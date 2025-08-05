Как остановить войну, или Институт генеральных конструкторов | Голомолзин | Громко | Крупнов
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Директор Института опережающих исследований Юрий Громыко, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и координатор Проекта ЭРА, геолог Сергей Голомолзин о неизбежности начала новой мировой войны в случае невыхода России из долларовой системы и отказа от перехода к экономике созидания.
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#ЮрийГромыко #ЮрийКрупнов #СергейГоломолзин #ТочкаСборки
Комментарий редакции
В беседе обсуждается вопрос предельно актуальный — как остановить войну, причем речь идет не только о горячих военных конфликтах, но и о многослойных формах гибридной войны: экономической, психологической, структурной. Участники разговора — представители разных дисциплин: геохимик, демограф, методолог, что позволяет взглянуть на ситуацию многомерно.
Тезисы
1. Глобальная кризисность и предельное состояние мировой системы
Современная экономическая, политическая и военная система подошла к точке исчерпания — старая модель западного (прежде всего американского) мира держится на инерции финансового империализма и силового доминирования, но становится все менее жизнеспособной. Все большую роль занимают не столько открытые военные конфликты, сколько экономическое принуждение, санкции и подавление технологических цепочек.
2. Субъективизация войны — общественное "накликивание" конфликта
На уровне информационного поля фиксируется одержимость войной: участники призывают прекратить коллективное манифестирование военной логики, которую сами же начинают дарить и поддерживать (и СМИ, и простым обсуждением "кто и когда нападет"). Война становится чуть ли не единственной "возможностью действия" для общества, вытеснив способность к созиданию.
3. Кризис государственного развития и отсутствие альтернативы
Основной вызов — не только невозможность устойчиво функционировать в старой системе (которая ведет к распаду, либо тотальному конфликту), но и отсутствие ясной альтернативной модели развития, как экономической, так и институциональной. Российская управленческая и промышленная система описывается как парализованная, лишенная оборотоспособности (пример — сокращения рабочих недель на предприятиях, невозможность доступного кредитования, обнищание реальных производителей).
4. Институт "генерального конструктора" — создание новых индустрий
Один из центральных выводов — выход, спасение и путь к преодолению войны не в конкурентной гонке "железа и танков", а в запуске новых индустрий на принципиально иных технологических основаниях. Здесь проводится аналогия с тем, как в СССР был организован прорыв в ракетно-ядерной программе: не политкомиссары и не рынок, а именно институт "генерального конструктора", обладавший автономией и ресурсами для воплощения крупномасштабных проектов (как пример — Королев, Саров, атомная бомба).
5. Планетарная стройка и индустрии будущего
Альтернатива милитаризации — инициатива "планетарной стройки": глобальные (или хотя бы национальные/мега-региональные) проекты, требующие кооперации научных, технических и образовательных ресурсов для построения новой техносферы. Примеры: мультиинфраструктурные транспортные решения (магнитная левитация), бесчеловечная роботизация, беспилотные решения, новые материалы, умное управление пространством.
6. Россия — уникальная позиция "нуля": отставание как потенциал
Парадокс: Россия, лишенная старых работающих индустрий, оказывается вынуждена запускать все с нуля — и это, по мнению гостей, шанс не догонять и не копировать, а делать принципиально новые шаги. Китай, хоть и впереди технологически, воспроизводит западные заимствования, а не создает принципиально новые индустрии.
7. Требуется новая ценность и институциональная рамка
Ни "старые деньги", ни рыночная прибыль, ни даже просто новая эмиссия не решат задачу: фундаментально нужна мотивация к созиданию, поддержка творческих сил, радикальное снятие барьеров для настоящего инженерного и научного тысячничества. Здесь звучит историческая параллель с социалистическим строительством — только в новом, технофутуристическом ключе.
8. Человеческий фактор: проблема дееспособности, а не численности
Одна из центральных проблем — не столько нехватка людей или средств, сколько недостаточная субъектность, дееспособность, политическая воля выделять ресурсы на новые проекты. Образцы советской мобилизации, как и современные примеры Китая, связаны с наличием ясно поставленной и поддерживаемой сверху задачи.
9. Роль диалога России и Китая
Весь треугольник США-Россия-Китай субъективно критичен, но именно потенциальный союз вокруг новых индустрий может стать точкой сборки для предотвращения войны иначе, чем через экономику оружия.
Вывод
Обсуждение в видео отходит от банальных представлений о войне как механически неизбежном процессе или о финансовых мерах как универсальном средстве. Авторы настаивают: остановить войну — значит предложить миру (и себе) убедительный проект созидания, в котором появится смысл, иная точка притяжения для человеческой энергии и ресурсов.
Идея создания института генеральных конструкторов — не тривиальный бюрократический реформизм, а попытка институировать новый тип лидерства и мотивации для страны и, возможно, мира. Без этого любые разговоры о новой валюте или даже новых технологиях останутся просто разговорами.
При этом акцент делается и на психологической составляющей: пока общественное сознание и СМИ живут военной повесткой, шанс вырваться из спирали насилия крайне мал. Помимо технических и институциональных решений требуется смена языка, мотивации, осознания смысла проектов.
Открытый вопрос
Если принять эту логику, то самым глубоким вызовом становится не создание новых технологий или даже строительных проектов, а формирование у общества и государства внутреннего смысла, за пределами войны и простого потребления.
Что является реальным источником такой мотивации для новых коллективных проектов? Возможно ли в современных условиях найти ценность, способную объединить и государство, и творческих людей, и простой народ ради действительно "мирного" великого труда? Или же сама идея коллективного созидания — устаревший миф, требующий нового переосмысления?
Никак на сегодня.
Поэтому нечего зря языками мести.