Эксклюзивный разбор фильма «Казино» от Григория Прядко публикуется в открытом доступе!

Чем известен реальный Сэм Ротштейн, Фрэнк Лоуренс (Левша) Розенталь? Почему он «Левша», откуда такая кличка? Как он мог годами управлять казино без лицензии на ведение игорного бизнеса? Что за махинации со сменой должностей описаны в фильме, имели ли они место в реальности? Он американский еврей – как американская мафия относилась к евреям? Правдива ли история его любви к представительнице древнейшей профессии, так ярко показанная в фильме?

Этот разбор – часть цикла, который был записан специально для платных платформ. Остальные части доступны на на наших платформах:

Sponsr: sponsr.ru/dhistory/

Boosty: boosty.to/d_history

Подписывайтесь на Sponsr или Boosty, чтобы смотреть уникальные ролики, которых нет в открытом доступе.

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/hVKy7Gb4_j4yZQ

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#казино #скорсезе #мафия

Телеграм-канал Анастасии Кругликовой: https://t.me/kruglikova_an

00:00 – О чём цикл?

01:06 – Детство Скорсезе

02:59 – Фильмография режиссёра

07:55 – История Лас-Вегаса

16:52 – Мигранты в криминале

21:54 – Преступные группировки

24:25 – Итальянцы vs евреи

26:46 – Структура мафии

30:48 – Как работала «Коза Ностра»

37:33 – Кто такой Фрэнк Розенталь

40:25 – Карьера букмекера

46:26 – Переезд в Вегас

47:50 – Токсичный брак

53:15 – Работа в казино

58:26 – Борьба с мошенниками

01:04:53 – Схемы отмывания денег в Лас-Вегасе