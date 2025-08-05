Константин Севков, ведущий программы, и Иван Андреевский, его гость, обсуждают ключевые проблемы инженерного корпуса России. В центре внимания — возможное уничтожение и проблемы с ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов». Программа охватывает исторические и современные аспекты создания и использования авианосцев, а также рассматривает трудности в инженерной сфере, включая дефицит специалистов и спад производства.

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00:00 Введение

01:14 История авианосцев

02:09 Судьба авианосцев

03:30 Значение авианосца

05:25 Роль беспилотников

08:11 Потенциал авианосца

09:06 Историческая значимость

10:03 Проблемы авианосца «Кузнецов»

11:01 Последствия ликвидации «Кузнецова»

12:57 Необходимость расследования

14:43 Исторический контекст

17:33 Роль авианосцев в современной войне

19:25 Символическое значение «Кузнецова»

22:12 Проблемы инженерного сообщества

25:18 Нехватка строительных инженеров

26:47 Проблемы с кредитованием

27:29 Нехватка инженеров в других отраслях

28:00 Сравнение с СССР

30:46 Исторический контекст

34:51 Подготовка инженерных кадров в СССР

38:13 Пример завода ЗИЛ

38:59 Ликвидация завода ЗИЛ

40:13 Роль ФСБ в расследовании

41:35 Последствия перестройки

42:23 Примеры уничтоженных заводов

46:14 Уничтожение инженерной инфраструктуры

47:42 Методы ликвидации заводов

50:08 Проблемы с инженерной литературой

52:11 Проблемы с доступностью технической литературы

53:09 Роль кружков в инженерном образовании

54:26 Необходимость возрождения кружков

56:17 Преимущества модельных двигателей

58:29 Роль детей в инженерном деле

01:00:08 Отсутствие инженерной инфраструктуры для детей

01:02:27 Организация инженерной деятельности в мире

01:04:09 Охрана инженеров в СССР

01:05:14 Угроза учёным и инженерам

01:06:00 Девальвация звания «главный конструктор»

01:09:16 Восстановление инженерного сообщества

01:11:04 Роль коммерсантов и глобалистов

01:12:30 Критика Федеральной резервной системы

01:14:49 История криптовалют

01:16:21 Общество экспорта технологической независимости

01:18:08 Проблемы с авианосцами

01:19:46 Проблемы с производством корабля

01:20:26 Завершение эфира

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