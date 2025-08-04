Ключи Захара. Женское лицо военной поэзии
Z-поэзия ворвалась в нашу жизнь стремительно и надолго. Совершенно новое направление в отечественной словесности появилось после начала специальной военной операции на Украине. И это не только стихи. Но и песни, поэтические плакаты, малая проза, литературная критика и публицистика современных авторов.
Кто из выдающихся советских и российских поэтесс сразу поддержал события в Крыму и в Донбассе? Как повлияла социокультурная ситуация в России и мире на феномен появления женской Z-поэзии? По каким причинам тема событий в Крыму и Донбассе одно время была табуирована в толстых литературных журналах? Есть ли на Украине женская фронтовая поэзия и что из себя представляет современная украинская литература? Какой образный ряд используют российские поэтессы, выступающие в поддержку проведения специальной военной операции?
Комментарий редакции
1. Особое место женской военной поэзии:
- В российской поэзии последних лет, особенно поддержавшей события «русской весны» и восстание Донбасса, отмечено сильное и заметное участие женщин-поэтесс.
- Женское крыло этой поэзии стало своеобразным голосом Родины — «матери, сестры, жены», благословляющим и поддерживающим защитников Отечества.
- Это явление уникально для современной России: в отличие от времен Великой Отечественной войны, когда женские голоса были, но феномен не становился самостоятельным и массовым, после 2014 года женская поэзия выходит на первый план.
2. Истоки и эволюция феномена:
- Названы поэтессы старшего поколения (Юнна Мориц, Навелла Матвеева, Алисия Николаева) и новое поколение молодых авторов, прежде всего Анна Долгорева и Анна Ревякина, чье творчество существенно обогатило и прошило этот пласт поэзии личной трагедией, совмещённой с исторической судьбой.
- Широкий список авторов дополняется Марией Ватутина, Ириной Евса, Светланой Кековой, Мариной Кудимовой, Надеждой Кандаковой и другими значимыми поэтессами.
3. Противостояние «толстых» журналов и новой поэзии:
- Официальные, столичные литературные журналы с 2014 года табуировали темы Крымской, Русской весны, войны — публикации на эти темы практически исчезли из значимых журналов (и это часть утраты влияния традиционной литературной среды).
- Современная женская военная поэзия развивается вне традиционной «институции» — через самостоятельные выступления, интернет, отдельные издательства, концерты, песенное слово (песни на стихи З-поэтов), что можно сравнить с переходом культурной передачи из центра в народ.
4. Гендерные и социокультурные особенности:
- Женское доминирование в этом пласте объясняется отчасти историческими переменами: за последние десятилетия доля женщин среди литературной аудитории сильно выросла, что отразилось на количестве и высказывании авторов.
- Рассматривается и особая «миссия» женского взгляда: через роль матери, жены, сестры, подруги, становясь не только свидетелем, но и эмоциональным ядром, источником сочувствия и внутреннего трагизма.
- Ведущие размышляют об исторической русской традиции сильных женских фигур — от декабристок до современных поэтесс, а также о влиянии общефеминистических тенденций на актуализацию женских голосов в патриотической поэзии.
5. Идеологические и мировоззренческие основания:
- Обсуждается дуализм смыслов: современная военная поэзия черпает из двух источников — консервативно-православного (монархического) и советско-краснознаменного; они органично сплелись именно в поэтическом языке женщин, сохраняя и православные образы, и память о советском Донбассе.
- Подчеркивается гуманизм как основополагающая ценность: в поэзии, даже самой жесткой, почти всегда сохранен элемент сострадания, тоски по братству народов, попытки понять и показать внутренний мир противника (чем российская поэзия, по мнению ведущих, отличается от современной украинской — в последней подобного сострадания крайне мало).
6. Литературные новации:
- Возрождается жанр большой поэмы (например, «Шахтерская дочь» А. Ревякиной) — масштабное, эпическое осмысление судьбы России, войны, народа, что становится редкостью для современной поэзии, озабоченной лирикой и «поэзией травмы».
- Женская поэзия активно ассимилирует элементы песенного жанра и выступлений, примеряя на себя роль и «медийного», и массового явления, а также формирует поэтические пары, объединённые не только творчеством, но и любовью.
Практические выводы и философские размышления:
- Женское лицо современной военной поэзии во многом определяет не только выражаемые чувства и переживания, но и сам стиль переосмысления истории, идентичности, общенационального нарратива. Это своеобразный «фокус» в современной русской литературе, где через трагедию истории преломляются личные судьбы, любовь, сострадание и сила.
- В условиях, когда официальная литературная институция либо игнорирует, либо маргинализирует продукцию фронтовых поэтов и поэтесс, живое, непосредственное и массовое слово оказывается на переднем крае культурного самоопределения, воплощая голос времени тотально, а не фрагментарно.
- Особая значимость — в том, что гуманистический, универсалистский посыл продолжается, несмотря на ожесточение эпохи: поэзия продолжает пытаться осмыслить не только свою боль, но и переживания «другой стороны», не превращая противника в абсолютное зло, — и в этом, возможно, проявляется внутренняя сила подлинного художественного слова.
Открытый вопрос к размышлению:
Если женская поэзия нынешней эпохи взяла на себя роль эмоционального и нравственного арбитра исторических событий, может ли она (и должна ли она) влиять на переосмысление коллективной идентичности в условиях раздвоенного общества? Каково место поэта сегодня — быть летописцем, судьёй, утешителем, или искать новые формы общения с обществом, когда доверие к традиционным институтам культуры размыто и нестабильно? И не является ли само возникновение столь мощного женского голоса в военной теме своего рода культурной компенсацией — ответом на исчезновение веры в силу мужских примеров и традиционных героев?