пользуется даосский образ восьми бессмертных (ба сянь) — архетипических героев, каждый из которых прошёл свой уникальный путь к вечной жизни. Среди них есть чиновник, отшельник, женщина, ремесленник, музыкант, воин, калека и нищий, что символизирует универсальность даосского идеала: бессмертие доступно каждому, вне зависимости от положения, происхождения или состояния тела. Эти герои воплощают разнообразие путей достижения бессмертия — через добродетель, мудрость, искусство, служение, страдание. Идея бессмертия здесь раскрывается не как привилегия избранных, а как результат внутреннего преображения и слияния с космической гармонией.

Смерть как иллюзия: концепт бессмертия в индо-буддистской метафизике

В индийской духовной традиции, особенно в буддизме, тема бессмертия получает особую, глубоко отличную от западной, интерпретацию. Здесь жизнь в её биологическом значении не является безусловной ценностью, а воспринимается как страдание — дуккха, в котором неизбежны старение, болезнь и смерть. Жизнь и смерть в этом мировоззрении — не противоположности, а две стороны одного круга — сансары, бесконечного круговорота перерождений. Страдание возникает именно из-за привязанности к жизни, жажды существования, и поэтому настоящая победа над смертью — это преодоление самой жажды жизни.

На вызов смерти индийская культура отвечает парадоксальным, но глубоко последовательным образом: не борьбой с ней, а изгнанием её из самого сознания. В индийской метафизике смерть — не объективная реальность, а производное от сознания, от ложного отождествления себя с бренной формой, с телом, с эго. Победить смерть — значит объявить её иллюзией, как и всё, что подвержено изменениям и разрушению. В этом горизонте бессмертие — не награда за мужество и не результат биотехнологий, а плод просветления, в котором исчезает сама оппозиция жизни и смерти. И тогда то, что казалось концом, становится переходом — или попросту исчезает как мираж, порождённый неведением. Победа над смертью здесь — это нирвана, состояние, в котором прекращаются не только страдания, но и сама обусловленность существования.

Особое место в раскрытии буддистской темы бессмертия занимают нетленные тела святых, таких как бодхисаттвы, которые, достигнув просветления, по состраданию остаются в этом мире, чтобы помогать другим существам. Яркий пример — Хамбо-лама Итигэлов, бурятский буддийский учитель, ушедший в глубокую медитацию в 1927 году. Его тело, извлечённое спустя десятилетия, сохранило феноменальную целостность, что буддисты воспринимают как знак преодоления смерти и материальной тленности.

Страна бессмертных

На Востоке возникли особые представления о землях бессмертия — сакральных пространствах, где смерть побеждена, а бытие обретает вечную полноту. В Китае это образы островов бессмертных, спрятанных среди морей, населённых даосскими мудрецами, достигшими долголетия через упражнения, алхимию и гармонию с дао. В Индии — Шамбала, страна вне времени, обитель просветлённых, куда допускаются лишь духовно очищенные. Эти пространства нельзя найти на карте — их врата открываются не географу, а ищущему смысла, совершенствующемуся и преодолевающему себя.

Вход туда открыт, но не каждому: необходимо не только знание, но и внутреннее преображение. Бессмертие возможно, но оно требует нравственной подготовки, усилия духа, а не только техник или формул. В этом отличие восточного образа бессмертия — путь к нему пролегает прежде всего через сознание. Важны и техники медитации — как средство преодоления страха смерти и обретения понимания иллюзорности материальных процессов.

Бессмертие как искушение: апология смерти в германо-скандинавской мифологии

В отличие от традиций, где смерть рассматривается как враждебная сила, подлежащая преодолению, в германо-скандинавской мифологии утверждается иная установка — смерть как онтологическая неизбежность, принимаемая даже богами. Впрочем, и там для героев предусмотрено бессмертие в виде Вальхаллы. Туда, в чертог Одина, попадают павшие герои, где они пируют и готовятся к решающей битве. Нахождение в Вальхалле — удел избранных, павших с оружием в руках, остальные же отправляются в Хельхейм — царство мёртвых, лишённое славы.

Особое место в германо-скандинавской картине мира занимает миф о Рагнарёке — грядущей гибели богов и мира. Даже асы, бессмертные в своей сути, гибнут в нём. В этом кроется своеобразная апология смерти. Не исключено, что именно этот мотив — великой смерти — стал одним из мифологических источников идеологии нацизма, апеллировавшего к германским архетипам. Такое апологетическое восприятие смерти резко контрастирует с представлениями славянской мифологии, где смерть не окончательна и возможно её обхождение, и тем более с христианским мировоззрением, утверждающим победу жизни над смертью, воскресение и бессмертие как цель и дар Божий.

Специфический подход германо-скандинавской мифологии к бессмертию как к состоянию, сопряжённому с обречённостью и нравственным испытанием, нашёл отражение в музыкальной драме Рихарда Вагнера, непосредственно опиравшегося на этот мифологический пласт. В творчестве Вагнера, особенно в тетралогии «Кольцо Нибелунга», идея бессмертия трактуется не как благо, а как бремя, отягощение виной, властью и трагической необходимостью отказа. Вагнер опирается на архаические пласты германо-скандинавской мифологии, в которой боги не обладают вечной безмятежной жизнью, а ведут существование, пронизанное страхом утраты, нравственным конфликтом и предчувствием Рагнарёка — конца богов. Бессмертие у Вагнера неотделимо от проклятия власти и золота, от преступления против мира и любви. Именно из-за стремления к абсолюту — к несмертию, к власти над судьбой — герои оказываются вовлечёнными в цепь разрушения. Истинное освобождение наступает лишь тогда, когда герои отказываются от бессмертия ради искупления, — как Брунгильда, приносящая себя в жертву. В этой логике бессмертие — не цель, а искушение, преодоление которого становится условием возрождения мира.

Грааль как образ бессмертия: от кельтского мифа к христианской мистике

Одним из величайших символов бессмертия в европейской духовной культуре стала чаша Грааля. В кельтской традиции чаша (или котёл) была магическим предметом, пришедшим из иного мира. Она никогда не иссякала, насыщала героев, исцеляла раны и даже возвращала к жизни. Эти свойства связывали её с идеей земного бессмертия — неумирания тела, вечного пиршества, пребывания в царстве вечной юности. Уже в этом архаическом контексте Грааль становится тем, что нарушает естественный порядок смертности и даёт избранным участие в вечной жизни.

В христианской переработке легенды Грааль наполняется новым смыслом. Он становится чашей, в которую Иосиф Аримафейский собирает кровь Христа, истекающую на кресте. Грааль превращается из предмета волшебства в сосуд благодати. Бессмертие теперь — не результат магии, а плод духовного пути, дар Божий, связанный с таинством Крови Христовой. Искатель Грааля — не просто герой, а странник духа, очищающийся страданиями, молитвой, борьбой с собой. Лишь тот, кто достоин, может быть удостоен бессмертия. В образе чаши Грааля сливаются две линии — языческая и христианская: первая говорила о бессмертии как исключении из природного закона смерти, вторая — как о победе над смертью через обожение, духовное преображение. Грааль — это не эликсир и не техника, а врата. Он не просто продлевает жизнь, а преображает её. Это символ бессмертия, достижимого лишь тем, кто прошёл путь нравственного очищения и внутренней жертвы.

Смерть, которую можно обмануть: образы бессмертия в славянском мифе

В славянской мифологии представления о бессмертии были тесно связаны с образами чудесных средств, способных либо исцелять, либо возвращать к жизни, либо останавливать старение. Смерть здесь воспринимается не как непреодолимый фатум, а как состояние, которое при определённых условиях может быть обращено — отменено, преодолено, взято в скобки. Это формировало архетип жизни как победы над смертью, а не её подчинённости. Одним из ключевых символов являлись живая и мёртвая вода. Мёртвая вода восстанавливала тело — сращивала раны, возвращала форму, но не давала жизни. Лишь после неё применялась живая вода, которая вдыхала в восстановленное тело дух. Этот дуализм передаёт глубокое мифологическое различие между телесной целостностью и жизненной силой — и подразумевает, что для бессмертия недостаточно просто «починить» тело: необходимо вернуть душу.

Не менее значим и другой символ — молодильные яблоки, плоды, возвращающие молодость и долголетие, нередко добываемые в ином мире, за тридевять земель, с риском и героизмом. Их поиск — это не просто стремление сохранить красоту или силу, а символический путь за границу смертного мира. Молодильные яблоки дают возможность противостоять старению — то есть стирают печать конечности, отодвигают смерть.

Во многих сказках и былинах бессмертие прямо или косвенно связано с определённым пространством и статусом. Его могут даровать волшебные существа. Бессмертие принадлежит Бабе-яге (часто трактуемой как хозяйка порогов мира). Кощей сам «бессмертен», пока не уничтожен его «смертный объект» (игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и т. д.). С его образом соотносится мифологема вынесенной смерти, заключаемой не в самом нём, а в неких внешних атрибутах. Такой сюжет подчёркивает, что смерть — не приговор, а загадка, которую можно разгадать. Славянская традиция, таким образом, не утверждает неизбежность смерти, а допускает возможность её обхода или отмены, пусть и в исключительных случаях. Бессмертие здесь — не удел богов, как в греко-римском мире, не подвиг в бою, как у германцев. Это достояние искателя, героя, знающего, где находится его граница, и способного её перейти.

От смерти к воскресению: авраамическая религиозная перспектива

Во всех авраамических религиях — иудаизме, христианстве и исламе — тема воскрешения тела сопряжена с идеей будущего преображения мира. Человек умирает, но не исчезает. Душа сохраняется, а в определённый момент произойдёт воскрешение мёртвых. Это воскрешение не здесь и не сейчас, а в будущем, установленном Богом времени — в конце истории, когда грех будет побеждён, смерть уничтожена, а мир преобразится.

В классическом иудаизме идея бессмертия развивалась постепенно. Танах уделяет больше внимания земной жизни и заповедям, чем загробной участи, что даёт основание утверждать об отсутствии в саддукейском иудаизме загробной жизни. Однако в более поздних книгах, особенно в пророчестве Даниила, появляется ясная эсхатологическая перспектива: "И многие из спящих в прахе земли пробудятся — одни для жизни вечной, другие на вечное поругание". В эпоху Второго храма и после разрушения Иерусалима тема воскрешения мёртвых становится всё более значимой, особенно в учении фарисеев. Вечная жизнь мыслится как награда праведникам в грядущем мире, а воскрешение — как Божественный акт в конце времён, связанный с приходом Машиаха и окончательной победой над злом.

Христианская мысль радикально акцентирует идею воскресения тела и жизни вечной, соединяя её с личностью и судьбой Иисуса Христа. Воскресение Христа рассматривается как прототип общего воскресения, победа над смертью, которая уже совершилась, но в полноте ещё только предстоит. Душа бессмертна, но окончательное спасение и полнота жизни достигаются через преображение и воскресение тела. В православной традиции особо подчёркивается идея обожения человека (теозиса) как восстановления утраченного подобия Божия, в том числе и преодоления смерти. Христианство сохраняет веру в будущий Эсхатон, в котором смерти не будет уже и человек войдёт в новое бытие.

В христианстве идея бессмертия достигает своего высшего выражения в пасхальном утверждении: «Смертию смерть поправ». Христос добровольно принимает смерть, но не как поражение, а как путь к победе — Он воскресает, сокрушив силы ада и открыв путь жизни вечной для всего человечества. Центральное событие христианства — Воскресение Христово — не просто чудо, а основание новой онтологии, в которой смерть уже не имеет последнего слова. Сошествие в ад и освобождение душ праотцев символизируют победу над границей бытия. В этом контексте думать о бессмертии — это не противоречие христианству, а его прямое раскрытие. Христианский проект — это и есть проект бессмертия, утверждённого не техникой, а крестом и воскресением.

В исламе тема бессмертия души и воскрешения тела также является краеугольной. Жизнь на земле — лишь краткий этап перед вечной жизнью в ахира (загробном мире). После смерти человек проходит стадию барзаха (промежуточное состояние), ожидая Судного дня, когда он будет воскрешён и предстанет перед Аллахом. Рай и ад в исламе имеют не абстрактный, а телесно-образный характер. Человеку обещано конкретное воздаяние — блаженство или наказание. Бессмертие здесь не принадлежит человеку по природе, а является даром Аллаха, предоставленным тем, кто жил согласно Корану и Сунне.

Таким образом, во всех авраамических религиях — иудаизме, христианстве и исламе — тема бессмертия связана с надеждой на наступление времени, когда смерть будет окончательно побеждена. Человек же обретёт бессмертие не как исключительно дар свыше, а в результате соработничества с Богом.

В авраамических религиях существуют яркие прецеденты побеждённой смерти, когда отдельные праведники не познали тления и продолжают жить — скрыто, но реально, сохраняя своё бытие до особого момента в истории человечества. В Ветхом Завете пророк Илия был вознесён на небо живым, в огненной колеснице, не испытав смерти. Его миссия не завершена: согласно пророчеству Малахии, он должен вернуться перед Днём Господним, чтобы вновь обратиться к людям. Вторым таким праведником считается Енох, который «ходил пред Богом» и «не стало его, потому что Бог взял его». Позднейшие предания также утверждают, что он был вознесён без смерти и сохранён до последних времён.

В исламской традиции подобную роль играет Хидр (аль-Хадир) — праведник, обладающий особым знанием. Он упоминается в суре «Аль-Кахф» как спутник пророка Мусы (Моисея). Согласно хадисам и суфийским преданиям, Аллах даровал Хидру жизнь до конца времён. Он странствует по земле, наставляя избранных, и считается символом скрытого, но непрекращающегося Божественного присутствия.

В шиитской ветви ислама особенно значим образ Скрытого Имама (имама Махди), который, по вере двунадесятников, не умер, а скрыт от мира, пребывает в состоянии гайбы. Он должен открыться перед концом времён, чтобы восстановить справедливость и истину. Его существование — знак того, что бессмертие возможно по воле Бога как продолжение миссии спасения.

Христианская антропология: преображение как путь к обретению бессмертия

Могут возразить, что идея физического бессмертия якобы чужда христианству. Мол, человек по своей природе смертен, и смерть — естественный предел земной жизни. Но это — неполное понимание христианской традиции.

Согласно православному учению, смертность — не изначальное свойство человека, а последствие грехопадения. Человек был создан для жизни, для бессмертия в Боге, но, утратив благодать, повредил свою природу, и с этим повреждением вошла в мир смерть.

Однако именно это даёт основание для надежды. Если смерть вошла вслед за грехом, то исцеление природы — восстановление образа и подобия — влечёт за собой и победу над смертью. В православии эта истина выражена особенно ясно в идее преображения. Через неё показано, что человеческая плоть может быть преображена светом нетварной благодати. Смерть оказывается не абсолютной, а побеждённой — в Христе и через Христа — в каждом человеке, восходящем к первоначальному образу.

В православной традиции преображение человека достигает своей вершины в евангельском событии Фавора. Там, на горе, Христос явил ученикам Свою преображённую, обоженную плоть, озарённую светом, не созданным, не телесным, но нетварным — благодатным светом Божественной природы. Это не просто видение — это образ того, каким должен стать человек, если он восстановит в себе образ и подобие Божие. Фаворский свет — это эсхатологический ориентир: человек не просто спасается, он преображается, и его тело — не отбрасывается, но становится носителем Духа, сосудом света.

В этом — ключ к пониманию русского проекта бессмертия. Он не обходит тело и не отвергает его, как это делает гностическая модель. Но и не обожествляет тело как технический объект, как это делает трансгуманизм. Он преображает плоть и именно через фаворскую вертикаль побеждает смерть. Фавор — это символ русской Пасхи, в которой смерть одолеваема и преодолеваема. Бессмертие начинается не с биотехнологий, а с Фаворского света. Но и технологии важны — как меч в руках человека, идущего путём преображения: они не цель, но орудие, не источник спасения, но инструмент воли, направленной вверх.

Победа над смертью в христианском видении будущего

В самом сердце Священного Писания, в книге «Откровения Иоанна Богослова», содержится не только образ Страшного суда, но и ясная программа победы над смертью — с точной хронологией, с последовательными ступенями торжества жизни. Человек в сюжетной линии Апокалипсиса выступает как соработник Богу в деле воскрешения и спасения.

После победы над силами зверя у Армагеддона, когда зверь и лжепророк низвергнуты в озеро огненное, когда ангел с ключами сковывает дьявола на тысячу лет, начинается новое время — время бессмертных. Воскрешаются все погибшие за имя Иисуса, все не принявшие начертания зверя, и они царствуют вместе со Христом тысячу лет. Это первое воскресение — не всеобщее, но избранное, не посмертное, но земное, связанное с историей и царствованием.

В это тысячелетие человек ещё живёт на земле, в теле, но уже не подвержен смерти. Это прямое указание на возможность бессмертия в земной форме при условии духовной верности и соработничества с Божественным замыслом.

По завершении тысячелетия дьявол восстанет вновь, собрав своё воинство, чтобы окружить стан святых и город возлюбленный — Новый Иерусалим. Но огонь нисходит с неба и пожирает вражеские силы. Дьявол низвергнут туда же, где мучаются зверь и лжепророк. Это — второе поражение смерти, второе очищение земли от тления.

Затем наступает всеобщее воскресение — второе. Восстают все мёртвые. Те, чьи имена записаны в книге жизни, наследуют бессмертие. Те, кто не вписан, — вместе со смертью и адом — будут брошены в огненное озеро. Смерть и ад уничтожаются как онтологические категории. Смерть — не просто лишается власти. Смерть умирает.

И тогда начинается новое творение: новое небо и новая земля, и Новый Иерусалим нисходит с неба — как обитель, в которой Господь будет с людьми, а люди станут Его народом. С этого момента, как сказано, не будет ни смерти, ни страдания, ни слёз.

Даётся таким образом конкретная историческая перспектива, где человек соработает с Богом в борьбе со смертью. Определённо указывается на обретение человеком бессмертия. И оно происходит не в потустороннем, а в земном мире, после преображения, после воскрешения, в продолжении истории, а не в её отмене.

Еретические инверсии идеи бессмертия

Идея бессмертия нередко становилась центральной в различных еретических течениях. В гностицизме бессмертие понималось как освобождение божественной искры, заключённой в теле. Спасение (а значит, и бессмертие) достигалось через гнозис — тайное знание, доступное лишь избранным. Тело при этом считалось тюрьмой, смерть — освобождением, а целью считалось возвращение к высшему началу. Это означало духовное бессмертие лишь для немногих, а для прочих — растворение или небытие. Но в обоих случаях индивидуальное бессмертие в телесной оболочке человека отрицалось.

продолжение следует

Вардан Багдасарян