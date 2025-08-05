Скандал вокруг Джеффри Эпштейна, связанный с его островом, а также связь Дональда Трампа и других мировых лидеров с этим делом комментирует ученый, писатель Анатолий Ливри. Ливри раскрывает множество аспектов, включая философские и моральные проблемы, связанные с педофилией, а также последствия для западной элиты и геополитики. Также обсуждаются примеры манипуляций элитами и их влияние на политическую ситуацию.

Книга Системный антибелый расизм или массовая ликвидация белых народов. Ливри Анатолий:

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Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

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00:00 Введение в скандал

01:18 Обещания Трампа

02:11 Связи Байдена

04:07 Судебное соглашение

05:57 Педомания

08:44 Международная сеть насильников

09:47 Философские аспекты любви

13:36 Насилие над детьми

15:48 Селекция элит

17:39 Изоляция дел

19:05 История педомании

20:11 Современное положение

20:29 Мнение бывшего шефа французской разведки

22:55 Начало кампании

23:31 Идеи Зигмунда Фрейда

26:41 Влияние Фрейда на США

27:37 Символика статуи Свободы

31:12 Символы и касты

32:55 Дело Джеффри Эпштейна

35:13 Роберт Максвелл

37:01 Роберт Максвелл и израильские спецслужбы

37:57 Гислейн Максвелл и дело Джеффри Эпштейна

39:34 Французское гражданство Гислейн Максвелл

40:20 Парижская квартира Эпштейна

44:46 Жан-Люк Брюнель и его агентство

50:38 Табу и интерес фондов

52:03 Системный отбор элит

52:56 Пример Франции

53:43 Пример Макрона

56:07 Педоманский стокгольмский синдром

57:17 Скандал вокруг Оливье Дюамеля

59:28 Расследование во Франции

01:00:38 Геополитические аспекты

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