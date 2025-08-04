Политолог и телеведущий Руслан Осташко посетил КНДР. Он поделился своими впечатлениями: от патриотизма школьников и бесплатного жилья до идеологической строгости и изоляции от внешнего мира.Почему корейцы не любят, когда их называют «Северной Кореей»? Зачем в Пхеньяне исполняли песни Григория Лепса? И может ли КНДР участвовать в спецоперации? В выпуске также обсуждаются будущее Украины, роль Дональда Трампа, конфликт разведок и возвращение идеологии в Россию.

Книга Глобальный разлом: Почему стабильность это иллюзия. Мэйсон Эшбери:

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00:00 – Введение: кто такой Руслан Осташко

00:11 – Почему Корея не признаёт разделения

00:45 – Свобода — это отсутствие военных баз

02:08 – Внутренний интернет КНДР: цифровой детокс

02:34 – Закон о VPN и «вдохновение» КНДР

05:49 – Отношение к России после СВО

07:30 – Песни Газманова в Пхеньяне

09:53 – Корейские бойцы в Курской области

11:27 – Совместные клипы с КНДР и идеологический контроль

12:26 – Образ КНДР глазами россиян

13:08 – «СССР 2.0»: как Корея развивается

14:13 – Кухня, природа, архитектура: что посмотреть в Пхеньяне

15:26 – Бесплатные квартиры, машины и медицина

17:17 – Почему у КНДР нет чипов

19:00 – Смартфоны без лишнего: зачем

20:14 – Переговоры Трампа и Путина — возможны ли?

22:22 – Что Трамп может и чего не может

22:51 – Почему Трамп не решит вопрос Украины

23:40 – Орбан, БПЛА и новая фаза войны

24:33 – Какие БПЛА реально есть у России

25:33 – Почему война продолжается

27:08 – Как снижается мобилизация в ВСУ

28:35 – Зачем бьют по ТЦ — разведданные

32:14 – Что показал картонный майдан

34:00 – Шансы Зеленского и бои в Покровском

35:14 – Как Запад готовит почву для смены власти

35:36 – MI6 против ЦРУ — у кого контроль

36:32 – Почему перемирие невозможно

37:23 – Школа дезинформации и разведка

38:19 – На каких условиях Путин готов завершить СВО

39:12 – Кого видит Россия у власти в Киеве

40:45 – Юлия Тимошенко и другие кандидаты

42:00 – Почему важна дружеская Украина

42:42 – Чему учиться у КНДР

43:46 – Патриотизм vs дети чиновников за границей

45:05 – Возвращение смысла и идеологии

46:05 – Воспитание нового поколения

47:03 – Когда студенты не знают про 22 июня

49:11 – Великая Отечественная как скрепа

49:54 – Как устроена жизнь в КНДР

52:17 – Престиж профессии учителя в КНДР

53:54 – Заключение: зачем смотреть на Северную Корею

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