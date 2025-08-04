По поводу взлетевших тарифов ЖКХ хочу напомнить одну историю
По поводу взлетевших тарифов ЖКХ хочу напомнить одну историю, случившуюся во времена, когда премьером был Примаков.
В 1998 году к нему пришли “три богатыря”: руководители Газпрома, РАО ЕЭС и МПС (сегодня это РЖД) – Рэм Иванович Вяхирев, чубайс и Николай Емельянов Аксененко. Сказали: «Нужно повысить тарифы. В полтора раза. Иначе всё рухнет». Ситуация тогда была кошмарная: девальвация, денег нет (и не будет!), натуральная катастрофа.
Примаков, может, и не очень хорошо понимал экономику, но хорошо разбирался в людях. И сказал: «Без проблем, давайте повышать. Только сначала проведём аудит. Вдруг повышать надо не на 50%, а на 52% или 59%, – на сколько надо, на столько и повысим. Может вы, как патриоты России, занижаете свои потребности».
Если кто не в курсе, аудит — это когда к вам приходят угрюмые дотошные люди и начинают копаться в бухгалтерских бумагах, проверяя каждую цифру, уточняя, насколько она обоснована. А потом результат проверки докладывают тем, кто их прислал.
Три богатыря вышли в приёмную, посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, вернулись в кабинет со словами: «Не надо повышать тарифы вообще, только не проводите аудит».
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Контекст: кризисные времена
История происходит в 1998 году, на фоне экономического кризиса, девальвации рубля и острого дефицита государственных средств.
2. Запрос на повышение тарифов
Руководители крупнейших инфраструктурных монополий страны (Газпром, РАО ЕЭС, МПС) обратились к премьер-министру с требованием повысить тарифы на 50% под предлогом возможного коллапса системы.
3. Реакция Примакова
Евгений Примаков, не будучи экспертом-экономистом, но обладая пристальным вниманием к человеческой природе, соглашается на повышение тарифов, но с условием проведения объективного, независимого аудита.
4. Страх аудиторов
Услышав про аудит, руководители резко отказываются от своего требования, предпочитая оставить тарифы без изменений, лишь бы избежать тщательной проверки.
5. Публичная мораль
История приводится как иллюстрация к современным дискуссиям о взлёте тарифов ЖКХ, намекая на возможную скрытую корысть или манипуляцию интересами населения.
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Анализ и практический вывод
Эта история — притча о динамике власти, контроле ресурсов и иллюзиях прозрачности. Экономический кризис часто используется как аргумент к непопулярным решениям: повышение тарифов обосновывается необходимостью «спасать систему». Но опыт Примакова показывает, что готовность к подлинной прозрачности и детальному аудиту способна быстро сдуть искусственно раздутые требования.
Это напоминает практику из мира программирования: когда разработчик заявляет о срочной необходимости масштабного обновления, но предложение провести внешний код-ревью иногда внезапно гасит энтузиазм. Психологический феномен тут прост: человек, уверенный в своих расчётах и прозрачности намерений, не боится сторонней проверки; тот, кто подозревает в своей позиции шаткость, всегда будет искать способ избежать внешней оценки.
С исторической точки зрения, эпизод отражает смещение ответственности: настоящие проблемы чаще скрывают не в цифрах, а в культуре управленческой закрытости. С философской — вопрос звучит шире: до какой степени прозрачность власти и бизнеса может быть мотивом для честности, а когда — только угрозой существующей системе?
Если говорить прагматично, история настойчиво напоминает: там, где отсутствует культура открытого аудита, есть высокий риск злоупотреблений, а обращения к «общему благу» и апелляции к патриотизму могут быть лишь ширмой для частных интересов.
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Вывод и открытый вопрос
Истина в подобных историях ситуативна: на поверхности — рассказ о забавной хитрости, в глубине — проблематика доверия и ответственности. Если бы по каждому острому вопросу, который касается миллионов людей, решение сопровождалось прозрачной внешней проверкой, насколько изменилась бы сама структура принятия решений? Были бы мы ближе к честности как к ценности, или остались бы в вечном балансе между видимостью и реальностью?
Где сегодня пролегает граница между необходимостью доверять решениям власти и правом требовать независимого аудита — и на чём она должна базироваться?