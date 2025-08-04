По поводу взлетевших тарифов ЖКХ хочу напомнить одну историю, случившуюся во времена, когда премьером был Примаков.

В 1998 году к нему пришли “три богатыря”: руководители Газпрома, РАО ЕЭС и МПС (сегодня это РЖД) – Рэм Иванович Вяхирев, чубайс и Николай Емельянов Аксененко. Сказали: «Нужно повысить тарифы. В полтора раза. Иначе всё рухнет». Ситуация тогда была кошмарная: девальвация, денег нет (и не будет!), натуральная катастрофа.

Примаков, может, и не очень хорошо понимал экономику, но хорошо разбирался в людях. И сказал: «Без проблем, давайте повышать. Только сначала проведём аудит. Вдруг повышать надо не на 50%, а на 52% или 59%, – на сколько надо, на столько и повысим. Может вы, как патриоты России, занижаете свои потребности».

Если кто не в курсе, аудит — это когда к вам приходят угрюмые дотошные люди и начинают копаться в бухгалтерских бумагах, проверяя каждую цифру, уточняя, насколько она обоснована. А потом результат проверки докладывают тем, кто их прислал.

Три богатыря вышли в приёмную, посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, вернулись в кабинет со словами: «Не надо повышать тарифы вообще, только не проводите аудит».

Михаил Делягин

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