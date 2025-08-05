Большой брат никогда не был так бесцеремонен. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
1. Введение жесткой интернет-цензуры в Великобритании:
Новые законы, сначала принятые консерваторами, а затем введённые в действие лейбористами, требуют от интернет-сервисов ужесточённой модерации, полного раскрытия пользовательских данных по запросу государства и предотвращения появления "опасного" контента, в том числе через радикальную верификацию возраста (путём сканирования документов и биометрии).
2. Тотальный надзор под предлогом заботы о детях:
Закон декларируется как средство защиты несовершеннолетних, однако комментатор указывает на лицемерие властей, которые в прошлом игнорировали реальные угрозы детям. Новый механизм позволяет государству тотально следить за всеми пользователями, не только публично, но и в личных сообщениях.
3. Политизация и борьба с инакомыслием:
Инициатива сопровождается обвинениями в адрес недовольных ("если против — ты педофил") и быстрой зачисткой аккаунтов блогеров, критикующих миграцию или напоминающих о прошлых скрытых преступлениях. Цензура используется как инструмент для контроля и устранения оппозиции.
4. Распространение цензуры на глобальном уровне:
Новые британские правила быстро начали внедряться международными сервисами (YouTube, Twitter и др.), с перспективой их обязательного применения в ЕС и США. Ощущается тенденция к глобальной унификации и ужесточению контроля в сети.
5. Уход эпохи открытого интернета:
Свобода и всемирность сети уступает место фрагментации, появлению "чебурнетов" — локальных замкнутых сегментов интернета, связанных через строго модерируемые хабы или почти не взаимодействующих между собой.
6. Деглобализация и локализация интернета:
Автор отмечает, что деглобализация интернета отражает общие мировые политические и экономические процессы. Россия и другие страны пытаются скопировать "передовые" западные практики, ограничивая независимость информационного пространства и вводя собственные, зачастую формальные запреты.
7. Техническая возможность альтернатив:
Противодействие мировой фрагментации — развитие независимых сетей, созданных вне влияния крупных держав и гигантов, с упором на анонимность и сохранение "глобальной связанности" через устаревшие протоколы и обходы блокировок.
Аналитический разбор и философский контекст:
В данном видео затрагиваются сразу несколько важных пластов: технологический, политический, этический и философский.
— С точки зрения технологий, мы видим эволюцию от свободного, относительно анонимного интернета к системе тотального контроля. Аналогичную динамику можно провести между “детским временем интернета” 1990–2000-х и “взрослыми” попытками государства поставить всё под контроль. История здесь повторяет старые сценарии: новые медиа сначала обещают свободу, а затем превращаются в инструмент власти.
— Политически власть использует понятие “заботы о детях” как универсальное оправдание, которое сложно критиковать, не рискуя быть обвинённым в аморальности. Эта риторика встретима в разных странах и эпохах — обратите внимание на то, как “борьба с опасностями” часто становится поводом к закручиванию гаек, несмотря на реальные или мнимые угрозы.
— Этическое измерение в том, что если декларируемая цель (защита детей, борьба с экстремизмом) оправдывает тотальную слежку и репрессии, — не становится ли такое общество жертвой собственных страхов и идолов “безопасности”? Здесь уместна аналогия с психологией: гипертрофированный внутренний “надзиратель” ведёт к неврозу, а не к гармонии.
— Философски ситуация иллюстрирует вечный конфликт между коллективной безопасностью и индивидуальной свободой. Причём технический прогресс, который когда-то виделся как гарантия свободы (интернет, криптография), становится двойственным оружием, поддерживающим и контроль, и сопротивление.
— Аналогия с концепциями из истории философии: стремление к безопасности часто приравнивается к утопии идеального порядка, где человеческая индивидуальность и спонтанность приносится в жертву абстрактному благу. Гегель когда-то мечтал о всемирном государстве разума, но практическая реализация глобального контроля, как показывает пример, приводит скорее к антиутопии Оруэлла, чем к гармонии.
— Не стоит сбрасывать со счетов и психологическую сторону — реакция общества на подобные меры часто приводит к развитию альтернативных практик, поиску “щелей” в системе, творческим методам уклонения от контроля. Так “обходы блокировок” становятся не столько техническим приёмом, сколько проявлением внутренней стремления к свободе, анархии, самовыражению.
Практический вывод:
Мы вступаем в период, когда открытый интернет, и вправду, стремительно уходит в прошлое. Деглобализация, локализация, цензура с одной стороны и развитие альтернативных методов коммуникации, самодельных “нервных систем” для свободного человека — с другой. Ключ к осознанному и сбалансированному существованию — не слепое принятие риторики безопасности, но и не романтизация хаоса. Это поиск баланса среди противоречий.
Открытый философский вопрос:
Когда технические и политические изменения выдавливают свободу во “внутреннюю эмиграцию” и параллельные сети, где остается граница между заботой о благе большинства и уважением к свободе личности? Где проходит рубеж между необходимостью регуляции и риском уничтожения самой сути человеческого общения? Не есть ли истина в том, что абсолютная защищённость невозможна без жертвы того самого разнообразия, ради которого существует свободный интернет?