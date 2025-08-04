Z-поэзия ворвалась в нашу жизнь стремительно и надолго. Совершенно новое направление в отечественной словесности появилось после начала специальной военной операции на Украине. И это не только стихи. Но и песни, поэтические плакаты, малая проза, литературная критика и публицистика современных авторов.

Кто из выдающихся советских и российских поэтесс сразу поддержал события в Крыму и в Донбассе? Как повлияла социокультурная ситуация в России и мире на феномен появления женской Z-поэзии? По каким причинам тема событий в Крыму и Донбассе одно время была табуирована в толстых литературных журналах? Есть ли на Украине женская фронтовая поэзия и что из себя представляет современная украинская литература? Какой образный ряд используют российские поэтессы, выступающие в поддержку проведения специальной военной операции?