“Остров Эпштейна”: Что за кулисами? | Анатолий Ливри
Скандал вокруг Джеффри Эпштейна, связанный с его островом, а также связь Дональда Трампа и других мировых лидеров с этим делом комментирует ученый, писатель Анатолий Ливри. Ливри раскрывает множество аспектов, включая философские и моральные проблемы, связанные с педофилией, а также последствия для западной элиты и геополитики. Также обсуждаются примеры манипуляций элитами и их влияние на политическую ситуацию.
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00:00 Введение в скандал
01:18 Обещания Трампа
02:11 Связи Байдена
04:07 Судебное соглашение
05:57 Педомания
08:44 Международная сеть насильников
09:47 Философские аспекты любви
13:36 Насилие над детьми
15:48 Селекция элит
17:39 Изоляция дел
19:05 История педомании
20:11 Современное положение
20:29 Мнение бывшего шефа французской разведки
22:55 Начало кампании
23:31 Идеи Зигмунда Фрейда
26:41 Влияние Фрейда на США
27:37 Символика статуи Свободы
31:12 Символы и касты
32:55 Дело Джеффри Эпштейна
35:13 Роберт Максвелл
37:01 Роберт Максвелл и израильские спецслужбы
37:57 Гислейн Максвелл и дело Джеффри Эпштейна
39:34 Французское гражданство Гислейн Максвелл
40:20 Парижская квартира Эпштейна
44:46 Жан-Люк Брюнель и его агентство
50:38 Табу и интерес фондов
52:03 Системный отбор элит
52:56 Пример Франции
53:43 Пример Макрона
56:07 Педоманский стокгольмский синдром
57:17 Скандал вокруг Оливье Дюамеля
59:28 Расследование во Франции
01:00:38 Геополитические аспекты
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Комментарий редакции
1. Дело Эпштейна как политический и культурный скандал
Обсуждается не только фигура Джеффри Эпштейна, но и возможная связь с мировыми элитами, включая Дональда Трампа и другие политические фигуры, а также общее нежелание раскрывать всю правду. Существует убеждение, что настоящие организаторы подобных преступлений всегда остаются в тени, а на публике фигурируют лишь исполнители низшего уровня.
2. Селекция элит через компрометирующие практики
Взаимосвязь между подобными скандальными действиями и селекцией «элит» — условием продвижения становится участие в табуированных и аморальных практиках. Это используется для манипуляции, шантажа или проверки лояльности.
3. Исторический и философский контекст
Лектор пытается проследить корни темы эротического насилия и извращения цивилизационной природы эроса, обращаясь к Платону, христианству, Фрейду, анализируя смену ценностей общества и разрушение традиционных, семейных устоев через деградацию взглядов на сексуальность, гендер, и даже через механизмы легализации того, что исторически считалось преступлением.
4. Роль идеологий и клановых интересов
Обсуждается, как определённые исторические кланы и лобби — теперь, по мнению лектора, имеющие большую силу, чем прежние масонские структуры — замалчивают или продвигают нужные им ценности, размывают понятия пола и нормы, а также используют табу как инструмент контроля.
5. Связь жертв и новых элит
Отдельно отмечается порочный круг: жертвы насилия сами могут попадать в иерархию элит, становиться частью преступной системы воспроизводства власти. Обсуждается пример Франции, политической селекции через травму и скандалы вокруг Эммануэля Макрона.
6. Этнический и символический срез
Лектор указывает на тот факт, что организаторы часто принадлежат к одной этнической группе, а жертвами преимущественно становятся представители другой (европеоиды). Отмечается осознанный выбор символов (статуя Свободы – Геката, пирамиды и пр.) как сообщений для посвящённых, а также роль «невидимых» табу в западных обществах.
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Выводы и философское осмысление:
В этом видео Анатолий Ливри анализирует тёмные стороны современных элитных сообществ через призму скандала вокруг Эпштейна, поднимая тему того, как клановые структуры используют табуированные практики для внутренней селекции, контроля и одновременно маскировки происходящего перед обществом. По его мнению, ни одна власть не заинтересована в полном раскрытии подобных дел, потому что они затрагивают глубинные механизмы функционирования самих элит, где отделить преступника от системы практически невозможно.
Особую тревогу вызывает мысль о том, что современное общество склонно игнорировать страдания жертв, если они не совпадают с мейнстримной повесткой, и что медийное пространство зачастую работает на обслуживание новых, а не старых идеологий, лишь меняя обёртку для манипуляции массовым восприятием.
Важно также обращённое к зрителю напоминание о необходимости выглядывать за кулисы явлений и не питать иллюзий насчёт прозрачности или справедливости западных институтов. Аналогии между историей, философией и современной политической практикой позволяют понять, насколько субъективно и ситуативно всё, что мы считаем «очевидной правдой».
Практический вывод, быть может, таков: стремление к осознанности и критическому мышлению — единственная возможность не раствориться в очередной волне массовой истерии, не стать ни жертвой, ни слепым компонентом системы, перепутывающей нравственные ориентиры.
Открытый вопрос:
Какова ответственность каждого из нас — не только как наблюдателей, но и как потенциальных участников — за поддержание или разрушение тех невидимых границ и табу, на которых зиждется здоровье общества? Где проходит личная черта между необходимостью адаптации и внутренней безупречностью?
Ай да Павел, ай да молодец ))) Ну, ок, будем считать, что наживку я заглотил, или, что я очень мнительный человек, который думает, что мир вращается вокруг него. Да, это примерно то, о чём я много говорил тут раньше. Как уголовники вяжут друг-друга кровью, так и эти люди вяжут себя аморальщиной. Если ты хочешь власти, денег, признания, но не можешь сам себе добыть это, то, чтобы тебе в этом помогли, ты должен замараться, т.к. ни власть, ни деньги, ни признание тебе просто так не дадут, а предложат заработать, даже работу предоставят. Но работодатель/хозяин должен быть уверен, что ты не разболтаешь тех дел, которые он тебе поручал, и так прямо тебе об этом и говорит: мне нужна страховка и этой страховкой будет компромат, который ты сам на себя создашь и который тебя лишит всего, что ты смог у меня заработать и превратит твою жизнь в ад, если ты заговоришь. Это довольно старая практика, но очень эффективная. Особенно широко она распространяется на дегенератов, о чём я тоже немало тут говорил.
Толян забыл сказать, что Ивановы, Петровы, Сидоровы, -заде, -баи, -беи и др. люд на глобусе в зоопарке это не придумали, и не реализовали.
Как всегда это сделала дегенеративная прокажённая грязь (секта).
П.С. Высшая социология и Г.П.Климов – давно про это.