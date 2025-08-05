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РО появилась не просто так, а как реакция. На поведение диаспор.

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Переслано от: Андрей Медведев

Если говорить откровенно, совершенно понятно, почему “Русская Община”, так беспокоит и настораживает часть управленческого аппарата. И я отчасти согласен с этой позицией.

У нашей страны, дорогие читатели, определённый исторический опыт. И российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться. Я без иронии или осуждения. Это ни хорошо, ни плохо, это вот просто так есть. В Российской Империи, земства те же, ужасно раздражали имперских чиновников, в них видели не желание развивать местное самоуправление, а покушение на основы власти.

Вспомните, как в начале СВО, порой со скрипом принимался факт существования волонтерского движения, которое возникло само. Ну так вот РО и возникла не понятно как. И партией она по сути своей не является. И консервативные идеи организации многим чиновникам кажутся опасными. “Нет ли тут национализма, замешанного на нацизме?” Вот и логичное желание запретить структуру, или намекнуть, что она опасна и нежелательна. Там, где государству не очевидны цели, структура и задачи, там возникает совершенно обоснованная тревога.

Но, давайте будет честны. РО появилась не просто так, а как реакция. На поведение диаспор. На то, что в разных криминальных ситуациях вдруг вмешиваются диаспоры, и некий злодей избегает наказания. На то что бесконечно кто-то где-то позволяет “порешать”. На поведение мигрантов. На функционирование этнических клубов ММА. И главное – я убежден в этом полностью – на ситуации, когда в регионах представители власти встречаются с ситуации ЧП с представителями диаспор и что-то с ними обсуждают.

То есть, власть встречается с чорт его пойми с кем, и обсуждают с ними как им дальше действовать. Никому не кажется, что это свидетельство того, что власть отдает монополию на управление, и даже монополию на насилие (“мы в диаспоре сами с ними разберемся, отдайте наших хулиганов нам”), каким-то невнятным структурам? Ну и как результат, русские люди и подумали: а если можно так, то наверное можно всем, и нам тоже?

Я четыре года назад (!) писал, что ситуация с диаспорами приведет к тому, что когда-то люди подумают, а может быть стоит собрать русскую диаспору тоже? Представители русской диаспоры (такой многомилионной, от Камчатки до Балтики) открыто говорят в интервью, что в большинстве случаев они могут решить разные сложные и конфликтные ситуации без помощи полиции и власти. Зачем? Ведь диаспора лучше знает, как надо.

Один знакомый чиновник говорил мне со смехом, что такого быть не может в принципе. Но случилась СВО. И мы изменились. И Россия изменилась. И есть теперь вот РО, которая не диаспора, а описанная мной ситуация и сейчас немыслима, слава Богу впрочем, но тем не менее. И у многих людей возникает логичный вопрос. Почему у ответственных руководителей есть желание (повторю, логичное и объяснимое), как-то дать окорот РО, но при этом никто не хочет ничего сделать с диаспорами и их влиянием? Ну вопрос же справедливый? Можно бороться со следствием. Но лучше же с причиной? Или нет? Или я не понимаю что-то?

То есть я считаю, что в нынешней ситуации верное решение выглядит так. Ликивдируются диаспоры в их нынешнем виде и отменяются закон, позволяющий им функционировать. И все это без права восстановления в любой форме. Самораспускается РО. И тоже без права восстановления.

И, главное, восполняется некомплект кадров в МВД, а он напомню, составляет более 170 тысяч, или 18 процентов личного состава. И всё. Государство жестко берет под контроль миграцию, высылает домой бОльшую часть никому в действительности не нужных иностранных специалистов, и так далее. И да, жестко спрашивает за проявления ксенофобии. Но наоборот никак, на мой взгляд, не получится. Нет, можно конечно назначить врагов из “русских националистов” и начать бороться с ними. Но что-то мне подсказывает, есть в это решении подвох.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:


1. Появление РО как реакция: Русская Община (РО) возникла не спонтанно, а как отклик на действия и влияние диаспор, которые показывают способность самоорганизовываться и, по мнению автора, влиять на криминальные и управленческие процессы в России.

2. Недоверие к русской самоорганизации исторически обусловлено: Традиционно российская власть настороженно относилась к любым формам самоорганизации внутри русской среды, начиная еще с земств в Империи, видя в этом угрозу централизации и государственной монополии на власть.

3. Диаспоры как параллельные «центры силы»: Диаспоры воспринимаются не как этническое объединение, а как структуры, способные брать на себя функции неформального правосудия, иногда влияя на исход конфликтов без участия государства.

4. Обвинения в адрес РО: Чиновники боятся, что РО также станет центром силы, ассоциируют ее с национализмом, вызывающим подозрения и официальную реакцию, вплоть до запретов или преследований.

5. Институциональный дисбаланс: Возникает вопрос, почему государство столь решительно действует в отношении РО, но позволяет функционировать диаспорам, которые тоже выходят за пределы формального права.

6. Предложение автора: Для восстановления баланса и справедливости нужно ликвидировать все диаспоры в их нынешнем виде и одновременно самораспустить РО, а также укомплектовать органы МВД, чтобы все вопросы решались государственными структурами, а не неформальными объединениями.

7. Риски сценария «назначения врагов»: Борьба только с РО (и подобными объединениями) без обращения к проблеме диаспор — частичная мера, которая не устранит коренные причины несправедливости и общественного напряжения.

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Вывод с междисциплинарными связями и философской рефлексией


Статья затрагивает многослойную проблему самоорганизации, власти и доверия. На психологическом уровне автор вскрывает страх перед любой инициативой “снизу”, что отражает паттерн отношений между государством и обществом в российской истории. Это напоминает аналогии из работы нейросетей, когда избыточная централизация управления (overfitting на уровне "правильной структуры") приводит к невосприимчивости к новым данным — к неспособности интегрировать реальный, изменяющийся опыт (“человеческий фактор”) без серьезных сбоев.

Исторически, опасение перед устойчивыми самоуправленческими структурами вполне обосновано: концепция “монополии на легитимное насилие” Макса Вебера отчётливо прослеживается — государство не терпит конкурентов в вопросах силового решения споров. Но с другой стороны, отсутствие эффективных и доверяемых гражданских институтов порождает рост альтернативных форм самоорганизации — будь то диаспоры или, теперь, РО.

В философском плане — мы видим, что любые структурные образования, выходящие за рамки официального нарратива, легко становятся объектом подозрений и обвиняются в ксенофобии или подрыве устоев. Однако реальность сложнее: идеализация “контроля” без доверия и диалога всегда находится в конфликте с живой социальной тканью, которая стремится к самоорганизации для защиты собственных интересов.

Автор касается и парадокса: борьба со следствием — это привычная практика для власти, но только решение причины (недостатка интеграции, доверия и справедливых институтов) может дать устойчивый результат. Практичный подход — не просто административными мерами подавлять любые объединения, а методично восполнять кадровый дефицит, повышать прозрачность и справедливость госинститутов, обеспечивать равные правила игры для всех, независимо от этнического или социального происхождения. Это, пожалуй, та самая “осознанность в действиях”, о балансе которой говорит йога — реакция из спокойствия, а не из страха.

Таким образом, истина в этом контексте ситуативна: она меняется вместе с опытами конкретных сообществ и государства. Единственный принцип, который можно признать универсальным, — поиск баланса между контролем и доверием, формальными и неформальными структурами, а также готовность признавать сложность реальности, отказываясь от идеализации любой “своей” группы.

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Открытый вопрос для размышления:
Может ли общество — с его неизбежным разнообразием самоорганизаций, интересов и идентичностей — быть в полной мере “упорядочено” государством без потери живости, ответственности и доверия? Или, возможно, истина баланса лежит в постоянном диалоге и допущении несовершенства, которое становится источником и проблем, и потенциала развития?
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/21975
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