Руслан Осташко | Союз, которого боятся: Россия и КНДР как новый фронт
Политолог и телеведущий Руслан Осташко посетил КНДР. Он поделился своими впечатлениями: от патриотизма школьников и бесплатного жилья до идеологической строгости и изоляции от внешнего мира.Почему корейцы не любят, когда их называют «Северной Кореей»? Зачем в Пхеньяне исполняли песни Григория Лепса? И может ли КНДР участвовать в спецоперации? В выпуске также обсуждаются будущее Украины, роль Дональда Трампа, конфликт разведок и возвращение идеологии в Россию.
Книга Глобальный разлом: Почему стабильность это иллюзия. Мэйсон Эшбери:
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00:00 – Введение: кто такой Руслан Осташко
00:11 – Почему Корея не признаёт разделения
00:45 – Свобода — это отсутствие военных баз
02:08 – Внутренний интернет КНДР: цифровой детокс
02:34 – Закон о VPN и «вдохновение» КНДР
05:49 – Отношение к России после СВО
07:30 – Песни Газманова в Пхеньяне
09:53 – Корейские бойцы в Курской области
11:27 – Совместные клипы с КНДР и идеологический контроль
12:26 – Образ КНДР глазами россиян
13:08 – «СССР 2.0»: как Корея развивается
14:13 – Кухня, природа, архитектура: что посмотреть в Пхеньяне
15:26 – Бесплатные квартиры, машины и медицина
17:17 – Почему у КНДР нет чипов
19:00 – Смартфоны без лишнего: зачем
20:14 – Переговоры Трампа и Путина — возможны ли?
22:22 – Что Трамп может и чего не может
22:51 – Почему Трамп не решит вопрос Украины
23:40 – Орбан, БПЛА и новая фаза войны
24:33 – Какие БПЛА реально есть у России
25:33 – Почему война продолжается
27:08 – Как снижается мобилизация в ВСУ
28:35 – Зачем бьют по ТЦ — разведданные
32:14 – Что показал картонный майдан
34:00 – Шансы Зеленского и бои в Покровском
35:14 – Как Запад готовит почву для смены власти
35:36 – MI6 против ЦРУ — у кого контроль
36:32 – Почему перемирие невозможно
37:23 – Школа дезинформации и разведка
38:19 – На каких условиях Путин готов завершить СВО
39:12 – Кого видит Россия у власти в Киеве
40:45 – Юлия Тимошенко и другие кандидаты
42:00 – Почему важна дружеская Украина
42:42 – Чему учиться у КНДР
43:46 – Патриотизм vs дети чиновников за границей
45:05 – Возвращение смысла и идеологии
46:05 – Воспитание нового поколения
47:03 – Когда студенты не знают про 22 июня
49:11 – Великая Отечественная как скрепа
49:54 – Как устроена жизнь в КНДР
52:17 – Престиж профессии учителя в КНДР
53:54 – Заключение: зачем смотреть на Северную Корею
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Комментарий редакции
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Ключевые идеи видео
1. Особенности восприятия и идентичности Кореи
- В Северной Корее (КНДР) отвергают разделение на "Северную" и "Южную" Кореи, считая юг оккупированной территорией — истинная Корея едина.
- Для жителей КНДР важно ощущение собственного пути, устойчивой идеологии (чучхе), и это сильнее, чем пресловутые материальные блага или "витрина" современного мобильного потребления.
2. Внутренняя жизнь и цифровизация
- В КНДР существует внутренний интернет и собственная цифровая продукция (смартфоны, сервисы). Основные функции — коммуникация и обмен новостями, без избытка развлекательного контента.
- Здесь присутствует сознательный "цифровой детокс" — минимизация лишней информации, что сравнивается с перенасыщенностью информационного поля в России и на Западе.
- Цифровизация не догнала Россию по технологиям из-за санкций, но система внутренней коммуникации сбалансированна и автономна.
3. Взаимоотношения России и КНДР
- В КНДР к России относятся с любовью и уважением, особенно после начала СВО, видя в ней союзника в противостоянии с Западом.
- Помощь КНДР рассматривается не как помощь "старшему брату", а как участие в своей войне — народ воспринимает конфликт как личный, а не внешний.
- Осуществляется культурный обмен, внимание к деталям, политической этике и уважению в совместных мероприятиях.
4. Сравнения с Советским Союзом и современной Россией
- В обществе КНДР сохраняется высокая степень организованности, коллективных активностей — то, что ушло вместе с распадом СССР.
- Советский опыт изучается и реализуется, нередко с успехом превышая советские стандарты. Общество гарантирует базовые нужны: бесплатные жильё, медицина, образование.
- Высокий статус учителей, культ знаний — учитель в КНДР находится на вершине социальной лестницы.
5. Изменения на мировом фронте
- Обсуждается слабость западного единства, центробежные процессы, влияние фигуры Трампа.
- Войну на Украине трактуют как противостояние Запада и России, где дипломатическое завершение маловероятно до достижения целей одной из сторон.
6. Внутриполитический и человеческий фактор
- Остро ставится вопрос о преемственности и реальности патриотизма в российской элите: как объяснить, что дети и семьи многих российских чиновников живут за границей, при том что государство требует патриотизма и идеологической стойкости?
- Признаётся проблема многочисленности ритуалов при отсутствии глубокой этической (воспитательной) составляющей, что подрывает идеологическую базу.
- На примере Украины видят необходимость поиска "своих" людей для будущего партнерского государства — в долгосрочной перспективе как условие мира и стабильности.
7. Качество жизни и идеология
- Ощущается противоречие между желанием сохранить высокий уровень материального комфорта и необходимостью подчинить личные интересы высшим идеям.
- Делается вывод: важнее идеология, нежели удобства, но желательно их сочетание.
8. Образование и память
- Беспокойство вызывает потеря исторических ориентиров у молодёжи в России — незнание основ своей истории.
- В КНДР историческая память и идеологическая работа находятся на высшем уровне; культ учителя способствует целостности общества.
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Выводы
В этом видео рассуждение идёт на пересечении многослойных тем: идеология, культура, личная ответственность, глобальная политика, технический прогресс и история. КНДР противопоставляется Западу и постсоветской России как общество, сохранившее целостную идею — "быть собой", ценить коллективное, сохранять одну линию идентичности, где технологии не размывают, а обслуживают общественное благо. В этом есть некоторая ирония: то, что на Западе презрительно называют "отсталостью" и "закрытостью", рассматривается здесь как стремление к внутренней свободе от избыточного шума.
В отношении России и Украины подчеркивается важность не только военных побед и геополитических выкладок, но и строительства идеологического, воспитательного основания общества — иначе будет повторяться отчуждение между поколениями, цинизм и поверхностность ритуалов.
Проблема стабильности мира обсуждается как мираж — мир изменчив, и любые союзы, в том числе Россия–КНДР, лишь отражают стратегию выживания в эпоху "разломов" и перемен. Особенно подчёркивается, что внутреннее единство (на примере КНДР) может быть эффективнее адаптации к скоропреходящим материальным выгодам.
Вопрос об истине здесь проявляется в напряжении между внешним (ритуалам, статусом, комфортом) и внутренним (этикой, идентичностью, воспитанием): что мы готовы жертвовать ради большего смысла? Где проходит грань между лояльностью формальной и реальным духовным содержанием? Можем ли мы, наблюдая за другими культурами, найти или придумать свою собственную, в которой смысл индивидуума и общества совпадает?
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Открытый вопрос
Если устойчивость и идентичность общества поддерживаются на глубоко идеологическом и воспитательном уровне, можем ли мы действительно сохранить свободу личности и свежесть самобытности в мире тотальной информации, постоянно меняющихся ценностей и соблазнов материального комфорта? Где проходит предел между дисциплиной, коллективной ответственностью и внутренней свободой? Не превращается ли идеология, защищённая от лишней информации, в новую форму невидимой тюрьмы? Или именно через подобные ограничения рождается подлинная, неутилизированная истина?