Если говорить откровенно, совершенно понятно, почему “Русская Община”, так беспокоит и настораживает часть управленческого аппарата. И я отчасти согласен с этой позицией.

У нашей страны, дорогие читатели, определённый исторический опыт. И российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться. Я без иронии или осуждения. Это ни хорошо, ни плохо, это вот просто так есть. В Российской Империи, земства те же, ужасно раздражали имперских чиновников, в них видели не желание развивать местное самоуправление, а покушение на основы власти.

Вспомните, как в начале СВО, порой со скрипом принимался факт существования волонтерского движения, которое возникло само. Ну так вот РО и возникла не понятно как. И партией она по сути своей не является. И консервативные идеи организации многим чиновникам кажутся опасными. “Нет ли тут национализма, замешанного на нацизме?” Вот и логичное желание запретить структуру, или намекнуть, что она опасна и нежелательна. Там, где государству не очевидны цели, структура и задачи, там возникает совершенно обоснованная тревога.

Но, давайте будет честны. РО появилась не просто так, а как реакция. На поведение диаспор. На то, что в разных криминальных ситуациях вдруг вмешиваются диаспоры, и некий злодей избегает наказания. На то что бесконечно кто-то где-то позволяет “порешать”. На поведение мигрантов. На функционирование этнических клубов ММА. И главное – я убежден в этом полностью – на ситуации, когда в регионах представители власти встречаются с ситуации ЧП с представителями диаспор и что-то с ними обсуждают.

То есть, власть встречается с чорт его пойми с кем, и обсуждают с ними как им дальше действовать. Никому не кажется, что это свидетельство того, что власть отдает монополию на управление, и даже монополию на насилие (“мы в диаспоре сами с ними разберемся, отдайте наших хулиганов нам”), каким-то невнятным структурам? Ну и как результат, русские люди и подумали: а если можно так, то наверное можно всем, и нам тоже?

Я четыре года назад (!) писал, что ситуация с диаспорами приведет к тому, что когда-то люди подумают, а может быть стоит собрать русскую диаспору тоже? Представители русской диаспоры (такой многомилионной, от Камчатки до Балтики) открыто говорят в интервью, что в большинстве случаев они могут решить разные сложные и конфликтные ситуации без помощи полиции и власти. Зачем? Ведь диаспора лучше знает, как надо.

Один знакомый чиновник говорил мне со смехом, что такого быть не может в принципе. Но случилась СВО. И мы изменились. И Россия изменилась. И есть теперь вот РО, которая не диаспора, а описанная мной ситуация и сейчас немыслима, слава Богу впрочем, но тем не менее. И у многих людей возникает логичный вопрос. Почему у ответственных руководителей есть желание (повторю, логичное и объяснимое), как-то дать окорот РО, но при этом никто не хочет ничего сделать с диаспорами и их влиянием? Ну вопрос же справедливый? Можно бороться со следствием. Но лучше же с причиной? Или нет? Или я не понимаю что-то?

То есть я считаю, что в нынешней ситуации верное решение выглядит так. Ликивдируются диаспоры в их нынешнем виде и отменяются закон, позволяющий им функционировать. И все это без права восстановления в любой форме. Самораспускается РО. И тоже без права восстановления.

И, главное, восполняется некомплект кадров в МВД, а он напомню, составляет более 170 тысяч, или 18 процентов личного состава. И всё. Государство жестко берет под контроль миграцию, высылает домой бОльшую часть никому в действительности не нужных иностранных специалистов, и так далее. И да, жестко спрашивает за проявления ксенофобии. Но наоборот никак, на мой взгляд, не получится. Нет, можно конечно назначить врагов из “русских националистов” и начать бороться с ними. Но что-то мне подсказывает, есть в это решении подвох.